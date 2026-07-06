В Росавиации заявили о дефиците пилотов и предложили отказаться от высшего образования

Особенно не хватает коммерческих пилотов для легкой и сверхлегкой авиации Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Российская гражданская авиация испытывает дефицит коммерческих пилотов, особенно в сегменте легких и сверхлегких воздушных судов. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме «Иннопром».

«Наверное, проблемы есть в коммерческих пилотах для легкой и сверхлегкой авиации. Тут большой объем работы необходимо сделать», — сказал Ядров, отвечая на вопрос о кадровой ситуации в отрасли.

По его словам, чтобы восполнить нехватку, нужно отказаться от обязательного высшего образования при получении профессии коммерческого пилота. Он пояснил, что это соответствует мировой практике, и уровень подготовки специалиста не зависит от того, окончил ли он вуз или среднее учебное заведение.

«Это уже общемировая практика… Мы не видим никаких отклонений, вышел ли специалист после высшего учебного заведения или среднего для получения коммерческого свидетельства пилота. Это такой важный шаг, и мы к нему идем», — приводит слова Ядрова ТАСС.