Семь новых направлений: ярославские власти планируют организовать авиарейсы в другие регионы

Семь новых направлений: ярославские власти планируют организовать авиарейсы в другие регионы

Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев

Из Ярославля планируют открыть новые авианаправления

Из Ярославля планируют открыть новые авианаправления

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Из Ярославля планируют открыть авиарейсы в Краснодар и столицу Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар. Об этом 16 декабря сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Более того, по его словам, список новых направлений может оказаться еще шире.

«Ведем переговоры с авиакомпаниями об открытии маршрутов в Новосибирск, Самару, Минеральные Воды, Мурманск и Уфу. Это позволит в 2026 году увеличить пассажиропоток более чем на треть — до 103 тысяч человек. Наша цель — чтобы у жителей и гостей Ярославской области был максимально широкий и удобный выбор направлений, а сам аэропорт стал точкой роста для всего региона», — отметил глава региона.

В 2025 году авиасообщение связывало Ярославль с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Самарой, Казанью и Пермью. Всего за год, по информации регионального правительства, было перевезено более 78 тысяч пассажиров.

Параллельно в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» ведется масштабное обновление инфраструктуры. По федеральной программе началось проектирование реконструкции взлетно-посадочной полосы. Инвестор приступил к строительству нового терминала для внутренних линий — его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Также идет проектирование международного терминала. В 2026 году должно начаться строительство нового аэровокзального комплекса международных авиалиний.

Также власти собираются привести в нормативное состояние и построить более трех километров подъездных дорог к аэропорту. В перспективе предусматриваются строительство причальной инфраструктуры на Волге, организация прямого аэроэкспресса в Ярославль из Костромской и Ивановской областей.

Гость
1 час
Какая смешная статья
Гость
44 минуты
Смысл ?
Рекомендуем