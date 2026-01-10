Губернатор Ярославской области призвал воздержаться от поездок на личном авто. Причина

В связи с ухудшением погоды губернатор Михаил Евраев посоветовал водителям воздержаться от езды на личном автомобиле в ближайшее время. Об этом глава региона написал у себя в телеграм-канале.
«Если поездка в сторону Москвы или обратно необходима, рассматривайте в том числе альтернативный маршрут по региональным трассам через Нагорье», — говорится в посте губернатора Ярославской области.
По вопросам уборки региональных дорог можно обращаться по телефону диспетчерской службы: 8 (4852) 909-250.
