В Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост и центральные улицы: когда и почему

В Ярославле перекроют для движения Октябрьский мост и центральные улицы

В Ярославле из-за празднования Дня города ограничат движение транспорта в центре города. Как сообщили в мэрии города, изменения будут действовать с вечера 29 мая до ночи 30 мая.

Где ограничат движение транспорта (с 19 часов 29 мая до 24 часов 30 мая):

на участках улиц Волжская набережная (от улицы Первомайской до Которосльной набережной) (верхний и нижний ярус);

Которосльная набережная (от Волжской набережной до проезда от улицы Большой Октябрьской) (верхний и нижний ярус);

участки улиц: Первомайская (от Богоявленской площади до Которосльной набережной), Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Советская (от Красной площади до Советской площади), Трефолева, Максимова, Депутатская

площадь Челюскинцев;

Волжский спуск;

Советский переулок, Народный переулок, Первомайский переулок;

Советская площадь.

Ограничивать движение в центре начнут с вечера 29 мая

Где ограничат движение транспорта (с 5 до 24 часов 30 мая):

Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной) (верхний и нижний ярус);

Которосльная набережная (от Мукомольного переулка до Волжской набережной) (верхний и нижний ярус);

Московский проспект (съезд в сторону Которосльной набережной до площади Богоявления);

участки улиц: Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Революционная, Кедрова, Волкова, Советская (от улицы Республиканской до Красной площади), Трефолева, Максимова, Суркова, Флотская, Кооперативная, Терешковой, Собинова, Комсомольская, Депутатская, Некрасова (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Свердлова (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Пушкина (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Свободы (от улицы Республиканской до улицы Комсомольской), Большая Октябрьская (от улицы Республиканской до Богоявленской площади),

площадь Челюскинцев;

Волжский спуск;

Советский переулок, Народный переулок,

Советская площадь;

Красный съезд;

Красная площадь;

Флотский спуск;

площадь Богоявления;

проспект Октября (от улицы Республиканской до Красной площади);

Мукомольный переулок, Южный переулок.

В День города почти весь центр станет пешеходным

Также для безопасного проведения салюта, который назначен на 23 часа 30 мая, с 22:00 до 23:30 на участке Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с Октябрьского моста, съездах с Октябрьского моста, а также на Октябрьском мосту через Волгу введут временное ограничение движения транспорта.

На час перекроют Октябрьский мост