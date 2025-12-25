Бросили машины и пошли пешком: что творится на платных парковках в Ярославле в первый день работы

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах города. Правда, горожане не спешат отдавать деньги за стоянку. Большая часть платных мест пустует.
«Терешковой, Кооперативная, Флотская — свободные», — сообщают жители города.
Те, кто работает в центре, стараются оставлять автомобили за пределами оплачиваемой зоны.
«У нас с работы часть народа на проспекте Ленина машины бросили. Кто-то у ЦНТИ», — написал один из участников группы «Дороги Ярославля».
Также очевидцы сообщают, что заполнена бесплатная парковка около Дома Моды на пересечении улиц Советской и Победы.
«Грузовик магазина не мог въехать на разгрузку», — пишут в соцсетях.
Ярославцы начинают находить преимущества в пеших прогулках.
«Я пешочком от Кучерского переулка пошел, ну их, эти парковки. Тут до Терешковой 10 минут идти, воздухом подышу, ножки разомну», — рассказал один из подписчиков группы «Дороги Ярославля».
Напомним, мы публиковали фоторепортаж с платных участков дорог за день до того, как за стоянку здесь начали брать деньги. Также собрали в одном материале инструкцию о том, как теперь платить за парковку в центре.