День города Ярославля: Зарубежная певица, праздники в районах и салют: каким будет День города в Ярославле — афиша

Отпразднуем вместе 30 мая

955
Содержание
Программа на День города в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

30 мая 2026 года Ярославлю исполнился 1016 лет. Гулять в честь Дня города будут все районы.

Для ярославцев и гостей города приготовили насыщенную афишу на последнюю субботу весны. В ней нашлось место и концертам, и спортивным соревнованиям, и даже городскому караоке. Подробная афиша — в этом материале.

Советская площадь

Здесь будет много музыки — в программе с 12:00 до 23:00 запланированы выступления (0+) нескольких известных ярославцам кавер-групп. А ещё тут можно будет вкусно поесть.

  • Торжественная церемония открытия праздника «День города Ярославля 2026»;

  • «Подарок любимому городу», программа Городского телеканала;

  • Творческая программа «Ярославль фестивальный»;

  • Концертная программа «„Рок-н-ролл жив“;

  • Кавер баттлы с участием групп «CINEMA TRACK», «Panna Cotta», «Сделай громче»;

  • Большое городское караоке с участием группы «Голивудс»;

  • «Гастрофестиваль»;

  • Фестиваль творчества (сквер на ул. Андропова) — ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремёсел.

Праздник в районах

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе с 12:00 до 18:00 пройдут (0+):

  • фестиваль исторической реконструкции «Великое прошлое»;

  • игровая развлекательная программа «Эволюция игры»;

  • концертная программа «Песни героев».

У ДК «Энергетик» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт песенный фестиваль «Поём двором» (0+). Для гостей подготовили:

  • «Битву поколений»;

  • «Вокальную импровизацию»;

  • хоровое исполнение «Хор без кастинга»;

  • семейный конкурс «Песни по наследству»;

  • «Летнюю пенную вечеринку» под хиты 80–90-х.

У ДК «Гамма» в Заволжском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт фестиваль детского творчества «Лети, планета детства» (0+). В программе:

  • игры по-крупному «Игродом»;

  • конкурс детского рисунка «Мой мир»;

  • творческая площадка «Тепло в доме»;

  • театрализованное представление с участием юных артистов района;

  • показательные выступления «Город сильных духом»;

  • концертная программа «Молодо, ярко, позитивно».

У ДК «Нефтяник» в Красноперекопском районе с 12:00 до 18:00 пройдёт семейный фестиваль «ЯрДвиж» (0+). Для гостей организуют пять тематических зон:

  • «Спортивная»;

  • «Островок отдыха и детства»;

  • «Мой двор — моя крепость»;

  • «Выставочная зона»;

  • сцена «ЯрДвиж».

В Ярославском зоопарке с 10:00 до 17:00 пройдёт праздничная программа «Символ города — мишка, а в зоопарке — Ума и Топтыжка» (0+). Для гостей подготовили:

  • угощение медведей тортами;

  • викторину;

  • показательные кормления животных;

  • катание на пони;

  • интерактивную экскурсию;

  • мастер-классы.

Спортивная программа

В День города в Ярославле также пройдёт большая спортивная программа. Для жителей и гостей города подготовили турниры, фестивали и соревнования по разным видам спорта.

С 10:00 до 19:00 в ФОК «Олимпиец» (ул. Елены Колесовой, 58а) пройдёт первенство города по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет (0+).

С 14:00 до 19:00 в парке «Стрелка» состоится праздник «Спортивный Ярославль» (0+).

В 14:00 начнётся спортивный фестиваль по боксу, приуроченный к празднованию Дня города (0+).

С 13:00 до 14:00 пройдет Кубок Ярославле в классе яхт 69 °F в акватории Волги (0+).

Забег для всех и первенство по гребле

В воскресенье, 31 мая с 10:00 до 15:00 на Которосльной набережной в районе дома № 46 пройдёт первенство Ярославля по гребле на байдарках и каноэ (0+).

В 11:00 на лыжной базе СШОР № 4 (ул. 3-я Яковлевская, 31) стартует открытый турнир Ярославля по бегу, посвящённый Дню города (0+).

Даманский остров

На Даманском острове (0+) с 12:00 до 22:00 будут выступления на основной сцене, а вокруг раскинутся площадки для игр, фотозоны и гастрономический фестиваль. Среди приглашенных гостей — певица из Республики Беларусь. Подробности ниже.

В рамках фестиваля национальных культур (0+) на Даманском острове с 12:00 до 22:00 пройдут:

  • фестиваль национальной кухни «Рецепты единства»;

  • концертная программа «В ритмах традиций»;

  • игры разных народов;

  • выставка «Национальная палитра».

Семейный фестиваль «Тепло как дома» (0+) включит в себя:

  • фестиваль близнецов «Н2О, или как две капли воды»;

  • пижамную вечеринку;

  • поролоновое шоу;

  • программу «Сказка в красках»;

  • «Книжный пикничок»;

  • семейное караоке;

  • МультКиноПарк с показом мультфильмов и кинофильмов;

  • площадку «Триколор в твоём городе».

На сцене выступят (0+):

  • творческие коллективы «Содружества народов Ярославии» с концертной программой;

  • поэты-песенники: Заслуженный деятель искусств России Александр Шаганов и Заслуженный артист России Симон Осиашвили в формате баттл-ринга;

  • творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гии Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»);

  • белорусская певица Анастасия Тиханович;

  • Московский семейный музыкальный театр «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша;

  • группа «Фристайл».

Вознесенские казармы

В КСК «Вознесенский» (12+) с 12:00 до 23:00 пройдёт молодёжный фестиваль «Открытая крыша», в рамках которого запланирована насыщенная программа:

  • городской интеллектуально-спортивный праздник «Знание. Игра. Победа!»;

  • «Утро-Драйв» и спортивно-танцевальная разминка «Точка Баланса»;

  • «Театр на колёсах»;

  • танцевальный мастер-класс «Mix & Dance»;

  • концертная программа стендап-клуба «Yar stand up» «Комедийный Шейк»;

  • выступление Театра танца Антона Косова (ДК им. А. М. Добрынина);

  • танцевальные батлы «Наши батлы» по современным танцам (нужна предварительная регистрация, ее можно сделать по ссылке);

  • интерактивное барабанное шоу «Easy Drums»;

  • диджей-сет DJ Pablo.

Площадь Труда

Площадь Труда (0+) с 12:00 до 21:00 станет площадкой автофестиваля «Автофан». Для гостей подготовят:

  • выставку редких автомобилей и фотозоны с ретромашинами;

  • площадку «Автозвук»;

  • проект «Танцующие Волги»;

  • детскую зону;

  • интеллектуальную площадку, посвящённую автомобилестроению разных стран.

Волжская набережная

На Волжской набережной (0+) праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00. В течение дня будет работать «Фотонабережная» — серия тематических фотозон: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звёздный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».

С 14:00 до 22:00 на площадке Музея истории города им. В. Г. Извекова пройдёт «Фестиваль джаза» (0+), в рамках которого выступят:

  • вокальная студия Дианы Кубасовой;

  • квартет «Е»;

  • квартет Вячеслава Смирнова;

  • «СМС-трио»;

  • «KS Jazz»;

  • квартет Ильи Ершова;

  • ансамбль Дианы Кубасовой;

  • «Carramba»;

  • квартет Катерины Лопухиной.

Стрелка

Парк «Стрелка» (0+) с 08:00 до 19:00 станет одной из главных спортивных площадок Дня города. Здесь пройдёт Всероссийский легкоатлетический забег «Зелёный марафон», а также праздник «Спортивный Ярославль», посвящённый Дню города.

На акватории реки Волги с 13:00 до 14:00 состоится парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69 °F».

Колесо обозрения

На площадке у колеса обозрения (6+) с 14:00 до 21:00 пройдёт рок-фестиваль «Территория».

Праздничный салют

Ярким завершением праздника станет салют (0+). Его запустят в Ярославле в 23:00.

Кристина Геворкян
44 минуты
может деньги потратить на тех кому нужна операция, кто не сможет ее оплатить? зачем этот пир во время ............
Гость
17 минут
Люди очень ждут праздника. Как раз школа закончится, отметим каникулы
