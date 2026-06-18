НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 747мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,75
EUR 84,34
Беспилотная опасность в Ярославле
Атака БПЛА на Москву
Советы по стройке от Цифрового бати
Что с пешеходным центром
Где в Ярославле жить хорошо?
Изнанка ЕГЭ
Загорелся автобус
В ДТП погибла многодетная мать
Афиша на неделю
Дороги и транспорт «Ждать еще шесть часов»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за задержки рейсов

«Ждать еще шесть часов»: ярославцы застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за задержки рейсов

Что рассказали пассажиры

250
Ярославацы застряли в Пулково | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUЯрославацы застряли в Пулково | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ярославацы застряли в Пулково

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ярославцы застряли в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за временного запрета на перелеты. Читатель 76.RU Илья рассказал, что он с попутчиками поехал сначала на отдых в северную столицу, а 18 июня должен был вылететь прямо оттуда в Анталью. Но рейс в Турцию задержали, потому что самолет компании «Аэрофлот», на котором он должен был лететь, не прибыл вовремя из Москвы.

«Вылет перенесли. Мы ждали три часа и еще ждать шесть часов», — рассказал Илья.

По словам ярославца, в аэропорту пассажирам предлагают по 900 рублей на покупку воды и еды. Он отметил, что толпы в Пулково не наблюдается.

Кстати, своих пассажиров о возможной задержке рейсов компания «Аэрофлот» предупреждала с самого утра 18 июня. По собщению Росавиации, московские аэропорты были закрыты на прием и выпуск самолетов с 4 часов. Затем они то открывались, то снова закрывались.

«В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в Шереметьево, а также в других аэропортах московского авиационного узла, „Аэрофлот“ вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщали в компании.

По данным Росавиации, на 11 часов 18 июня в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса.

Между тем, Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию, связанную с задержками и отменами авиарейсов в аэропорту Пулково.

«Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах задержаны 17 рейсов из Санкт-Петербурга в Москву, 11 отменены. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — сообщили в ведомстве в 13:32 18 июня.

Кстати, о задержке рейса из Санкт-Петербурга сообщается и на онлайн-табло ярославского аэропорта. Самолет компании «Руслайн» должен был прилететь из северной столицы в 13 часов 18 июня и вылететь из Ярославля в обратном направлении в 13:45. Ярославский аэропорт закрывали для полетов 18 июня с 5:32 до 16:12, в регионе объявлена беспилотная опасность. Подробнее о ситуации в Ярославле в нашем онлайне.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Задержка рейса
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
33 минуты
на 900₽ в аэропорту Питера можно купить еды????? там цены бешеные на всё там пишут про наших земляков и организуют им бесплатную еду и места отдыха? а то здесь нам всё писали вчера о застрявших москвичах и как им надо помочь
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Рекомендуем