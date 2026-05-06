Между Ярославлем и городом-миллионником запустили скоростные теплоходы

Из Ярославля будут ходить теплоходы в Нижний Новгород Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Компания «Водолет» возобновила водные рейсы по Волге между Нижним Новгородом и Ярославлем. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«С 9 мая открываем направление из Ярославля в Брейтово. К лету планируем запустить маршруты из областного центра в Углич, а также в Плес через Кострому. Кроме того, прорабатываем открытие маршрута из Нижнего Новгорода до Твери и Дубны через Ярославль и из Ярославля в Пошехонье», — рассказал глава региона.

Судя по данным «Водолета», «Метеоры» по маршруту «Нижний Новгород — Чкаловск — Юрьевец — Кинешма — Кострома — Ярославль» запустили еще 2 мая. 6 мая судно отправилось в 9:20. В столицу Золотого кольца теплоход должен прибыть в 18:40. Стоимость билетов составляла 2800 рублей на человека.

Из Ярославля в обратном направлении теплоход отправится 7 мая в 7:15. Судно прибудет в Нижний Новгород в 16:30. Стоимость билетов та же — 2800 рублей.

Добраться на «Метеоре» из Ярославля в Нижний Новгород можно будет 7, 21, 24, 31 мая, 7, 9, 11, 14, 17, 21 и 23 июня. Отправление в 7:15.

ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указано акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. В 2025 году выручка компании составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 10,4 миллиона.

Впервые «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили в июле 2024 года. Время в пути на теплоходе — 9 часов. Билеты в одну сторону стоили 2500 рублей. Ранее мы публиковали отзывы ярославцев на «Метеоры».