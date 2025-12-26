Лучше нарушить, чем заплатить? Что происходит в зоне платных парковок в Ярославле — день второй

25 декабря в Ярославле заработали платные парковки на центральных улицах. В первый день большинство мест на них пустовало. При этом машинами оказались заставлены улицы, дворы и даже парки в округе. Мы посмотрели, какова ситуация на второй день. Показываем в нашем фоторепортаже.
Напомним, платные парковки действуют в пяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Для всех жителей Ярославской области действует скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы предусмотрены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий и ряда других категорий. Рядом с государственными медучреждениями машину можно оставлять бесплатно на два часа в сутки.
Однако у автомобилистов еще остается много вопросов. Их можно задать по телефону «горячей линии» — 122 (добавочный 13). Горячая линия работает с 09:00 до 21:00.