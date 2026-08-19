Семейная драма: сын Гуфа назвал отчима примером, а рэпер не стал молчать в ответ

Айза давно счастлива в новых отношениях — она наконец-то нашла мужчину, который стал примером для ее детей Источник: aizalovesam / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

16-летний сын Гуфа и Айзы публично выбрал «нового папу», спровоцировав громкий скандал в звездном семействе. Став участником реалити-шоу «Выживалити. Наследники» (16+), Сэм Долматов на всю страну восхитился своим отчимом Степаном, который привил ему жесткую дисциплину, но при этом демонстративно промолчал про родного отца.

Судя по словам Сэма, именно отчим стал для него главным авторитетом и примером для подражания.

— Он показал мне, как выглядит настоящий мужчина! Вот показал мне весь базовый минимум, — восторгается Сэм. — Еще он много работает, в том числе над собой, всё время отвечает за слова, всегда выполняет то, что у него попросишь и ищет взаимопонимания. Он самый лучший человек на свете, я его очень люблю!

Эти кадры из программы «Выживалити. Наследники» вызвали бурное обсуждение Источник: aizalovesam / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А вот о родном отце парень не упомянул. И то, что он демонстративно промолчал о нем, у многих вызвало вопросы. На фоне этих споров Айза решила расставить точки над i и опуликовала в соцсетях трогательное видео о Степане, но в подписи к нему передала привет и бывшему мужу.

— Степан не учит Сэма, он не читает ему нотации. Он просто делает, а дети за ним повторяют. Повторяют то, как он встает и заправляет постель после раннего пробуждения, как моет за собой посуду и убирается в комнате, готовит себе еду. Всё это и есть базовый минимум в нашем доме, — отметила блогер. — Для мужчины важна дисциплина, умственные физические нагрузки, ранний подъем и умение следить за собой. Бытовых инвалидов у нас нет. И девиз нашей семьи: бытовые инвалиды не секси!

Гуфа такие откровения зацепили. Рэпер не стал расписывать длинные посты, а просто пришел в комментарии к бывшей жене и оставил там лаконичное: «Удачи».

Этого короткого слова хватило, чтобы под публикацией Айзы начался настоящий пожар. Пользователи Сети тут же принялись отчитывать музыканта за излишнюю обидчивость. Многие резонно отметили, что Гуф живет далеко от сына и толком не принимает участия в его ежедневном воспитании, так что реакция парня вполне логична.

— А кто ж его еще должен научить мужским делам, если папа далеко, а Степа с Сэмом рядом 24/7. Ничего обидного, просто факт: пример берется с того, кто рядом, — говорит подписчица Айзы Анастасия.

— Как же это прекрасно. Пусть у всех детей будут такие отчимы, — желает в комментариях клинический психолог Анна Юбель.

— Всё правильно парень и сказал. А про кого он так должен был сказать? Один там песни пишет про новые пальчики, а второй реально рядом и является отличным примером, — пишет еще одна подписчица блогера.