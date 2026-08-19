Когда в Ярославле отремонтируют Яковлевское кольцо: мэр назвал сроки

«Мы называем это Яковлевский узел. Там и Яковлевское кольцо, и Яковлевские улицы, и есть еще улицы без названия. То есть там целая развязка, которая позволяет нам добраться до областной больницы и обратно. Этот проект мы начинали делать еще два года назад, подготовили документацию не только на ремонт, но и на расширение Яковлевского кольца. Мы прошли все процедуры, все экспертизы. Но бывает так, что мы объявляем закупочную процедуру — а у нас нет подрядчиков. Сейчас подрядчик найден, контракт заключен. На дороге, которая идет к областной больнице, работы уже выполняются. Они будут закончены в этом году. Больше того, будет сделано уширение на кольце в рамках этого же контракта. В следующем году мы перейдем на само Яковлевское кольцо и на остальные улицы, которые подходят к этому кольцу», — сообщил глава города во время прямой линии на телеканале «ЯПервый» 19 августа.