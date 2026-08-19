«Тяжесть последствий выше»: на каких дорогах в Ярославкой области чаще гибнут в ДТП

Где чаще случаются ДТП в Ярославской области Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

19 августа Госавтоинспекция совместно с региональными министерствами транспорта и образования провели брифинг для ярославских журналистов. Среди прочих вопросов на нем рассказали, какие дороги в Ярославской области самые аварийные.

Как отметил замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Сергей Беляев, самые аварийные участки можно выделить по двум критериям: где чаще происходят ДТП в целом и где больше погибших.

«Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий у нас на дорогах муниципальной собственности. Также на региональных дорогах, и потом на федеральной автомобильной дороге. А если говорить про тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (количество погибших. — Прим. ред), то лидер — трасса M-8», — пояснил Сергей Беляев.

Количество ДТП в Ярославле

За семь месяцев 2026 года на территории Ярославской области зарегистрировано 625 ДТП, в результате которых 72 человека погибли и 815 получили ранения.

Муниципальные дороги — 25 погибших;

региональные дороги — 26 погибших;

федеральные дороги — 21 погибший.

Количество дорожно-транспортных происшествий, которые подлежат учету, порядка пятисот на муниципальных дорогах. Что касается федеральной дороги, их 80. А погибших практически то же самое количество. Соответственно, тяжесть последствий выше на федеральных дорогах. Сергей Беляев замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области

ДТП на федеральных трассах

ФАД М-8 «Холмогоры» — 58 ДТП, погибли 16 человек;

Р-132 «Золотое кольцо» — 21 ДТП, погиб один человек;

обход Переславля-Залесского — 5 ДТП, погибли 5 человек.