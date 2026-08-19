Главный талант российского футбола уехал из страны: за кого теперь будет играть Алексей Батраков

Алексей Батраков перейдет в «Галатасарай» Источник: Ренат Дайнутдинов

18 августа на «Ростов Арене» состоялся матч Кубка России, который запомнится не только победой «Ростова» (1:0) на последних минутах, но и прощанием талантливого полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с российским футболом.

Редакция 161.RU рассказывает, как это было.

Удивил многих

На поле «Ростов Арены» Батраков 18 августа так и не появился Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

Начнем с простого — расскажем, кто такой Алексей Батраков. Ему 21 год, в основной команде «Локомотива» он дебютировал 21 марта 2024 года в матче чемпионата России. В первом же своем полноценном сезоне за «железнодорожников» полузащитник заставил говорить о себе всю футбольную общественность.

В сезоне РПЛ — 2024/25 Батраков в 29 матчах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Можно сказать, ворвался во взрослый футбол с ноги. Болельщики «Локомотива» признали Батракова лучшим игроком команды по итогам сезона, а РПЛ и РФС — лучшим молодым футболистом.

Эксперты считали, что во втором сезоне Батракова ждет так называемый синдром «второго года», но полузащитник его избежал. В сезоне-2025/26 Алексей забил 13 голов и отдал девять результативных передач. «Локомотив» выиграл бронзовые медали, а Батраков вновь стал лучшим игроком команды.

Параллельно с этим полузащитник стал обладателем множества приставок «самый»: самый талантливый футболист страны, самый дорогой игрок РПЛ (28 миллионов евро) и так далее.

Турецкий сериал

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

После успешных сезонов в прессе стала появляться информация о том, что Батраковым интересуется тот или иной клуб. Весной 2026-го Алексея активно сватали в ПСЖ, но одноклубником Матвея Сафонова он так и не стал.

После этого возникло трансферное затишье. Сезон-2026/27 Батраков начал в «Локомотиве», а вопрос о его будущем превратился в турецкий сериал.

В июле на горизонте появился стамбульский «Галатасарай». Если верить публикациям турецких СМИ, то переговоры были похожи на маятник: в начале недели Батраков уже был одной ногой в «Галатасарае», а через несколько дней «Локомотив» якобы выходил из переговоров из-за того, что клуб не устраивало трансферное предложение.

17 августа турецкий журналист Эртан Сюзгюн написал, что последнее предложение «Галатасарая» с учетом бонусов превысило 30 миллионов евро и наконец-то устроило московскую команду. Батраков, по его словам, должен был приехать в Стамбул для подписания контракта в среду или в четверг.

Ростов в центре внимания

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

На фоне всех разговоров стало понятно, что кубковый матч в Ростове может стать последним для Батракова в составе «Локомотива». Рядовая игра группового этапа в итоге привлекла к себе внимание всех спортивных СМИ страны.

Утром 18 августа Батраков вместе с командой приехал в Ростов, где на вокзале его ждали юные болельщики команды, желавшие получить автографы и фото на память. Да и вообще, зачем ему приезжать в Ростов, если вопрос о переходе в чемпионат Турции решен? Этот вопрос не давал покоя болельщикам и журналистам.

Интрига жила весь день. Примерно в 19:30 «Локомотив» опубликовал стартовый состав — Батраков не попал даже в запас. Болельщики, пришедшие на «Ростов Арену», тщетно высматривали полузащитника в толпе разминающихся «железнодорожников».

«Неужели уже улетел в Стамбул через Краснодар?» — размышляли некоторые.

Главный талант российского футбола обнаружился через несколько минут в подтрибунке «Ростов Арены», где оставил автограф на футболке «Галатасарая» — видео с этим моментом уже стало вирусным в турецком сегменте интернета.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

После этого Батраков вышел к полю, где и наблюдал за тренировкой «Локомотива». Со стартовым свистком футболист ушел. Примерно на 20-й минуте он появился на фанатской трибуне московских болельщиков. В этот момент окончательно стало ясно, что переход в чемпионат Турции — дело и правда решенное.

«Во-первых, хочу сказать, что вы все читаете и понимаете, что, скорее всего, я перейду в „Галатасарай“. Я всегда говорил, что моя цель — попробовать себя в европейском чемпионате. „Галатасарай“ играет в Лиге чемпионов, это моя личная мечта. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда меня поддерживали, переживали за меня и вообще за команду. То, что вы два года подряд признавали меня лучшим игроком сезона, для меня ценно. Надеюсь, что мы скоро еще увидимся. Я безумно благодарен вам и благодарю „Локомотив“ от всей души — это мой дом, и я никогда не буду забывать его», — обратился футболист к болельщикам.

Футболист обратился к болельщикам и поблагодарил их Источник: социальные сети UnitedSouth

Общение футболиста с болельщиками проходило в дружеской атмосфере. Никакого хейта — пожелания удачи и благодарности. Такая взаимная любовь — большая редкость для нашего футбола.

За самой игрой Батраков следил с трибуны «Ростов Арены». Радости на его лице не было: прощание с родной командой наверняка дается ему нелегко.

Да и у самого «Локомотива» в последнее время поводов для счастья мало. Команда распродает лидеров и ожидаемо пошла под откос в начале сезона: 12-е место в РПЛ и один балл в Кубке. Провалились «железнодорожники» и в «Ростове», пропустив гол в добавленное время с пенальти.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

После матча без ответа оставался лишь один вопрос — зачем Батраков ехал в Ростов? Завесу тайны приоткрыл главный тренер Михаил Галактионов.

— Батраков готовился к этой игре, проводил предыгровую тренировку. На момент нашей посадки в вагон он был в боеготовности и в состоянии сыграть сегодняшний матч. Определенные решения клуба по невключению его в заявку мы уже получили непосредственно в дороге, поэтому он с нами сюда приехал. Не снимать же его на половине пути с поезда, — сказал он после матча.