Медведь утащил и растерзал туристку на глазах жениха. Охотовед честно ответил, можно ли было ее спасти

Обглоданное тело девушки нашли в лесу Источник: соцсети Снежаны

На Алтае медведь ночью атаковал палатку туристов в районе Телецкого озера. Он вытащил 29-летнюю Снежану К. из-под разорванного тента и на глазах ее жениха потащил еще живую в лес. Отбить ее не удалось. Полусъеденные и прикопанные останки девушки нашли потом местные жители.

Бывший инспектор департамента охраны животного мира Андрей Тренихин много лет по долгу службы контролировал популяцию медведей. Он рассказал, что можно было сделать в такой ситуации, какие были шансы спасти девушку и что могло подвигнуть медведя на такое нападение. Далее — его колонка для E1.RU.

«Либо больной, либо раненый»

Сам факт, что зверь доходил до населенных пунктов в летнее время, — это уже подразумевает, что с медведем что-то не то. Он либо больной, либо раненый. Почему медведь может себе позволить внаглую нападать на людское жилье либо на людей? Это абсолютно нехарактерное поведение для него. Если кто-то его подстрелил или ранил из людей, то он может мстить.

Они очень мстительные. И далеко не такие глупые, как люди о них думают. Андрей Тренихин бывший инспектор департамента охраны животного мира

Либо с другим медведем подрался, получил сильные травмы и теперь нормально не может себя обеспечивать питанием.

Больной — это значит съел зараженную тухлятину, потому что они падальщики. У него идет поражение организма, но пока он жив, то пытается что-то добыть и переступает эту черту — нападает на человека. Бешенство вряд ли, они долго не живут.

Повторюсь, по моему опыту, есть две основные причины нападения медведя на человека: либо медведь раненый, либо он больной .

У нас в Свердловской области тоже были нападения медведей на людей, но в основном там был человеческий фактор: напали и разозлили.

Можно ли было стрелять в медведя?

По информации от свидетелей, медведь вытащил девушку из палатки и таскал по территории. На крики сбежались другие туристы, приехали егерь и полиция. Больше всего местных жителей возмутила стрельба в воздух, а не по зверю. Сотрудники ссылались на запрет выстрелов по цели в черте населенного пункта.

В моем понимании, для предотвращения нападения хищника с целью сохранения жизни и здоровья граждан, если у людей есть возможность отстрелить медведя, они должны это сделать в любом случае. Дальше там судебные тяжбы, но я думаю, что любой департамент по охране животного мира должен лояльно отнестись к данной ситуации. Мы понимаем, что это не браконьерство, а именно защита жизни и здоровья людей. Это превыше всего.

Можно ли было спасти девушку?

Баллончики, громкие звуки, крики — это всё не помогает. Нет такой статистики, чтобы хоть что-то дало результат. Если медведь выбрал и схватил жертву, нацелился на убийство человека, его уже, как правило, ничего не останавливает. Только его отстрел, умерщвление. К сожалению, такова печальная статистика.

В теории если бы мы до сих пор ходили в лес с копьями, то, возможно, и получилось бы отбить. Но палками точно не поможешь. Им по барабану. Ну и, даже если отвлек, он кинется на других людей тут же. У него цель — утащить добычу, чтобы использовать ее в пищу.

Что могло быть у туристов? Газовая горелка или нож. Всё это ничем не поможет. Нынешнее поколение людей и владеть-то холодным оружием не приспособлено. Самая лучшая вещь против медведя из доступных — это хороший фальшфейер, который горит не меньше минуты. Его геологи успешно используют для отпугивания хищников. Это хорошая и действенная вещь.

Фальшфейер — это ручное пиротехническое устройство. Оно состоит из гильзы с горючей смесью и запала. При включении оно дает яркий цветной огонь и громко шипит. Устройство помогает подать сигнал тревоги в темноте или отпугнуть хищных зверей.

Это, пожалуй, единственное, что в той ситуации могло бы в теории отпугнуть медведя. Андрей Тренихин бывший инспектор департамента охраны животного мира

Самое приятное, что он безопасен, на него не надо разрешения, его можно использовать.

Имеет ли смысл притворяться мертвым?

У нас лет пять назад подобная ситуация была в Карпинском районе. Там тоже поступила информация, что подобрали мужчину, пострадавшего от нападения медведя. Его привезли в больницу, он выхаживался. Оказалось, этот человек вышел погулять с собакой и с ружьем. Птицу пострелять. Увидел медведя, и, вместо того чтобы спокойно разойтись, он сам спровоцировал животное — стрельнул в него дробью.

Естественно, собака убежала, испугалась хищника. Медведь этого мужика так здорово покоцал, оттащил подальше от дороги, закопал в листву. Мужик пришел в себя, подождал немножко и выполз на дорогу. По звуку движения машины услышал. Там его подобрали.

То есть способ такой есть, но это не 100%-ный шанс. Всё зависит от состояния самого медведя. Когда он нападает относительно сытый, просто ради охраны территории, либо детеныш у него, это чаще помогает.

Если конкретно нацелен на убийство, ничего не поможет. По крайней мере, мне такие случаи неизвестны. Андрей Тренихин бывший инспектор департамента охраны животного мира

Можно ли обезопасить палатку от медведя?

Средний медведь без проблем любую машину вскрывает, умудряется выдавить стекло или отогнуть дверь. Для него это не проблема. Что уж говорить про палатку. Тут единственный вариант — побольше запахов оставлять вокруг лагеря.

Запах либо пороха, либо продуктов горения. На большинство хищников это действует четко. Если они в здравом уме. Такие случаи, когда хищник теряет рассудок и сам нападает на человека, — они крайне редкие. В данном случае надо разобраться, почему это произошло. Для этого надо его вычислить, застрелить и отдать ветеринарам на исследование, чтобы они дали какое-то заключение.

У нас в Свердловской области такие случаи очень редкие и нелетальные. Население знает, как вести себя с медведями. Ну и всё равно стараются отслеживать численность. Потому что чем больше плотность медведей, тем больше шанс вспышек заболеваний у них, меньше территория для охоты и так далее.

Когда происходит встреча людей с медведем, особенно в осенний период, сразу информация поступает либо инспектору, либо в службу 112. А они ее уже дальше передают. Это уже ЧП и повод лишний раз не ходить в лес.

После этого происходит выезд на место. Фиксируется, действительно было или нет подобное. Анализируют местность, как часто медведь ее посещал, и от этого принимают решение: необходимость установления там наблюдения для дальнейших действий. То есть либо его отгона, либо отстрела. Есть общий алгоритм, он прописан, но в каждом конкретном случае индивидуально решается.