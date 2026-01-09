«На улице армагеддон»: в Ярославской области бушует метель. Онлайн-трансляция

В Ярославской области бушует метель. По прогнозам снегопад продлится до 6 утра 10 января.
В региональной столице замело тротуары, жители города сообщают, что движение на машинах затруднено.
В онлайн-трансляции показываем последствия непогоды в регионе.
А вы сегодня планировали выходить из дома?
В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили больше 100 единиц техники.
«В первую очередь уборке от снега и обработке от наледи подлежат крупные магистрали, обеспечивая безопасность движения общественного транспорта и автомобилистов. Затем техника направляется к второстепенным дорогам первой и второй категорий, а также межквартальным проездам», — рассказали в «Горзеленхозстрое».
Специалисты уточнили, что уборка и обработка прилегающей территории и входных групп в магазины и другие предприятия осуществляется силами самого бизнеса. Предприниматели должны убирать территорию на расстоянии 15 метров от границ здания.
«Уборка придомовых территорий осуществляется силами управляющих компаний. Чтобы обеспечить эффективность работ, автовладельцев призывают заблаговременно освободить внутридворовые проезды от автомобилей, чтобы исключить препятствия для передвижения спецтехники», — рассказали в «Горзеленхозстрое».
Ярославцы пожаловались на заметенные снегом платные парковки. Они рассказали, что на стоянках в центре города образовались сугробы.
«Большая Октябрьская — платим и паркуемся в сугроб», — написали недовольные горожане в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».
Похожую картину жители города заметили и на других центральных улицах Ярославля. Например, на Революционной улице.
Обращение к водителям
В Госавтоинспекции Ярославской области обратились к автомобилистам. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на машинах из-за непогоды.
«Неблагоприятные погодные условия приведут к образованию снежных накатов на трассах и гололедице. Из-за метели в регионе повышаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
В случае если от поездки не получится отказаться, то нужно быть предельно внимательными, особенно на участках дорог, подверженных обледенению: мостах, эстакадах, а также расположенных рядом с водоемами и ТЭЦ. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.
«Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы», — уточнили в Госавтоинспекции.
Ярославцы показывают последствия непогоды. Улицы города замело снегом.
«На улице армагеддон. На Суздальском шоссе — пробка от восьмой больницы. Обычно такое бывает в час пик в будние дни. На перекрестке Суздальского шоссе и проспекта Фрунзе кучи снега», — рассказала читательница 76.RU.
Синоптики рассказали, что после выходных в Ярославской области на смену снегопадам придут морозы.
«В ближайшие три дня в Москве будет идти снег, −5…−8 °С, что немного ниже климатической нормы. А затем придет настоящая стужа: в понедельник–вторник днем лишь −9…−11 °С», — рассказали в «Фобосе».
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 10 января в Ярославской области −9 °С, небольшой снег. Днем потеплеет до −4 °С, метели сохранятся.
Ночью 11 января −7 °С, днем температура останется на той же отметке. Снегопад продлится до конца дня;
ночью 12 января −6 °С, пасмурно, небольшой снег, который сохранится в течение суток. Днем −7 °С;
ночью 13 января −7 °С. В течение суток вновь ожидается снегопад. Днем похолодает до −9 °С.
По данным «Гидрометцентра России», ночью 14 января ударят морозы до −14 °С, днем −10 °С, осадков не ожидается.
Ночью 15 января похолодает до −16 °С, днем −13 °С.
На фоне прогноза сотрудники «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр», перешли на работу в режиме повышенной готовности.
«К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 64 бригады „Ярэнерго“: 245 специалистов и 96 единиц спецтехники», — предупредили в пресс-службе компании.
Экстренное предупреждение о погоде
Днем 8 января в Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о снегопаде.
«Сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300−800 м, усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 06:00 9 января до 06:00 10 января», — рассказали власти.
Пешеходов призвали быть аккуратными, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Телефон экстренных служб 112.