Дороги и транспорт Губернатор Ярославской области призвал воздержаться от поездок на личном авто. Причина

Губернатор Ярославской области призвал воздержаться от поездок на личном авто. Причина

Михаил Евраев посоветовал выбирать альтернативу

874
Из-за ухудшений погоды губернатор Ярославской области посоветовал не ездить на личном авто | Источник: Артем Бауман / 76.RUИз-за ухудшений погоды губернатор Ярославской области посоветовал не ездить на личном авто | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Из-за ухудшений погоды губернатор Ярославской области посоветовал не ездить на личном авто

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В связи с ухудшением погоды губернатор Михаил Евраев посоветовал водителям воздержаться от езды на личном автомобиле в ближайшее время. Об этом глава региона написал у себя в телеграм-канале.

«Если поездка в сторону Москвы или обратно необходима, рассматривайте в том числе альтернативный маршрут по региональным трассам через Нагорье», — говорится в посте губернатора Ярославской области.

По вопросам уборки региональных дорог можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 8 (4852) 909-250.

Подробности транспортного коллапса под Переславлем 9 января можно прочитать в нашем онлайне.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
11
Инженер1
40 минут
Он ездит на автобусах общественных?
Гость
1 час
слов нет просто,безобразие с уборкой снега
Читать все комментарии
Гость
