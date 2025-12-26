Почему не отображаются скидки: ярославцы не могут разобраться с платными парковками

Ярославские власти ответили на вопросы о платных парковках Источник: Артем Бауман / 76.RU

Автомобилисты не могут разобраться с платными парковками, которые начали работу в центре Ярославля 25 декабря. В телеграм-канале губернатора Ярославской области люди пишут вопросы, которые у них возникают при оплате. Публикуем, с какими трудностями сталкиваются водители и комментарии Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Почему не отображаются скидки

Ранее власти озвучивали, что для всех жителей Ярославская области будет действовать скидка в размере 50% при оплате парковок. Правда, только в течение первых четырех часов пользования. Люди пишут, что у них в приложении отображается полная сумма оплаты.

«В приложении вы увидите стандартную цену. Скидки и льготы будут применены автоматически на этапе оплаты. Также, пожалуйста, не забудьте отметить галочкой пункт о том, что автомобиль зарегистрирован в Ярославской области», — прокомментировали власти.

С какой даты действует месячный абонемент

Также жители спрашивают о порядке действия месячного абонемента.

«Я собираюсь приобрести месячный абонемент. Купил, например, 26 декабря. Действие месячного абонемента начинается с 26 декабря по 26 января или с 1 января?», — поинтересовался один из водителей.

В Митрансе ответили, что абонемент, купленный 26 декабря сроком на один месяц, будет действовать до 26 января.

Как оформить бесплатную парковку

В правительстве Ярославской области сообщали, что первые 15 минут на парковке можно оставлять машину бесплатно. Также не нужно оплачивать стоянку в течение двух часов у городских медицинских учреждений. Но жители не понимают, какие действия нужно совершить, чтобы воспользоваться этой возможностью.

«Подскажите, как воспользоваться возможностью парковки у медучреждения, где два часа должны быть бесплатны. Я могу приехать, оставить автомобиль, а потом, например, через час уехать. Как и кто будет проверять, что мой автомобиль пробыл на стоянке один час из разрешенных. Мне надо регистрироваться в приложении? Как оформляется 15 минутное стояние машины, разрешенное в остальных местах?», — спрашивают автовладельцы.

Власти объяснили, что в рамках проекта функционируют комплексы автоматической фиксации, осуществляющие многократный проезд по одному участку с заданными временными интервалами.

«Данная технология позволяет контролировать длительность нахождения транспортных средств в пределах парковочного пространства», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Также чиновники добавили, что для использования льготного периода парковки вблизи социально значимых объектов от пользователя не требуется дополнительных действий. В случае, если требуется более длительная стоянка, необходимо своевременно оплатить дополнительное время через мобильное приложение или портал.

По всем вопросам работы единого парковочного пространства в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском можно обратиться на телефон «горячей линии» по номеру 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00.