Производитель призвал не использовать четыре серии ветеринарной вакцины «Мультикан»

Компания «Ветбиохим» призвала временно не использовать ряд своих вакцин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Компания «Ветбиохим» призвала владельцев животных и ветеринарных специалистов временно не использовать ряд вакцин.

«В связи с подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц, а также в связи с решением о проведении мероприятий дополнительного контроля убедительно просим временно не использовать в работе следующие лекарственные средства», — пояснили в группе «Ветбиохим» во «ВКонтакте».

В список попали по две серии вакцины «Мультикан-8» и «Мультикан-6»:

«Мультикан-8», серия 20, срок годности — 01.2028;

«Мультикан-8», серия 21, срок годности — 02.2028;

«Мультикан-6», серия 11, срок годности — 01.2028;

«Мультикан-6», серия 12, срок годности — 02.2028.

В компании пояснили, что безопасность животных является безусловным приоритетом, поэтому принято решение о проведении дополнительных контрольных мероприятий в отношении отдельных серий препаратов.

«Дополнительные контрольные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности и направлены на всестороннюю проверку всех обстоятельств сложившейся ситуации, которые требуют тщательной проверки и объективной оценки на основании результатов соответствующих исследований», — добавили в компании.

Также в «Ветбиохиме» призвали воздерживаться от преждевременных выводов относительно причин сложившейся ситуации до завершения необходимых проверок.

«Просим внимательно относиться к информации, распространяемой в социальных сетях, мессенджерах и иных источниках. В текущей ситуации особенно важно ориентироваться на проверенные факты и официальные сообщения, не распространять неподтвержденные сведения и обязательно сверять наименования препаратов, номера серий и сроки их годности», — сообщили в компании 19 августа.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после того, как животных планово привили вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные умирали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора.

Утром 18 августа в группе «Ветбиохим» в сети «ВКонтакте» опубликовали комментарий по ситуации, в котором указали, что на текущем этапе окончательные выводы о причинах произошедшего делать преждевременно. Партию вакцины отозвали из обращения.

19 августа в «Ветбиохиме» прокомментировали, что при анализе имеющейся информации, характера и динамики распространения сообщений, отмечаются признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц.