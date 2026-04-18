Стало известно, когда платные парковки сделают бесплатными по ночам

Губернатор рассказал о нововведении в работе платных парковок, которые внедрят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 19 апреля в Ярославской области платные парковки по ночам будут бесплатными. Время без оплаты будет действовать с воскресенья по четверг, с 22:00 до 08:00 еженедельно. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Все средства от парковок, включая штрафы, поступают в областной бюджет и затем направляются муниципальным образованиям на содержание и ремонт дорог. Для жителей области действует скидка 50 процентов. Выдано уже более тысячи льготных и более 500 резидентных разрешений. Бесплатная стоянка в ночное время будет еще одной мерой поддержки», — рассказал глава региона.

Напомним, на заседании областной думы, которое прошло 17 апреля, губернатор подчеркнул, что там, где это необходимо, власти готовы корректировать и само парковочное пространство.

«Надо смотреть, где парковочные места действительно необходимы, а где их, может быть, стоит убрать. Надо это анализировать. А где-то, где наблюдается большое скопление туристов, возможно, такие места стоит добавить», — подчеркнул Михаил Евраев.