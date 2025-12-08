В Ярославской области ввели льготы для каршеринга на платные парковки

В Ярославской области каршеринг будет занимать платные парковки на льготных условиях. Соответствующее постановление правительства было подписано 4 декабря 2025 года.
Оказанием услуги будет заниматься ГКУ «Центр организации дорожного движения». Каршеринговые автомобили войдут в перечень транспорта, имеющего право на льготное использование платных парковок по всему региону. При этом размер льготы в документе не уточняется.
Ранее власти сообщали, что пользователи каршеринга смогут оставлять авто на парковках в центрах городов Ярославской области бесплатно.
Напомним, что платные парковки создаются в пяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском. Для всех жителей Ярославской области будет действовать скидка 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы предусмотрены для инвалидов, многодетных семей и ветеранов боевых действий. Рядом с медучреждениями машину можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.
Платные стоянки в регионе начнут работать с 20 декабря.
Ранее мы публиковали тарифы на платную парковку в Ярославской области, а также разъясняли, как будут работать скидки. Все о платных парковках читайте в нашем специальном сюжете.