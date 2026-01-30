«Пешком быстрее»: Ярославль сковали 8-балльные пробки. Причина

Пятничным вечером 30 января Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным с «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в восемь баллов.
«Около часа еду в автобусе от Октябрьской площади и всё еще не доехали до Богоявленской площади», — жалуется читательница 76.RU.
В центре Ярославля затруднено движение на улицах Советской, Ушинского, Республиканской, Победы, Комсомольской, Большой Октябрьской. Также не проехать на Богоявленской площади.
«Пешком быстрее», — поделился читатель 76.RU Марк.
Пробка собирается на Московском проспекте — от моста до железнодорожного вокзала. Согласно данным с карт, в этом районе произошли три ДТП — на мосту, на съезде с Песочной улицы на Московский проспект и у вокзала. Движение также затруднено на проспекте Фрунзе.
В соцсетях жители города предположили, что причиной затора может быть вечерний домашний хоккейный матч «Локомотива» (6+), который пройдет в «Арене-2000». На льду «железнодорожники» встретятся с «Ладой» из Тольятти.