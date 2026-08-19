НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

ю-з.

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Дороги и транспорт «Тяжесть последствий выше»: на каких дорогах в Ярославкой области чаще гибнут в ДТП

«Тяжесть последствий выше»: на каких дорогах в Ярославкой области чаще гибнут в ДТП

Статистика смертельных аварий от Госавтоинспекции

645
Где чаще случаются ДТП в Ярославской области | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUГде чаще случаются ДТП в Ярославской области | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Где чаще случаются ДТП в Ярославской области

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

19 августа Госавтоинспекция совместно с региональными министерствами транспорта и образования провели брифинг для ярославских журналистов. Среди прочих вопросов на нем рассказали, какие дороги в Ярославской области самые аварийные.

Как отметил замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Сергей Беляев, самые аварийные участки можно выделить по двум критериям: где чаще происходят ДТП в целом и где больше погибших.

«Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий у нас на дорогах муниципальной собственности. Также на региональных дорогах, и потом на федеральной автомобильной дороге. А если говорить про тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (количество погибших. — Прим. ред), то лидер — трасса M-8», — пояснил Сергей Беляев.

Читайте также

Количество ДТП в Ярославле

За семь месяцев 2026 года на территории Ярославской области зарегистрировано 625 ДТП, в результате которых 72 человека погибли и 815 получили ранения.

  • Муниципальные дороги — 25 погибших;

  • региональные дороги — 26 погибших;

  • федеральные дороги — 21 погибший.

<p>Сергей Беляев</p><p>Сергей Беляев</p>

Количество дорожно-транспортных происшествий, которые подлежат учету, порядка пятисот на муниципальных дорогах. Что касается федеральной дороги, их 80. А погибших практически то же самое количество. Соответственно, тяжесть последствий выше на федеральных дорогах.

Сергей Беляев

замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области

ДТП на федеральных трассах

  • ФАД М-8 «Холмогоры» — 58 ДТП, погибли 16 человек;

  • Р-132 «Золотое кольцо» — 21 ДТП, погиб один человек;

  • обход Переславля-Залесского — 5 ДТП, погибли 5 человек.

Ранее мы рассказывали, какой участок трассы М-8 является самым опасным.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Авария Госавтоинспекция Брифинг
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Гость
3 часа
Аварийность надо считать на количество проходящих машин. А не так где много там и опасно. На одной дороге проезжает 100 машин и 5 аварий, а на другой тоже 5 аварий, но машин проезжает 10000. И где больше аварийность?
Гость
3 часа
Все в наших руках и головах. Главное правило на дороге не думать что ты Бог и с тобой ни чего не случиться!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем