НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

2 м/c,

с-в.

 758мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Дороги и транспорт Поезда между Ярославлем и Москвой начнут ходить чаще: Собянин сообщил о старте реконструкции путей

Поезда между Ярославлем и Москвой начнут ходить чаще: Собянин сообщил о старте реконструкции путей

Каких изменений и когда ждать

6 954
Усовершенствуют железнодорожное сообщение между Москвой и Ярославлем | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУсовершенствуют железнодорожное сообщение между Москвой и Ярославлем | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Усовершенствуют железнодорожное сообщение между Москвой и Ярославлем

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 февраля сообщил, что в 2026 году стартует реконструкция Центрального транспортного узла. Итогом должно стать развитие железнодорожного сообщения с соседними областями. В том числе, и с Ярославлем.

«Докладывали вам о развитии Центрального транспортного узла, который охватывает не только Москву и Московскую область, но и прилегающие области — это около 30 миллионов человек в целом. Речь шла о том, чтобы обеспечить эффективное транспортное плечо до областных центров: Ярославль, Тула, Тверь, Смоленск и так далее. Мы закончили проектирование в прошедшем году, и в этом году вместе с РЖД приступим уже к конкретной реконструкции», — рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что параллельно идет обновление подвижного состава.

«Первые новые составы появились на ярославском направлении, а затем — по мере реконструкции этих путей — будем закупать и составы на другие направления», — пояснил он.

План по продлению Московских центральных диаметров до Ярославля и других городов | Источник: департамент транспорта МосквПлан по продлению Московских центральных диаметров до Ярославля и других городов | Источник: департамент транспорта Москв

План по продлению Московских центральных диаметров до Ярославля и других городов

Источник:

департамент транспорта Москв

Напомним, 29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск скоростных электричек из Москвы в Ярославль, Тверь, Калугу, Владимир и другие города.

Осенью 2023 года об этом говорил руководитель московского дептранса Максим Ликсутов. Он отметил, что до 2030 года московские власти планируют запустить из столицы в российские города так называемое наземное метро. Интервал между поездами будет составлять 20–30 минут — это примерно в шесть раз меньше, чем сейчас. Новые направления должны стать продолжением развития Московских центральных диаметров (железнодорожных линий, которые связывают Москву с городами Подмосковья). Над проектом работают Мосметро, Московская железная дорога, «Центральная пригородная пассажирская компания» и департамент транспорта Москвы.

При этом глава Союза пассажиров Кирилл Янков заявил, что новый проект не позволит существенно увеличить скорость передвижения между городами, а лишь даст возможность увеличить частоту движения поездов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Поезд Железная дорога Сергей Собянин ЦТУ
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Гость
10 февраля, 10:00
Быстрей бы уже , ярославские работодатели не хотят поднмать зарплату близкю к инфляции , да к хоть будет возможность у ярославцев ездить на работу в Москву , может тогда задумаются наши о повышении зарплаты , как это сделали вТуле
Гость
10 февраля, 09:57
Работники нужны масквачам, отработал и давай до свидания, чтобы не тратить на лечение и социалку
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Рекомендуем