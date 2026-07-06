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Спорт ЧМ по футболу-2026 Бразильский нападающий Неймар объявил об уходе из сборной

Бразильский нападающий Неймар объявил об уходе из сборной

Его команда проиграла норвежцам на ЧМ-2026 и вылетела из турнира

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Неймар забил один гол на ЧМ. С пенальти. Как раз норвежцам, но этого не хватило, чтобы их победить | Источник: Fifa.comНеймар забил один гол на ЧМ. С пенальти. Как раз норвежцам, но этого не хватило, чтобы их победить | Источник: Fifa.com

Неймар забил один гол на ЧМ. С пенальти. Как раз норвежцам, но этого не хватило, чтобы их победить

Источник:

Fifa.com

Бывший нападающий «Барселоны» и ПСЖ Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Такое заявление он сделал после матча на чемпионате мира против норвежцев.

«Я пытался, я пытался. Теперь всё кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», — сказал Неймар изданию Globo.

Нападающий дебютировал за национальную сборную на стадионе «Метлайф» против сборной США в 2010 году. Здесь же этой ночью по московскому времени бразильцы проиграли в 1/8 финала ЧМ-2026 сборной Норвегии (1:2) и покинули турнир. Неймар забил с пенальти, а после матча плакал.

Футболисту 34 года. Он принял участие в четвертом чемпионате мира. За сборную Бразилии Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов.

Он является лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю. Нападающий является воспитанником «Сантоса», в Европе играл за «Барселону» и ПСЖ. Был победителем Лиги чемпионов в 2015 году.

В составе сборной Бразилии Неймар побеждал на Кубке конфедерации в 2013 году и на Олимпийских играх в 2016 году.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Неймар Футбол Чемпионат мира Нападающий Карьера
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Один в поле не воин.
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Трамп уже заплатил за победу.
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