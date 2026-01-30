«Пешком быстрее»: Ярославль сковали 8-балльные пробки. Причина

Парализовало движение на Московском проспекте Источник: читатель 76.RU

Пятничным вечером 30 января Ярославль сковали многокилометровые пробки. Согласно данным с «Яндекс Карт», транспортная ситуация в городе оценивается в восемь баллов.

«Около часа еду в автобусе от Октябрьской площади и всё еще не доехали до Богоявленской площади», — жалуется читательница 76.RU.

В центре Ярославля затруднено движение на улицах Советской, Ушинского, Республиканской, Победы, Комсомольской, Большой Октябрьской. Также не проехать на Богоявленской площади.

«Пешком быстрее», — поделился читатель 76.RU Марк.

Город сковали пробки Источник: читатель 76.RU

Пробка собирается на Московском проспекте — от моста до железнодорожного вокзала. Согласно данным с карт, в этом районе произошли три ДТП — на мосту, на съезде с Песочной улицы на Московский проспект и у вокзала. Движение также затруднено на проспекте Фрунзе.