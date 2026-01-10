НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

3 м/c,

вос.

 744мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объединение больниц
«Умные решения»
Актеры, застрявшие в пробке
Ребенок остался без инсулина
Чек-лист важных обследований
Что сейчас с пробкой под Переславлем
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Дороги и транспорт Застряли в аэропорту из-за непогоды: что делать, если ваш рейс задержали

Застряли в аэропорту из-за непогоды: что делать, если ваш рейс задержали

Рассказываем, какие права есть у пассажиров при долгом ожидании

101
За помощью можно обратиться в авиакомпанию или Роспотребнадзор | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗа помощью можно обратиться в авиакомпанию или Роспотребнадзор | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

За помощью можно обратиться в авиакомпанию или Роспотребнадзор

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В аэропортах России 9 и 10 января произошел настоящий коллапс. Из-за непогоды столичные авиагавани не могли полноценно отправлять и принимать рейсы, а сотням пассажиров пришлось ждать в терминалах несколько часов. Рассказываем, как получить помощь при задержке или отмене рейса.

За консультацией пассажиры могут обратиться в Роспотребнадзор. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале 10 января.

«Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей», — говорится в сообщении.

Обращение можно направить через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Роспотребнадзора или позвонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43. Но есть и другие способы получить помощь.

Как действовать при задержке или отмене рейса?

Когда стало понятно, что рейс задержан или отменен, пассажиру необходимо найти представителя перевозчика или стойку авиакомпании в зоне вылета. Также важно сразу зафиксировать факт задержки. Сфотографируйте табло и запросите у авиакомпании или справочной службы письменную справку.

Обязанности авиакомпании при задержке рейса

При ожидании от двух часов пассажир имеет право на бесплатные прохладительные напитки, два телефонных звонка или отправку сообщений за счет авиакомпании.

Если рейс задержан более чем на 4 часа, пассажиру полагается горячее питание. Далее кормление должно осуществляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью.

Если рейс задерживается на сутки и более, авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер от аэропорта и обратно. Также перевозчик обязан обеспечить клиентов питанием и напитками до окончательного решения по рейсу, пишет портал «Клерк.ру».

Перелет другим рейсом или возврат денег

При задержке или отмене рейса пассажир может:

  • перебронировать билет на другой ближайший рейс без доплаты;

  • отказаться от перелета и оформить полный возврат денег.

Чтобы взыскать компенсацию, нужно направить в авиакомпанию претензию с приложением копий билета, посадочного талона, справки о задержке и чеков на понесенные расходы. Также можно потребовать возместить убытки, если из-за задержки сорвался трансфер, проживание или мероприятие. Но в этом случае придется доказать вину перевозчика.

Авиакомпания должна отправить вам ответ в течение 30 дней. При отказе или отсутствии ответа стоит обращаться в суд и Роспотребнадзор.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рейс Аэропорт Самолет Ожидание Пассажир Роспотребнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
С их деньжищами ваши подачки ненужны
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем