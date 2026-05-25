Зарубежная певица, праздники в районах и салют: каким будет День города в Ярославле — афиша

30 мая 2026 года Ярославлю исполнился 1016 лет. Гулять в честь Дня города будут все районы.

Для ярославцев и гостей города приготовили насыщенную афишу на последнюю субботу весны. В ней нашлось место и концертам, и спортивным соревнованиям, и даже городскому караоке. Подробная афиша — в этом материале.

Советская площадь

Здесь будет много музыки — в программе с 12:00 до 23:00 запланированы выступления (0+) нескольких известных ярославцам кавер-групп. А ещё тут можно будет вкусно поесть.

Торжественная церемония открытия праздника «День города Ярославля 2026»;

«Подарок любимому городу», программа Городского телеканала;

Творческая программа «Ярославль фестивальный»;

Концертная программа «„Рок-н-ролл жив“;

Кавер баттлы с участием групп «CINEMA TRACK», «Panna Cotta», «Сделай громче»;

Большое городское караоке с участием группы «Голивудс»;

«Гастрофестиваль»;

Фестиваль творчества (сквер на ул. Андропова) — ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремёсел.

Праздник в районах

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе с 12:00 до 18:00 пройдут (0+):

фестиваль исторической реконструкции «Великое прошлое»;

игровая развлекательная программа «Эволюция игры»;

концертная программа «Песни героев».

У ДК «Энергетик» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт песенный фестиваль «Поём двором» (0+). Для гостей подготовили:

«Битву поколений»;

«Вокальную импровизацию»;

хоровое исполнение «Хор без кастинга»;

семейный конкурс «Песни по наследству»;

«Летнюю пенную вечеринку» под хиты 80–90-х.

У ДК «Гамма» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт фестиваль детского творчества «Лети, планета детства» (0+). В программе:

игры по-крупному «Игродом»;

конкурс детского рисунка «Мой мир»;

творческая площадка «Тепло в доме»;

театрализованное представление с участием юных артистов района;

показательные выступления «Город сильных духом»;

концертная программа «Молодо, ярко, позитивно».

У ДК «Нефтяник» в Красноперекопском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт семейный фестиваль «ЯрДвиж» (0+). Для гостей организуют пять тематических зон:

«Спортивная»;

«Островок отдыха и детства»;

«Мой двор — моя крепость»;

«Выставочная зона»;

сцена «ЯрДвиж».

В Ярославском зоопарке с 10:00 до 17:00 пройдёт праздничная программа «Символ города — мишка, а в зоопарке — Ума и Топтыжка» (0+). Для гостей подготовили:

угощение медведей тортами;

викторину;

показательные кормления животных;

катание на пони;

интерактивную экскурсию;

мастер-классы.

Спортивная программа

В День города в Ярославле также пройдёт большая спортивная программа. Для жителей и гостей города подготовили турниры, фестивали и соревнования по разным видам спорта.

С 10:00 до 19:00 в ФОК «Олимпиец» (ул. Елены Колесовой, 58а) пройдёт первенство города по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет (0+).

С 14:00 до 19:00 в парке «Стрелка» состоится праздник «Спортивный Ярославль» (0+).

В 14:00 начнётся спортивный фестиваль по боксу, приуроченный к празднованию Дня города (0+).

С 13:00 до 14:00 пройдет Кубок Ярославле в классе яхт 69 °F в акватории Волги (0+).

Забег для всех и первенство по гребле

В воскресенье, 31 мая с 10:00 до 15:00 на Которосльной набережной в районе дома № 46 пройдёт первенство Ярославля по гребле на байдарках и каноэ (0+).

В 11:00 на лыжной базе СШОР № 4 (ул. 3-я Яковлевская, 31) стартует открытый турнир Ярославля по бегу, посвящённый Дню города (0+).

Даманский остров

На Даманском острове (0+) с 12:00 до 22:00 будут выступления на основной сцене, а вокруг раскинутся площадки для игр, фотозоны и гастрономический фестиваль. Среди приглашенных гостей — певица из Республики Беларусь. Подробности ниже.

В рамках фестиваля национальных культур (0+) на Даманском острове с 12:00 до 22:00 пройдут:

фестиваль национальной кухни «Рецепты единства»;

концертная программа «В ритмах традиций»;

игры разных народов;

выставка «Национальная палитра».

Семейный фестиваль «Тепло как дома» (0+) включит в себя:

фестиваль близнецов «Н2О, или как две капли воды»;

пижамную вечеринку;

поролоновое шоу;

программу «Сказка в красках»;

«Книжный пикничок»;

семейное караоке;

МультКиноПарк с показом мультфильмов и кинофильмов;

площадку «Триколор в твоём городе».

На сцене выступят (0+):

творческие коллективы «Содружества народов Ярославии» с концертной программой;

поэты-песенники: Заслуженный деятель искусств России Александр Шаганов и Заслуженный артист России Симон Осиашвили в формате баттл-ринга;

творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гии Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»);

белорусская певица Анастасия Тиханович;

Московский семейный музыкальный театр «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша;

группа «Фристайл».

Вознесенские казармы

В КСК «Вознесенский» (12+) с 12:00 до 23:00 пройдёт молодёжный фестиваль «Открытая крыша», в рамках которого запланирована насыщенная программа:

городской интеллектуально-спортивный праздник «Знание. Игра. Победа!»;

«Утро-Драйв» и спортивно-танцевальная разминка «Точка Баланса»;

«Театр на колёсах»;

танцевальный мастер-класс «Mix & Dance»;

концертная программа стендап-клуба «Yar stand up» «Комедийный Шейк»;

выступление Театра танца Антона Косова (ДК им. А. М. Добрынина);

танцевальные батлы «Наши батлы» по современным танцам (нужна предварительная регистрация, ее можно сделать по ссылке);

интерактивное барабанное шоу «Easy Drums»;

диджей-сет DJ Pablo.

Площадь Труда

Площадь Труда (0+) с 12:00 до 21:00 станет площадкой автофестиваля «Автофан». Для гостей подготовят:

выставку редких автомобилей и фотозоны с ретромашинами;

площадку «Автозвук»;

проект «Танцующие Волги»;

детскую зону;

интеллектуальную площадку, посвящённую автомобилестроению разных стран.

Волжская набережная

На Волжской набережной (0+) праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. В течение дня будет работать «Фотонабережная» — серия тематических фотозон: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звёздный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».

С 14:00 до 22:00 на площадке Музея истории города им. В. Г. Извекова пройдёт «Фестиваль джаза» (0+), в рамках которого выступят:

вокальная студия Дианы Кубасовой;

квартет «Е»;

квартет Вячеслава Смирнова;

«СМС-трио»;

«KS Jazz»;

квартет Ильи Ершова;

ансамбль Дианы Кубасовой;

«Carramba»;

квартет Катерины Лопухиной.

Стрелка

Парк «Стрелка» (0+) с 08:00 до 19:00 станет одной из главных спортивных площадок Дня города. Здесь пройдёт Всероссийский легкоатлетический забег «Зелёный марафон», а также праздник «Спортивный Ярославль», посвящённый Дню города.

На акватории реки Волги с 13:00 до 14:00 состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69 °F».

Колесо обозрения

На площадке у колеса обозрения (6+) с 14:00 до 21:00 пройдёт рок-фестиваль «Территория».

Праздничный салют