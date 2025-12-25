НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бросили машины и пошли пешком: что творится на платных парковках в Ярославле в первый день работы

Бросили машины и пошли пешком: что творится на платных парковках в Ярославле в первый день работы

Публикуем фото

981
В Ярославле большая часть платных мест пустует | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле большая часть платных мест пустует | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле большая часть платных мест пустует

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах города. Правда, горожане не спешат отдавать деньги за стоянку. Большая часть платных мест пустует.

«Терешковой, Кооперативная, Флотская — свободные», — сообщают жители города.

Те, кто работает в центре, стараются оставлять автомобили за пределами оплачиваемой зоны.

«У нас с работы часть народа на проспекте Ленина машины бросили. Кто-то у ЦНТИ», — написал один из участников группы «Дороги Ярославля».

Парковки на набережной Волги пустуют

Источник:

читатель 76.RU Евгений

Также очевидцы сообщают, что заполнена бесплатная парковка около Дома Моды на пересечении улиц Советской и Победы.

«Грузовик магазина не мог въехать на разгрузку», — пишут в соцсетях.

Ярославцы начинают находить преимущества в пеших прогулках.

«Я пешочком от Кучерского переулка пошел, ну их, эти парковки. Тут до Терешковой 10 минут идти, воздухом подышу, ножки разомну», — рассказал один из подписчиков группы «Дороги Ярославля».

Голубую разметку не видно, приходится смотреть на знаки | Источник: Артем Бауман / 76.RUГолубую разметку не видно, приходится смотреть на знаки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Голубую разметку не видно, приходится смотреть на знаки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Занятые места находятся преимущественно у жилых домов | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗанятые места находятся преимущественно у жилых домов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Занятые места находятся преимущественно у жилых домов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кто-то предпочитает платить, чем идти пешком | Источник: Артем Бауман / 76.RUКто-то предпочитает платить, чем идти пешком | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кто-то предпочитает платить, чем идти пешком

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Большинство водителей проезжают мимо платных парковок | Источник: Артем Бауман / 76.RUБольшинство водителей проезжают мимо платных парковок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Большинство водителей проезжают мимо платных парковок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Напомним, мы публиковали фоторепортаж с платных участков дорог за день до того, как за стоянку здесь начали брать деньги. Также собрали в одном материале инструкцию о том, как теперь платить за парковку в центре.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
