«Ждать еще шесть часов»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за задержки рейсов

Ярославацы застряли в Пулково Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ярославцы застряли в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за временного запрета на перелеты. Читатель 76.RU Илья рассказал, что он с попутчиками поехал сначала на отдых в северную столицу, а 18 июня должен был вылететь прямо оттуда в Анталью. Но рейс в Турцию задержали, потому что самолет компании «Аэрофлот», на котором он должен был лететь, не прибыл вовремя из Москвы.

«Вылет перенесли. Мы ждали три часа и еще ждать шесть часов», — рассказал Илья.

По словам ярославца, в аэропорту пассажирам предлагают по 900 рублей на покупку воды и еды. Он отметил, что толпы в Пулково не наблюдается.

Кстати, своих пассажиров о возможной задержке рейсов компания «Аэрофлот» предупреждала с самого утра 18 июня. По собщению Росавиации, московские аэропорты были закрыты на прием и выпуск самолетов с 4 часов. Затем они то открывались, то снова закрывались.

«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в Шереметьево, а также в других аэропортах московского авиационного узла, „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщали в компании.

По данным Росавиации, на 11 часов 18 июня в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.

Между тем, Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию, связанную с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Пулково.

«Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах задержаны 17 рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, 11 отменены. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — сообщили в ведомстве в 13:32 18 июня.