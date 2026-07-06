Мать тоже стала жертвой? Что известно о смерти 5-летней девочки в Ачинске, которая пропала вместе с мамой. Ее ищут

Женщину объявили в федеральный розыск Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии, «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» / Vk.com

На выходных в Красноярском крае стало известно о трагедии. В Ачинске нашли труп девочки, которая пропала вместе с матерью больше недели назад. Саму мать до сих пор ищут. NGS24.RU кратко рассказывает, что известно на данный момент, как жила семья и в каком статусе находится женщина, которая может быть в Красноярске и окрестностях.

Страшная находка

Утром 5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске недалеко от улицы, которая по странному совпадению также называется 5 Июля, нашли тело пятилетней девочки. Тело, очевидно, пролежало тут какое-то время, так как успело сильно разложиться на тридцатиградусной жаре, которая установилась в Красноярском крае в начале июля.

Девочку и ее 32-летнюю мать (день рождения у нее был незадолго до этого) к тому моменту искали больше недели: 27 июня женщина ушла с ребенком из своего частного дома, после чего обе пропали. В полицию на следующий день обратился муж и отец пропавших.

В ориентировках Следственного комитета сообщали, что камеры наблюдения запечатлели женщину и девочку в Ачинске, а 29 июня — в микрорайоне Мясокомбинат в Красноярске, то есть за 150 километров от дома. На кадрах из Красноярска женщина была уже одна, без ребенка.

— Ни ее, ни ребенка. Они куда-то просто испарились, — говорила NGS24.RU в начале поисков руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина. — Почему она уехала в Красноярск — непонятно. Насколько мне известно, семья достаточно благополучная, никаких там ссор перед случившимся не было. То есть просто собралась с ребенком, ушла на прогулку и не вернулась.

В Следственном комитете 4 июля возбудили уголовное дело по статье об убийстве (это обычная практика, когда пропадают люди).

Камеры запечатлели девочку с матерью в Ачинске Источник: полиция Красноярского края, Следственный комитет по краю и Хакасии

«Ходила сама по себе»

Семья живет в частном доме на краю поселка Восточного в Ачинске. Местные называют поселок Шанхаем, как пишут, потому что на берегах речки Ачинки жили китайцы и возделывали огороды. Поселок существует с 1930 года и представляет собой квартальчики из одно- и реже двухэтажных деревянных домов разной степени обустроенности. Дом, из которого ушла женщина с дочерью, находится возле дороги и, судя по фото с онлайн-карт, мало чем отличается от соседских.

В соцсетях в комментариях к постам о пропаже некоторые жители писали, что женщина была «странной». Одна из них рассказала NGS24.RU, что такое впечатление та создавала еще в детстве:

— Могу сказать, что в школе, когда она училась с нами, странная была девочка. У нее не было друзей вообще. Ходила сама по себе, стены обтирала.

Как жила пропавшая женщина во взрослой жизни, собеседница NGS24.RU не в курсе и говорит, что после школы никогда ее не видела.

О странном поведении корреспонденту рассказала еще одна жительница Ачинска, которая периодически сталкивалась с ней в магазине. Девушка затруднилась описать, что конкретно настораживало, но утверждает, что это было заметно сразу.

— У нее наблюдается заторможенность, одновременно нервозность. Слишком быстро передвигается по магазину. Так не описать словами, это нужно видеть всё своими глазами, — поделилась мнением жительница.

Позже в Следственном комитете уточнили NGS24.RU, что женщина действительно давно страдала психическим заболеванием, из-за чего у нее были с проблемы с памятью и могло резко меняться настроение.

Страница во «ВКонтакте» у пропавшей женщины закрыта, ранее у нее было еще минимум два аккаунта в соцсети, но они удалены.

Семья не состояла на учете, сообщали в ТАСС со ссылкой на следком, но и такой уж благополучной ее всё же не назовешь. Мать девочки нигде не работала и была склонна к бродяжничеству — иногда уходила из дома и раньше. Правда, без дочки. По информации силовиков, иногда женщина ругалась с мужем, но перед последним ее уходом ссор не было. Погибшая девочка была единственным ребенком.

Что известно про отца

«Всегда нужно сначала проверить причастность мужа», — словно бы насмотревшись трукраймов и криминальных сериалов, писали в комментариях в соцсетях пользователи к первым новостям о пропаже.

Отцу девочки и мужу пропавшей женщины в мае исполнилось 38 лет. Он работает индивидуальным предпринимателем. По данным «Контур.Фокуса», полный тезка главы семейства зарегистрировал ИП почти ровно год назад — 8 июля 2025-го. Основная сфера работы — ремонт бытовой техники. На его странице во «ВКонтакте» мужчина периодически пишет, что покупает и чинит сломанные холодильники и стиральные машинки.

«Трясти папашу надо, что-то тут нечисто. Бедная девочка. Соболезнования родным», — писали в комментариях уже 5 июля после новостей о найденном теле девочки.

«Да там мама просто не алё, — ответила на это еще одна местная жительница, которая утверждает, что знает, о чем пишет (аккаунт у нее закрытый). — Отец тут ни при чем, наоборот, хотел найти дочь».

Трагедия случилась в Ачинске, на западе Красноярского края Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

На странице отца девочки в соцсетях редко на каком из недавних фото он изображен без дочери. На последней своей аватарке отец сидит с девочкой на диване. В интернете он довольно активен. Он оставил, например, более 80 отзывов на различные точки в «Яндекс Картах»: на бани, ПВЗ, магазины, автосервисы, столовые, кафе и даже на местную гостиницу.

На пропавшей женщине, как видно по фото, он женился в феврале 2021 года — буквально в тот же день, когда родилась их дочь. Расписалась пара в ачинском перинатальном центре.

«В день свадьбы родилась дочка, сотрудники [ЗАГСа] выезжали в перинатальный центр, расписывали нас там. Большое вам спасибо!» — написал радостный отец отзыв на ачинский ЗАГС.

В «Одноклассники» отец заходил последний раз 27 июня — в день пропажи родных. А во «ВКонтакте» — после полудня 5 июля, за полчаса до того, как в полиции сообщили, что волонтеры нашли тело его дочери. На звонки корреспондентов по телефону мужчина не отвечал.

Его признали потерпевшим по уголовному делу, сообщили NGS24.RU в Следственном комитете.

Пара расписалась в день рождения девочки в перинатальном центре Источник: страница отца погибшей девочки

В каком статусе мать

Мать пятилетней девочки и его жену, в свою очередь, объявили в федеральный розыск, сообщили следователи 6 июля. Сейчас она имеет статус пропавшей без вести, а не подозреваемой, добавили там.

Подозреваемых в уголовном деле вообще пока нет. Однако, если судить по словам собеседника NGS24.RU в правоохранительных органах, не исключается и версия о том, что мать могла убить девочку. Очевидных мотивов, впрочем, для этого нет.

— Нет, мы вообще понять не можем [, зачем ей это могло понадобиться]. Вообще пока нет никаких данных, свидетельствующих о том, чтобы женщина намеревалась расправиться с дочерью, — размышляет собеседник.

Точно так же не исключена версия о том, что и сама женщина стала жертвой, добавил он.

Из-за чего конкретно умерла девочка, пока тоже неизвестно: вскрытие не дало ответов. Ранее в следкоме говорили, что быстро предположить причину гибели мешает то, что тело разложилось на жаре. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, на которую может уйти месяц.

Женщину продолжают искать. В полиции сообщили, что в поисках участвуют 30 волонтеров и 100 полицейских. По данным волонтеров, она передвигается автостопом и может находиться в Красноярске или рядом — в поселках Минино, Элита, Емельяново либо близлежащих районах.