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Дороги и транспорт Стало известно, когда платные парковки сделают бесплатными по ночам

Стало известно, когда платные парковки сделают бесплатными по ночам

Сообщил губернатор Михаил Евраев

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Губернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые внедрят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые внедрят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые внедрят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 19 апреля в Ярославской области платные парковки по ночам будут бесплатными. Время без оплаты будет действовать с воскресенья по четверг, с 22:00 до 08:00 еженедельно. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Все средства от парковок, включая штрафы, поступают в областной бюджет и затем направляются муниципальным образованиям на содержание и ремонт дорог. Для жителей области действует скидка 50 процентов. Выдано уже более тысячи льготных и более 500 резидентных разрешений. Бесплатная стоянка в ночное время будет еще одной мерой поддержки», — рассказал глава региона.

Напомним, на заседании областной думы, которое прошло 17 апреля, губернатор подчеркнул, что там, где это необходимо, власти готовы корректировать и само парковочное пространство.

«Надо смотреть, где парковочные места действительно необходимы, а где их, может быть, стоит убрать. Надо это анализировать. А где-то, где наблюдается большое скопление туристов, возможно, такие места стоит добавить», — подчеркнул Михаил Евраев.

Единое парковочное пространство работает в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском и Ростове Великом с декабря 2025 года. Всё, что известно о тарифах и местах их расположения, публикуем в специальном сюжете.

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Комментарии
19
Гость
31 мая, 16:27
Максимально бредово причина. Мы налоги за авто платим для ремонта дорог, плюс в топливо включили. Может просто проверять качество ремонта будете, и если гарантийный срок не выдерживают иски предьявлять и банкротить, отнимать имущество? У нас вон 2 раза в год в щедрино рнмонтируют. Живет ремонт максимум месяц
Гость
19 апреля, 11:13
Купившим резидентские разрешения конечно же ничего не вернут, да? )
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