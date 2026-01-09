НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Онлайн-трансляция «На улице армагеддон»: в Ярославской области бушует метель. Онлайн-трансляция

«На улице армагеддон»: в Ярославской области бушует метель. Онлайн-трансляция

Показываем последствия непогоды в регионе

1 047
В Ярославской области бушует метель

В Ярославской области бушует метель

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области бушует метель. По прогнозам снегопад продлится до 6 утра 10 января.

В региональной столице замело тротуары, жители города сообщают, что движение на машинах затруднено.

В онлайн-трансляции показываем последствия непогоды в регионе.

Алина Сардекова

А вы сегодня планировали выходить из дома?

Да, пришлось
Планировал(-а), но из-за погоды решил(-а) остаться дома
Нет
Обсудить
Алина Сардекова

В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили больше 100 единиц техники.

«В первую очередь уборке от снега и обработке от наледи подлежат крупные магистрали, обеспечивая безопасность движения общественного транспорта и автомобилистов. Затем техника направляется к второстепенным дорогам первой и второй категорий, а также межквартальным проездам», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

Специалисты уточнили, что уборка и обработка прилегающей территории и входных групп в магазины и другие предприятия осуществляется силами самого бизнеса. Предприниматели должны убирать территорию на расстоянии 15 метров от границ здания.

«Уборка придомовых территорий осуществляется силами управляющих компаний. Чтобы обеспечить эффективность работ, автовладельцев призывают заблаговременно освободить внутридворовые проезды от автомобилей, чтобы исключить препятствия для передвижения спецтехники», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

Обсудить
Алина Сардекова

Ярославцы пожаловались на заметенные снегом платные парковки. Они рассказали, что на стоянках в центре города образовались сугробы.

«Большая Октябрьская — платим и паркуемся в сугроб», — написали недовольные горожане в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

Жители города недовольны заваленными снегом парковками

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

Похожую картину жители города заметили и на других центральных улицах Ярославля. Например, на Революционной улице.

Ярославцы заметили, что неплохо было бы запустить снегоуборочную технику на платных стоянках

Ярославцы заметили, что неплохо было бы запустить снегоуборочную технику на платных стоянках

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Обсудить
Алина Сардекова

Обращение к водителям

В Госавтоинспекции Ярославской области обратились к автомобилистам. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на машинах из-за непогоды.

«Неблагоприятные погодные условия приведут к образованию снежных накатов на трассах и гололедице. Из-за метели в регионе повышаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

В случае если от поездки не получится отказаться, то нужно быть предельно внимательными, особенно на участках дорог, подверженных обледенению: мостах, эстакадах, а также расположенных рядом с водоемами и ТЭЦ. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.

«Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы», — уточнили в Госавтоинспекции.

Обсудить
Алина Сардекова
Ярославцы сообщают о дорожных заторах

Ярославцы сообщают о дорожных заторах

Источник:

читательница 76.RU

На Богоявленской площади заметили дорожную технику

На Богоявленской площади заметили дорожную технику

Источник:

читательница 76.RU

Дорожники расчищают снег с проезжей части

Дорожники расчищают снег с проезжей части

Источник:

читательница 76.RU

Обсудить
Алина Сардекова
Ярославцы сообщают о затрудненном движении на дорогах

Ярославцы сообщают о затрудненном движении на дорогах

Источник:

читатель 76.RU

Жители города показали последствия непогоды

Жители города показали последствия непогоды

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы показывают последствия непогоды. Улицы города замело снегом.

«На улице армагеддон. На Суздальском шоссе — пробка от восьмой больницы. Обычно такое бывает в час пик в будние дни. На перекрестке Суздальского шоссе и проспекта Фрунзе кучи снега», — рассказала читательница 76.RU.

Обсудить
Алина Сардекова

Синоптики рассказали, что после выходных в Ярославской области на смену снегопадам придут морозы.

«В ближайшие три дня в Москве будет идти снег, −5…−8 °С, что немного ниже климатической нормы. А затем придет настоящая стужа: в понедельник–вторник днем лишь −9…−11 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 10 января в Ярославской области −9 °С, небольшой снег. Днем потеплеет до −4 °С, метели сохранятся.

  • Ночью 11 января −7 °С, днем температура останется на той же отметке. Снегопад продлится до конца дня;

  • ночью 12 января −6 °С, пасмурно, небольшой снег, который сохранится в течение суток. Днем −7 °С;

  • ночью 13 января −7 °С. В течение суток вновь ожидается снегопад. Днем похолодает до −9 °С.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 14 января ударят морозы до −14 °С, днем −10 °С, осадков не ожидается.

  • Ночью 15 января похолодает до −16 °С, днем −13 °С.

Обсудить
Алина Сардекова

На фоне прогноза сотрудники «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр», перешли на работу в режиме повышенной готовности.

«К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 64 бригады „Ярэнерго“: 245 специалистов и 96 единиц спецтехники», — предупредили в пресс-службе компании.

Обсудить
Алина Сардекова

Экстренное предупреждение о погоде

Днем 8 января в Министерстве региональной безопасности Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о снегопаде.

«Сильный снег, метель, ухудшение видимости в осадках до 300−800 м, усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы ожидаются местами по Ярославской области и Ярославлю в период с 06:00 9 января до 06:00 10 января», — рассказали власти.

Пешеходов призвали быть аккуратными, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон экстренных служб 112.

Обсудить
ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Метель Экстренное предупреждение
Комментарии
2
Гость
27 минут
Чикарное фото! Убирают Центр. А Брагино, Перекоп, Заволгу, и другие районы никто не убирает, видимо, там живут Негры...
Гость
27 минут
По московскому проехал ва трактора но ничего не гребли только джепиэс передавали для отчетности.
Читать все комментарии
Гость
