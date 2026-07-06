Бразильский нападающий Неймар объявил об уходе из сборной

Неймар забил один гол на ЧМ. С пенальти. Как раз норвежцам, но этого не хватило, чтобы их победить Источник: Fifa.com

Бывший нападающий «Барселоны» и ПСЖ Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Такое заявление он сделал после матча на чемпионате мира против норвежцев.

«Я пытался, я пытался. Теперь всё кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», — сказал Неймар изданию Globo.

Нападающий дебютировал за национальную сборную на стадионе «Метлайф» против сборной США в 2010 году. Здесь же этой ночью по московскому времени бразильцы проиграли в 1/8 финала ЧМ-2026 сборной Норвегии (1:2) и покинули турнир. Неймар забил с пенальти, а после матча плакал.

Футболисту 34 года. Он принял участие в четвертом чемпионате мира. За сборную Бразилии Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов.

Он является лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю. Нападающий является воспитанником «Сантоса», в Европе играл за «Барселону» и ПСЖ. Был победителем Лиги чемпионов в 2015 году.