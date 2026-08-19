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Дороги и транспорт Когда в Ярославле отремонтируют Яковлевское кольцо: мэр назвал сроки

Когда в Ярославле отремонтируют Яковлевское кольцо: мэр назвал сроки

Жители давно жалуются на пробки в этом месте

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Яковлевский узел в Ярославле будут ремонтировать два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯковлевский узел в Ярославле будут ремонтировать два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яковлевский узел в Ярославле будут ремонтировать два года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, когда отремонтируют Яковлевское кольцо и прилегающие к нему улицы в Заволжском районе.

«Мы называем это Яковлевский узел. Там и Яковлевское кольцо, и Яковлевские улицы, и есть еще улицы без названия. То есть там целая развязка, которая позволяет нам добраться до областной больницы и обратно. Этот проект мы начинали делать еще два года назад, подготовили документацию не только на ремонт, но и на расширение Яковлевского кольца. Мы прошли все процедуры, все экспертизы. Но бывает так, что мы объявляем закупочную процедуру — а у нас нет подрядчиков. Сейчас подрядчик найден, контракт заключен. На дороге, которая идет к областной больнице, работы уже выполняются. Они будут закончены в этом году. Больше того, будет сделано уширение на кольце в рамках этого же контракта. В следующем году мы перейдем на само Яковлевское кольцо и на остальные улицы, которые подходят к этому кольцу», — сообщил глава города во время прямой линии на телеканале «ЯПервый» 19 августа.

По словам Артема Молчанова, к концу сезона дорожных работ 2027 года ремонт объекта будет полностью завершен.

Напомним, жители Заволжского района Ярославля часто жалуются на пробки в этом месте. Участок у Яковлевского круга считается одним из наиболее проблемных. Ранее власти города сообщали, что в 2026 году здесь планируется реконструкция с расширением проезжей части. Однако найти подрядчика для проведения работ долго не могли.

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Комментарии
18
Гость
1 час
Там не должно быть кольца... оно не вывозит нагрузку.
Гость
2 часа
Ну есть же реакция власти, работы будут сделаны, будет расширение
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Гость
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