Куда можно улететь из Ярославля в новогодние каникулы: направления и цены

Куда можно улететь из Ярославля в новогодние каникулы: направления и цены

Расписания авиарейсов из Туношны и обратно

164
Стало известно расписание авиарейсов из Ярославля в новогодние праздники | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Стало известно расписание авиарейсов из Ярославля в новогодние праздники

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Многие мечтают в новогодние каникулы отправиться в путешествие. Самый быстрый способ добраться до нужного места — самолет. Мы посмотрели, куда и за какую цену можно улететь из аэропорта в Туношне с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Публикуем доступные направления и цены.

Информация публикуется по данным ярославского аэропорта и компаний-перевозчиков. В расписании возможны изменения.

  1. Ярославль — Санкт-Петербург
  2. Ярославль — Казань
  3. Ярославль — Пермь (Большое Савино)
  4. Ярославль — Сочи (Адлер)
  5. Ярославль — Москва (Домодедово)
1

Ярославль — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург (Пулково)

  • Авиакомпания: «Ред Вингс».

  • Даты и время вылетов: 31 декабря — в 10:30 (приземление в 12:05); 7 января — в 22:00 (приземление в 23:35); 4, 11 января — в 22:45 (приземление в 00:20).

  • Цена билетов: от 4600 до 8900 рублей.

  • Обратные рейсы: 2, 7, 9 января — в 19:10 (приземление в 20:40); 4, 11 января — в 20:25 (приземление в 21:55). Стоимость билетов от 4600 до 8900 рублей.

Санкт-Петербург (Пулково)

  • Авиакомпания: «Руслайн».

  • Даты и время вылетов: 1, 8 января — в 19:45 (приземление в 21:05), 5 января — время уточняется.

  • Стоимость билетов: от 6000 рублей.

  • Обратные рейсы: 1 января — в 17:40 (приземление в 19:00), 5 января — время уточняется, 8 января — в 12:35 (приземление в 13:55).

2

Ярославль — Казань

  • Авиакомпания: «Ювт Аэро»

  • Дата и время вылета: 5 января в 22:35 (приземление в 23:45), 3 и 10 января — в 19:10 (приземление в 20:20).

  • Стоимость билетов: 3798 рублей.

  • Обратные рейсы: 5 января — в 20:40 (приземление в 21:55), 3 и 10 января — в 17:00 (приземление в 18:20). Стоимость билетов — 3798 рублей.

3

Ярославль — Пермь (Большое Савино)

  • Авиакомпания: «Руслайн».

  • Дата и время вылета: 6 и 8 января — в 14:40 (приземление в 18:25).

  • Стоимость билетов: от 5000 рублей.

  • Обратные рейсы: 6 и 8 января — в 19:15. Стоимость билетов — от 5000 рублей.

4

Ярославль — Сочи (Адлер)

  • Авиакомпания: «Азимут».

  • Дата и время вылета: 8 января в 00:05 (приземление в 03:35).

  • Стоимость билетов: от 12180 рублей.

  • Обратные рейсы: в дни новогодних каникул нет.

5

Ярославль — Москва (Домодедово)

  • Авиакомпания: Nordstar.

  • Дата и время вылета: 9 января в 00:00 (приземление в 01:15).

  • Цена билетов: от 1985 рублей.

  • Обратный рейс: в дни новогодних каникул нет. Ближайший 13 января в 12:50 (приземление в 14:05). Стоимость билетов: от 1985 рублей.

Напомним, в 2025 году авиасообщение связывало Ярославль с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Самарой, Казанью и Пермью.

В 2026 году из Ярославля планируют открыть авиарейсы в Краснодар и столицу Ненецкого автономного округа — Нарьян-Мар. Об этом 16 декабря сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он добавил, что ведутся переговоры с авиакомпаниями об открытии маршрутов также в Новосибирск, Самару, Минеральные Воды, Мурманск и Уфу.

В самом ярославском аэропорту «Золотое кольцо» идет масштабное обновление инфраструктуры. По федеральной программе ведется проектирование реконструкции взлетно-посадочной полосы. Инвестор приступил к строительству нового терминала для внутренних линий (ввести в эксплуатацию его планируют в 2027 году). Также идет проектирование международного терминала. В 2026 году должно начаться строительство нового аэровокзального комплекса международных авиалиний.

Также власти Ярославской области собираются отремонтировать и построить более трех километров подъездных дорог к аэропорту. В перспективе предусматриваются строительство причала на Волге, организация прямого аэроэкспресса в Ярославль из Костромской и Ивановской областей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Рейс
Комментарии
1
Гость
32 минуты
А почему на Москву нет рейсов, а в Сочи дорого.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем