Застряли в аэропорту из-за непогоды: что делать, если ваш рейс задержали

За помощью можно обратиться в авиакомпанию или Роспотребнадзор Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В аэропортах России 9 и 10 января произошел настоящий коллапс. Из-за непогоды столичные авиагавани не могли полноценно отправлять и принимать рейсы, а сотням пассажиров пришлось ждать в терминалах несколько часов. Рассказываем, как получить помощь при задержке или отмене рейса.

За консультацией пассажиры могут обратиться в Роспотребнадзор. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале 10 января.

«Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей», — говорится в сообщении.

Обращение можно направить через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте Роспотребнадзора или позвонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555-49-43. Но есть и другие способы получить помощь.

Как действовать при задержке или отмене рейса?

Когда стало понятно, что рейс задержан или отменен, пассажиру необходимо найти представителя перевозчика или стойку авиакомпании в зоне вылета. Также важно сразу зафиксировать факт задержки. Сфотографируйте табло и запросите у авиакомпании или справочной службы письменную справку.

Обязанности авиакомпании при задержке рейса

При ожидании от двух часов пассажир имеет право на бесплатные прохладительные напитки, два телефонных звонка или отправку сообщений за счет авиакомпании.

Если рейс задержан более чем на 4 часа , пассажиру полагается горячее питание. Далее кормление должно осуществляться каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью.

Если рейс задерживается на сутки и более , авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер от аэропорта и обратно. Также перевозчик обязан обеспечить клиентов питанием и напитками до окончательного решения по рейсу, пишет портал «Клерк.ру».

Перелет другим рейсом или возврат денег

При задержке или отмене рейса пассажир может:

перебронировать билет на другой ближайший рейс без доплаты;

отказаться от перелета и оформить полный возврат денег.

Чтобы взыскать компенсацию, нужно направить в авиакомпанию претензию с приложением копий билета, посадочного талона, справки о задержке и чеков на понесенные расходы. Также можно потребовать возместить убытки, если из-за задержки сорвался трансфер, проживание или мероприятие. Но в этом случае придется доказать вину перевозчика.