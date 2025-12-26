Лучше нарушить, чем заплатить? Что происходит в зоне платных парковок в Ярославле — день второй

В Ярославле платные парковки явно не пользуются спросом Источник: Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах. В первый день большинство мест на них пустовало. При этом машинами оказались заставлены улицы, дворы и даже парки в округе. Мы посмотрели, какова ситуация на второй день. Показываем в нашем фоторепортаже.

Депутатская улица, где нет платной парковки, заставлена машинами Источник: Артем Бауман / 76.RU

На улице Андропова, напротив здания мэрии, где парковка стала платной, наоборот, немного автомобилей Источник: Артем Бауман / 76.RU

Но большая часть территории пустует Источник: Артем Бауман / 76.RU

На Первомайской улице, напротив музея-заповедника, на платной парковке только автомобиль каршеринга — для них предусмотрена льгота Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зато автомобилями заставлены дворы и закоулки в центре Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тесно, зато бесплатно Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Революционном проезде стоянка запрещена, но это останавливает не всех Источник: Артем Бауман / 76.RU

Массово нарушают и на улице Кирова Источник: Артем Бауман / 76.RU

Здесь тоже запрещающий стоянку игнорируют Источник: Артем Бауман / 76.RU

И еще один пример, водители не хотят замечать не удобный для них знак Источник: Артем Бауман / 76.RU

Похоже, правила парковки соблюдают только у мэрии города Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кстати, знаки с информацией о платной парковке запорошило снегом, трудно что-то разглядеть Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ну, а все легальные бесплатные стоянки в центре по-традиции заполнены до отказа Источник: Артем Бауман / 76.RU

Напомним, платные парковки действуют в пяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Для всех жителей Ярославской области действует скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы предусмотрены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий и ряда других категорий. Рядом с государственными медучреждениями машину можно оставлять бесплатно на два часа в сутки.