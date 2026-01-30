НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Пешком быстрее»: Ярославль сковали 8-балльные пробки. Причина

«Пешком быстрее»: Ярославль сковали 8-балльные пробки. Причина

Где не проехать

Парализовало движение на Московском проспекте

Парализовало движение на Московском проспекте

Источник:

читатель 76.RU

Пятничным вечером 30 января Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным с «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в восемь баллов.

«Около часа еду в автобусе от Октябрьской площади и всё еще не доехали до Богоявленской площади», — жалуется читательница 76.RU.

В центре Ярославля затруднено движение на улицах Советской, Ушинского, Республиканской, Победы, Комсомольской, Большой Октябрьской. Также не проехать на Богоявленской площади.

«Пешком быстрее», — поделился читатель 76.RU Марк.

Город сковали пробки

Город сковали пробки

Источник:

читатель 76.RU

Пробка собирается на Московском проспекте — от моста до железнодорожного вокзала. Согласно данным с карт, в этом районе произошли три ДТП — на мосту, на съезде с Песочной улицы на Московский проспект и у вокзала. Движение также затруднено на проспекте Фрунзе.

В соцсетях жители города предположили, что причиной затора может быть вечерний домашний хоккейный матч «Локомотива» (6+), который пройдет в «Арене-2000». На льду «железнодорожники» встретятся с «Ладой» из Тольятти.

Гость
54 минуты
Человейников побольше ещё настройте! )) Проблема и так ясна - куча машин а дорог-развилок то нет!
Гость
1 час
Отменить хоккей, он же там все массово собираются, а как же ковидные ограничения? Запретить болеть, запретить кричать, запретить поддерживать. Всё отменить, всё запретить
Гость
