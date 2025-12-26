НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Платные парковки Лучше нарушить, чем заплатить? Что происходит в зоне платных парковок в Ярославле — день второй

Лучше нарушить, чем заплатить? Что происходит в зоне платных парковок в Ярославле — день второй

Фоторепортаж с улиц города

677
В Ярославле платные парковки явно не пользуются спросом | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле платные парковки явно не пользуются спросом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле платные парковки явно не пользуются спросом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах. В первый день большинство мест на них пустовало. При этом машинами оказались заставлены улицы, дворы и даже парки в округе. Мы посмотрели, какова ситуация на второй день. Показываем в нашем фоторепортаже.

Депутатская улица, где нет платной парковки, заставлена машинами | Источник: Артем Бауман / 76.RUДепутатская улица, где нет платной парковки, заставлена машинами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Депутатская улица, где нет платной парковки, заставлена машинами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На улице Андропова, напротив здания мэрии, где парковка стала платной, наоборот, немного автомобилей | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа улице Андропова, напротив здания мэрии, где парковка стала платной, наоборот, немного автомобилей | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На улице Андропова, напротив здания мэрии, где парковка стала платной, наоборот, немного автомобилей

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Но большая часть территории пустует | Источник: Артем Бауман / 76.RUНо большая часть территории пустует | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Но большая часть территории пустует

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На Первомайской улице, напротив музея-заповедника, на платной парковке только автомобиль каршеринга&nbsp;— для них предусмотрена льгота | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа Первомайской улице, напротив музея-заповедника, на платной парковке только автомобиль каршеринга&nbsp;— для них предусмотрена льгота | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На Первомайской улице, напротив музея-заповедника, на платной парковке только автомобиль каршеринга — для них предусмотрена льгота

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Зато автомобилями заставлены дворы и закоулки в центре | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗато автомобилями заставлены дворы и закоулки в центре | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зато автомобилями заставлены дворы и закоулки в центре

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Тесно, зато бесплатно | Источник: Артем Бауман / 76.RUТесно, зато бесплатно | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тесно, зато бесплатно

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Революционном проезде стоянка запрещена, но это останавливает не всех | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Революционном проезде стоянка запрещена, но это останавливает не всех | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Революционном проезде стоянка запрещена, но это останавливает не всех

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Массово нарушают и на улице Кирова | Источник: Артем Бауман / 76.RUМассово нарушают и на улице Кирова | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Массово нарушают и на улице Кирова

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Здесь тоже запрещающий стоянку игнорируют | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗдесь тоже запрещающий стоянку игнорируют | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Здесь тоже запрещающий стоянку игнорируют

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

И еще один пример, водители не хотят замечать не удобный для них знак | Источник: Артем Бауман / 76.RUИ еще один пример, водители не хотят замечать не удобный для них знак | Источник: Артем Бауман / 76.RU

И еще один пример, водители не хотят замечать не удобный для них знак

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Похоже, правила парковки соблюдают только у мэрии города | Источник: Артем Бауман / 76.RUПохоже, правила парковки соблюдают только у мэрии города | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Похоже, правила парковки соблюдают только у мэрии города

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кстати, знаки с информацией о платной парковке запорошило снегом, трудно что-то разглядеть | Источник: Артем Бауман / 76.RUКстати, знаки с информацией о платной парковке запорошило снегом, трудно что-то разглядеть | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кстати, знаки с информацией о платной парковке запорошило снегом, трудно что-то разглядеть

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ну, а все легальные бесплатные стоянки в центре по-традиции заполнены до отказа | Источник: Артем Бауман / 76.RUНу, а все легальные бесплатные стоянки в центре по-традиции заполнены до отказа | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ну, а все легальные бесплатные стоянки в центре по-традиции заполнены до отказа

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Напомним, платные парковки действуют в пяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Для всех жителей Ярославской области действует скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы предусмотрены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий и ряда других категорий. Рядом с государственными медучреждениями машину можно оставлять бесплатно на два часа в сутки.

Однако у автомобилистов еще остается много вопросов. Их можно задать по телефону «горячей линии» — 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платная парковка
Комментарии
18
Гость
48 минут
Для региона 76 парковка писали ,что первые три часа 50 % стоимости ,при оплате сняли 100 %
Гость
38 минут
бюджет Ярославской области настолько трещит по швам, что с 1 октября региональные организации, структурно подчиненные исполнительным органам власти, не могут нанимать новых сотрудников. Прием работников возможен только в исключительных случаях и только по согласованию с губернатором Михаилом Евраевым. Область в долгах как в шелках (госдолг уже 60 млрд рублей). На прошлой неделе стало известно, что Евраев в привычной для себя хамской манере потребовал от глав муниципалитетов отменить все налоговые льготы и поднять ставки по местным налогам до максимума. Власти уверяют, что дополнительные средства пойдут на социальные нужды, но совершенно очевидно, что урезание расходов неизбежно
Читать все комментарии
Гость
