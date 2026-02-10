Поезда между Ярославлем и Москвой начнут ходить чаще: Собянин сообщил о старте реконструкции путей

Усовершенствуют железнодорожное сообщение между Москвой и Ярославлем

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 февраля сообщил, что в 2026 году стартует реконструкция Центрального транспортного узла. Итогом должно стать развитие железнодорожного сообщения с соседними областями. В том числе, и с Ярославлем.

«Докладывали вам о развитии Центрального транспортного узла, который охватывает не только Москву и Московскую область, но и прилегающие области — это около 30 миллионов человек в целом. Речь шла о том, чтобы обеспечить эффективное транспортное плечо до областных центров: Ярославль, Тула, Тверь, Смоленск и так далее. Мы закончили проектирование в прошедшем году, и в этом году вместе с РЖД приступим уже к конкретной реконструкции», — рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что параллельно идет обновление подвижного состава.

«Первые новые составы появились на ярославском направлении, а затем — по мере реконструкции этих путей — будем закупать и составы на другие направления», — пояснил он.

План по продлению Московских центральных диаметров до Ярославля и других городов Источник: департамент транспорта Москв

Напомним, 29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск скоростных электричек из Москвы в Ярославль, Тверь, Калугу, Владимир и другие города.

Осенью 2023 года об этом говорил руководитель московского дептранса Максим Ликсутов. Он отметил, что до 2030 года московские власти планируют запустить из столицы в российские города так называемое наземное метро. Интервал между поездами будет составлять 20–30 минут — это примерно в шесть раз меньше, чем сейчас. Новые направления должны стать продолжением развития Московских центральных диаметров (железнодорожных линий, которые связывают Москву с городами Подмосковья). Над проектом работают Мосметро, Московская железная дорога, «Центральная пригородная пассажирская компания» и департамент транспорта Москвы.