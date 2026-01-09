«На улице армагеддон»: в Ярославской области бушует метель. Онлайн-трансляция

В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили больше 100 единиц техники.

«В первую очередь уборке от снега и обработке от наледи подлежат крупные магистрали, обеспечивая безопасность движения общественного транспорта и автомобилистов. Затем техника направляется к второстепенным дорогам первой и второй категорий, а также межквартальным проездам», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

Специалисты уточнили, что уборка и обработка прилегающей территории и входных групп в магазины и другие предприятия осуществляется силами самого бизнеса. Предприниматели должны убирать территорию на расстоянии 15 метров от границ здания.

«Уборка придомовых территорий осуществляется силами управляющих компаний. Чтобы обеспечить эффективность работ, автовладельцев призывают заблаговременно освободить внутридворовые проезды от автомобилей, чтобы исключить препятствия для передвижения спецтехники», — рассказали в «Горзеленхозстрое».