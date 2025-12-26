Сколько автомобилистов воспользовались платными парковками в Ярославской области: подсчет властей

Размер платы за час пользования единым парковочным пространством в Ярославле в административных и социальных зонах для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 80 рублей, категории «В» — 150 рублей, иных категорий — 300 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 50 рублей, категории «В» — 90 рублей, иных категорий — 180 рублей.

В Рыбинске час пользования в административных зонах для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 60 рублей, категории «В» — 120 рублей, иных категорий — 240 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 40 рублей, категории «В» — 80 рублей, иных категорий — 150 рублей.

В Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском час пользования в административных и социальных зонах стоит 50 рублей для категорий «А» и «М», 90 рублей — для категории «В» и 180 рублей — для иных категорий. В специальных зонах: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 рублей — для категории «В» и 110 рублей — для иных категорий.



Автомобиль может занимать парковочное место без оплаты до 15 минут, у государственных медучреждений в одной социальной зоне — не более двух часов в течение одних суток.

Действует 50-процентная скидка на почасовую оплату парковки для жителей, автомобили которых зарегистрированы на территории региона, но не более 4 часов в одной зоне. После этого тариф будет начисляться по полной стоимости. Чтобы продолжить пользоваться льготой, пользователи могут переместиться в другую зону либо уехать и вернуться через 15 минут.

Для ряда категорий граждан предусмотрена скидка 60%. Это многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.

Для инвалидов парковка остается бесплатной на специально отведенных местах.