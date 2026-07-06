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Страна и мир В Росавиации заявили о дефиците пилотов и предложили отказаться от высшего образования

В Росавиации заявили о дефиците пилотов и предложили отказаться от высшего образования

Глава ведомства о ситуации в авиаотрасли

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Особенно не хватает коммерческих пилотов для легкой и сверхлегкой авиации | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUОсобенно не хватает коммерческих пилотов для легкой и сверхлегкой авиации | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Особенно не хватает коммерческих пилотов для легкой и сверхлегкой авиации

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Российская гражданская авиация испытывает дефицит коммерческих пилотов, особенно в сегменте легких и сверхлегких воздушных судов. Для решения проблемы ведомство предлагает пересмотреть подход к подготовке кадров, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на форуме «Иннопром».

«Наверное, проблемы есть в коммерческих пилотах для легкой и сверхлегкой авиации. Тут большой объем работы необходимо сделать», — сказал Ядров, отвечая на вопрос о кадровой ситуации в отрасли.

По его словам, чтобы восполнить нехватку, нужно отказаться от обязательного высшего образования при получении профессии коммерческого пилота. Он пояснил, что это соответствует мировой практике, и уровень подготовки специалиста не зависит от того, окончил ли он вуз или среднее учебное заведение.

«Это уже общемировая практика… Мы не видим никаких отклонений, вышел ли специалист после высшего учебного заведения или среднего для получения коммерческого свидетельства пилота. Это такой важный шаг, и мы к нему идем», — приводит слова Ядрова ТАСС.

Ядров также отметил, что в стране необходимо увеличить количество авиационных учебных центров, способных готовить коммерческих пилотов. Это позволит быстрее закрыть кадровый разрыв и обеспечить отрасль квалифицированными специалистами.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Росавиация Пилот Дефицит Вуз Образование
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Комментарии
7
Гость
3 минуты
Пилот без высшего образования это не пилот, а водитель самолета, и деньги тогда там будут совсем другие.
Гость
5 минут
Мировая практика вся на этом держится. Тоже кажется, что-то здравое решение. Часть потребности в полетах они точно спокойно закроют.
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Гость
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