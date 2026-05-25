Зарубежная певица, праздники в районах и салют: каким будет День города в Ярославле — афиша

30 мая 2026 года Ярославлю исполнился 1016 лет. Гулять в честь Дня города будут все районы.
Для ярославцев и гостей города приготовили насыщенную афишу на последнюю субботу весны. В ней нашлось место и концертам, и спортивным соревнованиям, и даже городскому караоке. Подробная афиша — в этом материале.
Советская площадь
Здесь будет много музыки — в программе с 12:00 до 23:00 запланированы выступления (0+) нескольких известных ярославцам кавер-групп. А ещё тут можно будет вкусно поесть.
Торжественная церемония открытия праздника «День города Ярославля 2026»;
«Подарок любимому городу», программа Городского телеканала;
Творческая программа «Ярославль фестивальный»;
Концертная программа «„Рок-н-ролл жив“;
Кавер баттлы с участием групп «CINEMA TRACK», «Panna Cotta», «Сделай громче»;
Большое городское караоке с участием группы «Голивудс»;
«Гастрофестиваль»;
Фестиваль творчества (сквер на ул. Андропова) — ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремёсел.
Праздник в районах
В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе с 12:00 до 18:00 пройдут (0+):
фестиваль исторической реконструкции «Великое прошлое»;
игровая развлекательная программа «Эволюция игры»;
концертная программа «Песни героев».
У ДК «Энергетик» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт песенный фестиваль «Поём двором» (0+). Для гостей подготовили:
«Битву поколений»;
«Вокальную импровизацию»;
хоровое исполнение «Хор без кастинга»;
семейный конкурс «Песни по наследству»;
«Летнюю пенную вечеринку» под хиты 80–90-х.
У ДК «Гамма» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт фестиваль детского творчества «Лети, планета детства» (0+). В программе:
игры по-крупному «Игродом»;
конкурс детского рисунка «Мой мир»;
творческая площадка «Тепло в доме»;
театрализованное представление с участием юных артистов района;
показательные выступления «Город сильных духом»;
концертная программа «Молодо, ярко, позитивно».
У ДК «Нефтяник» в Красноперекопском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт семейный фестиваль «ЯрДвиж» (0+). Для гостей организуют пять тематических зон:
«Спортивная»;
«Островок отдыха и детства»;
«Мой двор — моя крепость»;
«Выставочная зона»;
сцена «ЯрДвиж».
В Ярославском зоопарке с 10:00 до 17:00 пройдёт праздничная программа «Символ города — мишка, а в зоопарке — Ума и Топтыжка» (0+). Для гостей подготовили:
угощение медведей тортами;
викторину;
показательные кормления животных;
катание на пони;
интерактивную экскурсию;
мастер-классы.
Спортивная программа
В День города в Ярославле также пройдёт большая спортивная программа. Для жителей и гостей города подготовили турниры, фестивали и соревнования по разным видам спорта.
С 10:00 до 19:00 в ФОК «Олимпиец» (ул. Елены Колесовой, 58а) пройдёт первенство города по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет (0+).
С 14:00 до 19:00 в парке «Стрелка» состоится праздник «Спортивный Ярославль» (0+).
В 14:00 начнётся спортивный фестиваль по боксу, приуроченный к празднованию Дня города (0+).
С 13:00 до 14:00 пройдет Кубок Ярославле в классе яхт 69 °F в акватории Волги (0+).
Забег для всех и первенство по гребле
В воскресенье, 31 мая с 10:00 до 15:00 на Которосльной набережной в районе дома № 46 пройдёт первенство Ярославля по гребле на байдарках и каноэ (0+).
В 11:00 на лыжной базе СШОР № 4 (ул. 3-я Яковлевская, 31) стартует открытый турнир Ярославля по бегу, посвящённый Дню города (0+).
Даманский остров
На Даманском острове (0+) с 12:00 до 22:00 будут выступления на основной сцене, а вокруг раскинутся площадки для игр, фотозоны и гастрономический фестиваль. Среди приглашенных гостей — певица из Республики Беларусь. Подробности ниже.
В рамках фестиваля национальных культур (0+) на Даманском острове с 12:00 до 22:00 пройдут:
фестиваль национальной кухни «Рецепты единства»;
концертная программа «В ритмах традиций»;
игры разных народов;
выставка «Национальная палитра».
Семейный фестиваль «Тепло как дома» (0+) включит в себя:
фестиваль близнецов «Н2О, или как две капли воды»;
пижамную вечеринку;
поролоновое шоу;
программу «Сказка в красках»;
«Книжный пикничок»;
семейное караоке;
МультКиноПарк с показом мультфильмов и кинофильмов;
площадку «Триколор в твоём городе».
На сцене выступят (0+):
творческие коллективы «Содружества народов Ярославии» с концертной программой;
поэты-песенники: Заслуженный деятель искусств России Александр Шаганов и Заслуженный артист России Симон Осиашвили в формате баттл-ринга;
творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гии Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»);
белорусская певица Анастасия Тиханович;
Московский семейный музыкальный театр «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша;
группа «Фристайл».
Вознесенские казармы
В КСК «Вознесенский» (12+) с 12:00 до 23:00 пройдёт молодёжный фестиваль «Открытая крыша», в рамках которого запланирована насыщенная программа:
городской интеллектуально-спортивный праздник «Знание. Игра. Победа!»;
«Утро-Драйв» и спортивно-танцевальная разминка «Точка Баланса»;
«Театр на колёсах»;
танцевальный мастер-класс «Mix & Dance»;
концертная программа стендап-клуба «Yar stand up» «Комедийный Шейк»;
выступление Театра танца Антона Косова (ДК им. А. М. Добрынина);
танцевальные батлы «Наши батлы» по современным танцам (нужна предварительная регистрация, ее можно сделать по ссылке);
интерактивное барабанное шоу «Easy Drums»;
диджей-сет DJ Pablo.
Площадь Труда
Площадь Труда (0+) с 12:00 до 21:00 станет площадкой автофестиваля «Автофан». Для гостей подготовят:
выставку редких автомобилей и фотозоны с ретромашинами;
площадку «Автозвук»;
проект «Танцующие Волги»;
детскую зону;
интеллектуальную площадку, посвящённую автомобилестроению разных стран.
Волжская набережная
На Волжской набережной (0+) праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. В течение дня будет работать «Фотонабережная» — серия тематических фотозон: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звёздный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».
С 14:00 до 22:00 на площадке Музея истории города им. В. Г. Извекова пройдёт «Фестиваль джаза» (0+), в рамках которого выступят:
вокальная студия Дианы Кубасовой;
квартет «Е»;
квартет Вячеслава Смирнова;
«СМС-трио»;
«KS Jazz»;
квартет Ильи Ершова;
ансамбль Дианы Кубасовой;
«Carramba»;
квартет Катерины Лопухиной.
Стрелка
Парк «Стрелка» (0+) с 08:00 до 19:00 станет одной из главных спортивных площадок Дня города. Здесь пройдёт Всероссийский легкоатлетический забег «Зелёный марафон», а также праздник «Спортивный Ярославль», посвящённый Дню города.
На акватории реки Волги с 13:00 до 14:00 состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69 °F».
Колесо обозрения
На площадке у колеса обозрения (6+) с 14:00 до 21:00 пройдёт рок-фестиваль «Территория».
Праздничный салют
Ярким завершением праздника станет салют (0+). Его запустят в Ярославле в 23:00.
