Во-первых, это красиво: нейросеть отремонтировала разрушающиеся здания-памятники Ярославля

В Ярославле много исторических объектов, которые медленно разрушаются с течением времени Источник: Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Нейросети в современном мире умеют уже, кажется, всё. Писать тексты, создавать фотографии, видео, собирать и систематизировать данные, быть персональными психологами и генерировать идеи под любой запрос. А с городскими проблемами искусственный интеллект способен справиться? Например, отремонтировать исторические здания и дома в Ярославле, которым уже давно нужна помощь.

Мы предложили нейросети восстановить особняки и объекты культурного наследия, которые по тем или иным причинам оказались бесхозными в городе. Эти дома объединяет одно — богатое прошлое и печальный вид в настоящем.

Многие места из списка могли бы быть изюминкой города, привлекающей туристов из других регионов, но судьба распорядилась иначе. Но честным будет сказать, что ряду объектов культурного наследия повезло: ими займутся либо новые собственники, либо за счет бюджета.

На Перекопе на улице Калмыкова стоят руины жилых корпусов Большой Ярославской мануфактуры. Раньше здесь жили рабочие фабрики, а сейчас это место выглядит как идеальная локация для съемок апокалиптических фильмов Источники: Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Эти руины в Петропавловском парке когда-то были Домом владельцев мануфактуры Затрапезновых и Яковлевых. Здание было построено в XVIII веке при создании Ярославской большой мануфактуры, а сейчас от него остались только остатки стен Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Это трехэтажное здание на Кооперативной, 19 — объект культурного наследия федерального значения, построен в XVIII веке. Дом принадлежал владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В 2025 году здание продали в частные руки Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Печально известный Дом с атлантами на проспекте Октября в Ярославле. Здание разрушается на глазах, а атланты держатся из последних сил. В июле 2026 года суд оштрафовал собственника из-за нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия Источники: Артем Бауман / 76.RU, Городские медиа

Это здание на углу улиц Пушкина и Ушинского известно в Ярославле как Дом Петражицкого. Оно не разрушено, но внешний вид потрепан. Когда-то чиновники объясняли, что отмыть лепнину сложно, так как под струей современных аппаратов она может попросту отвалиться Источники: Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Усадьба Вахрамеева на улице Ушинского, 16 была построена в конце XVIII века. Некоторое время здесь располагался отдел военного комиссариата. Последние годы дом стоял заброшенным. В 2023-м здесь полыхал пожар из-за сигареты забравшегося внутрь бомжа Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Городские медиа

Смотровая площадка на Волжской набережной была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома. Но гордость ярославской набережной начала ветшать десятилетие назад, и к 2023 году ее оградили от посещений. В 2026-м площадку должны реставрировать Источники: Александр Куренной / 76.RU, Городские медиа

Как считаете, нейросеть справилась? Да, получилось хорошо Нет, выглядит неправдоподобно