«Ждать еще шесть часов»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за задержки рейсов

Ярославцы застряли в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за временного запрета на перелеты. Читатель 76.RU Илья рассказал, что он с попутчиками поехал сначала на отдых в северную столицу, а 18 июня должен был вылететь прямо оттуда в Анталью. Но рейс в Турцию задержали, потому что самолет компании «Аэрофлот», на котором он должен был лететь, не прибыл вовремя из Москвы.
«Вылет перенесли. Мы ждали три часа и еще ждать шесть часов», — рассказал Илья.
По словам ярославца, в аэропорту пассажирам предлагают по 900 рублей на покупку воды и еды. Он отметил, что толпы в Пулково не наблюдается.
Кстати, своих пассажиров о возможной задержке рейсов компания «Аэрофлот» предупреждала с самого утра 18 июня. По собщению Росавиации, московские аэропорты были закрыты на прием и выпуск самолетов с 4 часов. Затем они то открывались, то снова закрывались.
«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в Шереметьево, а также в других аэропортах московского авиационного узла, „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщали в компании.
По данным Росавиации, на 11 часов 18 июня в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.
Между тем, Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию, связанную с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Пулково.
«Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах задержаны 17 рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, 11 отменены. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — сообщили в ведомстве в 13:32 18 июня.
Кстати, о задержке рейса из Санкт-Петербурга сообщается и на онлайн-табло ярославского аэропорта. Самолет компании «Руслайн» должен был прилететь из северной столицы в 13 часов 18 июня и вылететь из Ярославля в обратном направлении в 13:45. Ярославский аэропорт закрывали для полетов 18 июня с 5:32 до 16:12, в регионе объявлена беспилотная опасность. Подробнее о ситуации в Ярославле в нашем онлайне.