НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Город Во-первых, это красиво: нейросеть отремонтировала разрушающиеся здания-памятники Ярославля

Во-первых, это красиво: нейросеть отремонтировала разрушающиеся здания-памятники Ярославля

А хотелось бы по-настоящему

627
В Ярославле много исторических объектов, которые медленно разрушаются с течением времени | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле много исторических объектов, которые медленно разрушаются с течением времени | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле много исторических объектов, которые медленно разрушаются с течением времени

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Нейросети в современном мире умеют уже, кажется, всё. Писать тексты, создавать фотографии, видео, собирать и систематизировать данные, быть персональными психологами и генерировать идеи под любой запрос. А с городскими проблемами искусственный интеллект способен справиться? Например, отремонтировать исторические здания и дома в Ярославле, которым уже давно нужна помощь.

Мы предложили нейросети восстановить особняки и объекты культурного наследия, которые по тем или иным причинам оказались бесхозными в городе. Эти дома объединяет одно — богатое прошлое и печальный вид в настоящем.

Многие места из списка могли бы быть изюминкой города, привлекающей туристов из других регионов, но судьба распорядилась иначе. Но честным будет сказать, что ряду объектов культурного наследия повезло: ими займутся либо новые собственники, либо за счет бюджета.

На Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов | Источник: Городские медиаНа Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов | Источник: Городские медиа
На Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов

Источники:

Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Эти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен | Источник: Городские медиаЭти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен | Источник: Городские медиа
Эти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Это трехэтажное здание на Кооперативной, 19&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки | Источник: Городские медиаЭто трехэтажное здание на Кооперативной, 19&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки | Источник: Городские медиа
Это трехэтажное здание на Кооперативной, 19&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто трехэтажное здание на Кооперативной, 19&nbsp;— объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это трехэтажное здание на Кооперативной, 19 — объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Печально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты&nbsp;держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия | Источник: Городские медиаПечально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты&nbsp;держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия | Источник: Городские медиа
Печально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты&nbsp;держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия | Источник: Артем Бауман / 76.RUПечально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты&nbsp;держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Печально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия

Источники:

Артем Бауман / 76.RU, Городские медиа

Это здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться | Источник: Городские медиаЭто здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться | Источник: Городские медиа
Это здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Это здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться

Источники:

Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Усадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар&nbsp;из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа | Источник: Городские медиаУсадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар&nbsp;из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа | Источник: Городские медиа
Усадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар&nbsp;из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУсадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар&nbsp;из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Усадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Смотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать | Источник: Городские медиаСмотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать | Источник: Городские медиа
Смотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать | Источник: Александр Куренной / 76.RUСмотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Смотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать

Источники:

Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Как считаете, нейросеть справилась?

Да, получилось хорошо
Нет, выглядит неправдоподобно

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram и в канале в Max.

ПО ТЕМЕ
Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Объекты исторического наследия Нейросеть
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
2 часа
Красиво конечно, но на это все нужны большие деньги
Гость
4 часа
Невозможно читать комментарии от ботов и подчиненных губернатора,
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Рекомендуем