Дороги и транспорт Платные парковки Сколько автомобилистов воспользовались платными парковками в Ярославской области: подсчет властей

Сколько автомобилистов воспользовались платными парковками в Ярославской области: подсчет властей

В правительстве подвели итоги первого дня

478
Платные парковки в Ярославле начали работать 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RUПлатные парковки в Ярославле начали работать 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Платные парковки в Ярославле начали работать 25 декабря

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

За первый день работы единого парковочного пространства в Ярославской области региона автомобилисты оплатили стоянку транспорта более 4 тысяч раз. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В настоящее время система работает стабильно, без сбоев. Люди активно пользуются парковочными зонами. И мы видим спрос: где-то он выше, где-то ниже, — отметил директор ГКУ ЯО „Центр организации дорожного движения“ Кирилл Крюков. — Уверен, что многие уже заметили, как центральные улицы городов преобразились, дороги стали более разгруженными и не наблюдается очагов хаотичной парковки транспортных средств. В то же время мы продолжаем улучшать сервис и качество услуг, опираясь на комментарии и отзывы».

Власти добавили, что на сегодня оформлено более 850 льготных и резидентных разрешений.

Сколько стоит парковка

Размер платы за час пользования единым парковочным пространством в Ярославле в административных и социальных зонах для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 80 рублей, категории «В» — 150 рублей, иных категорий — 300 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 50 рублей, категории «В» — 90 рублей, иных категорий — 180 рублей.

В Рыбинске час пользования в административных зонах для транспортных средств категорий «А» и «М» составляет 60 рублей, категории «В» — 120 рублей, иных категорий — 240 рублей. В специальных зонах: для категорий «А» и «М» — 40 рублей, категории «В» — 80 рублей, иных категорий — 150 рублей.

В Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском час пользования в административных и социальных зонах стоит 50 рублей для категорий «А» и «М», 90 рублей — для категории «В» и 180 рублей — для иных категорий. В специальных зонах: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 рублей — для категории «В» и 110 рублей — для иных категорий.

Автомобиль может занимать парковочное место без оплаты до 15 минут, у государственных медучреждений в одной социальной зоне — не более двух часов в течение одних суток.

Действует 50-процентная скидка на почасовую оплату парковки для жителей, автомобили которых зарегистрированы на территории региона, но не более 4 часов в одной зоне. После этого тариф будет начисляться по полной стоимости. Чтобы продолжить пользоваться льготой, пользователи могут переместиться в другую зону либо уехать и вернуться через 15 минут.

Для ряда категорий граждан предусмотрена скидка 60%. Это многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.

Для инвалидов парковка остается бесплатной на специально отведенных местах.

Напомним, платные парковки на центральных улицах Ярославля начали работать 25 декабря. В первый день большинство мест на них пустовало. При этом машинами оказались заставлены улицы, дворы и даже парки в округе.

При этом у автомобилистов еще остается много вопросов. Их можно задать по телефону «горячей линии» — 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платная парковка
