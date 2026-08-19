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Развлечения Мнение Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа

Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа

Важно проявлять осознанность

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Анастасия ПершинаАнастасия Першина
Анастасия Першина
Автор мнения
По мнению астрологов, такие периоды особенно энергетически насыщены | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RUПо мнению астрологов, такие периоды особенно энергетически насыщены | Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

По мнению астрологов, такие периоды особенно энергетически насыщены

Источник:

Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Коридор затмений, который начался 12 августа, близится к финалу. В астрологии считается, что у таких коридоров особая энергетика, которую нужно правильно использовать. Подробнее об этом рассказала астролог Анастасия Першина в своей авторской колонке.

Коридор затмений — это период между двумя последовательными затмениями (солнечным и лунным). Это особое время считается энергетически насыщенным и нестабильным, когда события могут развиваться стремительно и непредсказуемо. Важно проявлять осознанность и осторожность, так как решения и действия, предпринятые во время коридора затмений, часто оказывают долгосрочное влияние на жизнь.

12 августа случилось полное солнечное затмение в 20 градусах знака Льва. 28 августа в 07:12 по московскому времени пройдет частное лунное затмение в 4 градусах знака Рыб.

Лунное затмение отвечает за эмоции, подсознание, подведение итогов и расставание с иллюзиями. Затмение в Рыбах будет связано с темами духовности, взаимопомощи, старых обязательств и эмоциональной восприимчивости. Период может привлечь внимание к тому, что давно требует завершения. Одновременно возможны эмоциональные качели: поспешная реакция способна усложнить ситуацию, поэтому перед действием полезно вернуть себя в состояние «здесь и сейчас».

Что рекомендуется делать:

  • не принимать решения в эмоциональном состоянии;

  • вводить новые привычки;

  • быть внимательным к своим мыслям, менять образ мышления;

  • прислушиваться к своей интуиции, записывать идеи, которые приходят;

  • заняться духовными практиками, медитациями.

Больше всего почувствуют на себе влияние коридора затмений представители знаков зодиака Льва, Водолея, Рыб, Девы.

Львам стоит воспринимать чужие точки зрения как источник ценного опыта, особенно в профессиональной сфере. Девам следует держать эмоции под контролем. Иначе они могут спровоцировать конфликты и создать ненужные трудности. Если захочется выпустить напряжение, то отличным вариантом будут физические нагрузки.

Водолеям рекомендуется сохранять связь с реальностью и не летать в облаках. Рекомендуется направить внимание на раскрытие творческого потенциала, а креативность принесет заметные достижения.

У представителей знака Рыб произойдет мощный прилив вдохновения, который можно смело направить в работу или творчество.

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Анастасия ПершинаАнастасия Першина
Анастасия Першина
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