Бросили машины и пошли пешком: что творится на платных парковках в Ярославле в первый день работы

В Ярославле большая часть платных мест пустует Источник: Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах города. Правда, горожане не спешат отдавать деньги за стоянку. Большая часть платных мест пустует.

«Терешковой, Кооперативная, Флотская — свободные», — сообщают жители города.

Те, кто работает в центре, стараются оставлять автомобили за пределами оплачиваемой зоны.

«У нас с работы часть народа на проспекте Ленина машины бросили. Кто-то у ЦНТИ», — написал один из участников группы «Дороги Ярославля».

Парковки на набережной Волги пустуют Источник: читатель 76.RU Евгений

Также очевидцы сообщают, что заполнена бесплатная парковка около Дома Моды на пересечении улиц Советской и Победы.

«Грузовик магазина не мог въехать на разгрузку», — пишут в соцсетях.

Ярославцы начинают находить преимущества в пеших прогулках.

«Я пешочком от Кучерского переулка пошел, ну их, эти парковки. Тут до Терешковой 10 минут идти, воздухом подышу, ножки разомну», — рассказал один из подписчиков группы «Дороги Ярославля».

Голубую разметку не видно, приходится смотреть на знаки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Занятые места находятся преимущественно у жилых домов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кто-то предпочитает платить, чем идти пешком Источник: Артем Бауман / 76.RU

Большинство водителей проезжают мимо платных парковок Источник: Артем Бауман / 76.RU