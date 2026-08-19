Золотые детки: где будут учиться наследники российских звезд и сколько выложат за это их родители

В этом году в аудиториях вузов можно будет встретить студентов с известными фамилиями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Летняя приемная кампания завершилась, и вчерашние школьники скоро примерят на себя статус первокурсников. Среди тех, кто вступает в новую студенческую жизнь, хватает и детей российских артистов, музыкантов и режиссеров. В этом году их выбор направлений оказался на редкость разнообразным. Рассказываем, какие университеты и специальности выбрали наследники известных фамилий и сколько придется заплатить родителям за образование своих детей. Ведь не все поступили на бюджет.

Корней Петренко

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко выбрал технологии и поступил на факультет компьютерных наук в НИУ ВШЭ — один из самых престижных и востребованных факультетов.

Екатерина Климова полностью поддержала нетипичный для их творческой династии выбор сына. В мае 2026 года она с гордостью делилась кадрами с его последнего звонка в Ломоносовской школе, отмечая, что Корней вырос очень целеустремленным парнем.

Бюджетных мест на «компьютерных науках» в этом году было всего 10, а стоимость коммерческого обучения составляет 640 000 рублей в год.

Анна Пересильд

Изначально дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя планировала поступать в ГИТИС, но из-за плотного съемочного графика ее планы изменились. Окончив школу экстерном, она выбрала Московскую школу кино. Теперь она будет учиться здесь на платном отделении по специальности «актер кино и сериалов» в мастерской Дарьи Мороз.

Зачисление юной звезды вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Другие абитуриенты заметили, что Анны не было на финальном очном творческом конкурсе, но в списках поступивших она появилась. За девушку вступился певец Ваня Дмитриенко.

— Я сам довозил Аню до ворот вуза на вступительные экзамены, она еще попросила меня высадить ее подальше, чтобы пешком дойти до здания. Она очень ответственно к этому подошла, — выступил адвокатом абитуриентки Ваня. — На самом деле Аня поступила благодаря своему таланту.

Ваня Дмитриенко всегда прикроет тыл возлюбленной Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Московская школа кино — частное учебное заведение, и бюджетных мест там нет. Стоимость обучения на 2026/2027 учебный год составляет 850 000 рублей в год при оплате единовременно или двумя равными платежами и 935 000 рублей в год при оплате по месяцам.

Федор Мерзликин

Старший сын заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина стал студентом МГУ, выбрав направление «продюсирование кино и телевидения».

О поступлении своего сына актер сообщил коротко: «Москва. МГУ. Студент официально» Источник: merzlikinandrey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Путь Федора Мерзликина к МГУ был извилистым. В подростковом возрасте он поступил в Московское суворовское военное училище, но несколько лет спустя забрал документы. Родители поддержали его решение, но поставили жесткое условие: он должен своими силами поступить в «сильный» и ведущий университет страны, а не просто уйти в рядовое учебное заведение. Чтобы выдержать огромный конкурс в МГУ, за несколько месяцев до экзаменов юноша практически без отдыха занимался с репетиторами по профильным предметам.

Семья Мерзликиных не раскрывает, проходит ли Федор обучение на бюджетной основе или на коммерческом отделении. В этом году стоимость контрактного обучения на направлении «продюсерство» (специалитет) в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ составляет 925 330 рублей в год. Это одна из самых дорогих программ университета.

Сандра Павлиашвили

Дочь Сосо Павлиашвили пошла по стопам отца и выбрала творческий путь, став студенткой актерского факультета ВГИКа.

Выбор профессии не стал сюрпризом для окружения семьи, так как девушка с ранних лет демонстрировала артистический талант. Сандра с детства занималась в театральной студии, регулярно выступала на большой сцене вместе с отцом. Зрители могли видеть ее в музыкальных телешоу «Конфетка» (16+) и «Секретный артист» (16+), где она исполняла песни.

Звездный отец души не чает в своей дочери и называет ее «человек-солнце» и «человек-счастье» Источник: soso_pavliashvili_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сандра Павлиашвили прошла на бесплатное отделение, чем значительно сэкономила семейный бюджет: стоимость контрактного обучения на актерском факультете ВГИКа для тех, кто не прошел по конкурсу, составляет 708 500 рублей.

Олег Скулкин

Пока Екатерина Скулкина пропадала на съемках в Москве, ее сын большую часть времени проводил в Казани, так что и профессию выбирал самостоятельно, и к поступлению готовился без привлечения звездного статуса матери. В результате Олег Скулкин поступил в Московский государственный технический университет имени Баумана на одну из самых сложных и востребованных ИТ-специальностей — «компьютерная безопасность».

К своей цели Олег шел долго и уверенно. Он с отличием окончил среднюю школу, получил золотую медаль за особые успехи в учебе, показал блестящие результаты на ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и информатике и в результате без труда прошел на бюджетное отделение Бауманки, где традиционно один из самых жестких конкурсов в стране. Тем самым молодой человек сэкономил звездной матери 529 000 рублей в год.

Корней Фаддеев

Старший сын актрисы Глафиры Тархановой и актера Малого театра Алексея Фаддеева поступил в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова). Юноша выбрал творческое, но при этом прикладное направление — «графический дизайн».

Корнею хватало баллов, чтобы поступить на бюджет в московский политех, но он выбрал другой путь Источник: glafiratarhanova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корней с детства отлично рисует, поэтому подавал документы в несколько сильных вузов и показал отличные результаты. По баллам он свободно проходил на бесплатное обучение в Московский политехнический университет, но семья взвесила все за и против и выбрала платное отделение Плехановского университета. Решающим фактором стало наличие в РЭУ им. Плеханова военной кафедры.

Полная базовая стоимость направления «дизайн» в РЭУ составляет 840 000 рублей в год. Однако Корней сдал ЕГЭ на высокие баллы, благодаря чему университет предоставил ему скидку 30% на первый год.

Микелла Абрамова

После скандала на шоу «Голос. Дети» (6+) дочь певицы Алсу завязала с музыкальной карьерой. Микелла, с 2014 года живущая в США, окончила престижную частную школу в Нью-Джерси и поступила на экономический факультет Университета штата Огайо, который входит в число лучших публичных вузов США.

Микелла в этом году окончила престижную школу в США Источник: mikellaabramova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Год подготовки и проживания в школе обходился родителям Микеллы в 65 000 долларов (5,5 млн рублей) ежегодно, а теперь им придется платить еще 47 374 доллара (4 млн рублей) в год. Столько составляет базовая стоимость обучения на экономфаке университета в 2026/2027 академическом году для иностранных студентов. И это только базовая плата за обучение, без учета проживания в кампусе (университет обязывает иностранных первокурсников бакалавриата проживать на его территории).

Кроме того, родителям Микеллы придется доплатить:

15 630 $ (1,3 млн рублей) — за проживание в общежитии и питание;

4108 $ (350 тысяч рублей) — за обязательную медицинскую страховку;

1020 $ (87 тысяч рублей) — за учебники и материалы.