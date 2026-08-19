«Поставить рядом медведя — и будет достопримечательность»: в Ярославле из-под земли забил гейзер

В Ярославле из-зпод земли вырвался мощный столб воды Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

В Ярославле на Тормозном шоссе 19 августа забил гейзер. Видео происшествия выложили в соцсетях. Жители города с юмором отнеслись к ситуации.

«Халява же, бегом все машины мыть», — комментируют в соцсетях.

«Поставить рядом медведя и будет достопримечательность», — пишут ярославцы.

Видео гейзера Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

В «Ярославльводоканале» порталу 76.RU пояснили, что причиной протечки стал небольшой дефект на сетях.

«Его устранили приблизительно за полчаса. Отключений воды у жителей близлежащих домов не проводилось», — добавили на предприятии.

Напомним, днем 21 июля в Ярославле на улице Сахарова в Заволжском районе из-за прорыва трубы из-под земли забил огромный фонтан. Высота струи достигала нескольких этажей. Оказалось, что в этот день АО «Ярославские ЭнергоСистемы» проводило гидравлические испытания. В это время и прорвало трубу.

А 10 августа из-за вытекающей из люка потока воды затопило дорогу в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Пока устраняли аварию, в доме № 13 было отключено холодное водоснабжение, на торце дома был размещен стендер с водой.