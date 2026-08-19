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Происшествия «Поставить рядом медведя — и будет достопримечательность»: в Ярославле из-под земли забил гейзер

«Поставить рядом медведя — и будет достопримечательность»: в Ярославле из-под земли забил гейзер

Видео происшествия

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В Ярославле из-зпод земли вырвался мощный столб воды | Источник: Жесть Ярославль / Max.ruВ Ярославле из-зпод земли вырвался мощный столб воды | Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

В Ярославле из-зпод земли вырвался мощный столб воды

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

В Ярославле на Тормозном шоссе 19 августа забил гейзер. Видео происшествия выложили в соцсетях. Жители города с юмором отнеслись к ситуации.

«Халява же, бегом все машины мыть», — комментируют в соцсетях.

«Поставить рядом медведя и будет достопримечательность», — пишут ярославцы.

Видео гейзера

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

В «Ярославльводоканале» порталу 76.RU пояснили, что причиной протечки стал небольшой дефект на сетях.

«Его устранили приблизительно за полчаса. Отключений воды у жителей близлежащих домов не проводилось», — добавили на предприятии.

Напомним, днем 21 июля в Ярославле на улице Сахарова в Заволжском районе из-за прорыва трубы из-под земли забил огромный фонтан. Высота струи достигала нескольких этажей. Оказалось, что в этот день АО «Ярославские ЭнергоСистемы» проводило гидравлические испытания. В это время и прорвало трубу.

А 10 августа из-за вытекающей из люка потока воды затопило дорогу в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Пока устраняли аварию, в доме № 13 было отключено холодное водоснабжение, на торце дома был размещен стендер с водой.

Лето — пора испытаний на сетях, во время которых выявляют проблемы и устраняют их до начала холодов. Однако ремонтные работы могут затягиваться: так, жители Брагина сообщили, что сидят без горячего водоснабжения уже 50 дней.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
34
Гость
5 часов
Весь город тонет в канализации ,подвалы затолнены канализацией,а аварийные службы не шевелятся,для прочистки колодцев,,не пииезжают, Много,говорят заявок.А мы все медведиков,да подсветки лепим.Скоро зима подвалы закроем,включат отопление и начнетсяи ужас вонь страшная, которая и сейчас .Дома плавают всю весну и лето.Когда это прекратиться
Смирняга

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Испытания на то и есть испытания. Уже все починили так то)
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Гость
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