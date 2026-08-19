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Политика Задержали депутата Писарца Из облдумы — в колонию: в Ярославской области на одного депутата станет меньше

Из облдумы — в колонию: в Ярославской области на одного депутата станет меньше

Вступил в силу приговор в отношении Михаила Писарца

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Содержание
Из облдумы — в колонию: в Ярославской области на одного депутата станет меньше | Источник: Ярославская областная думаИз облдумы — в колонию: в Ярославской области на одного депутата станет меньше | Источник: Ярославская областная дума
Источник:

Ярославская областная дума

18 августа вступил в силу приговор суда в отношении депутата Ярославской областной Думы 49-летнего Михаила Писарца. Его судили по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Писарец пытался оспорить решение, подав апелляцию, но 18 августа Ярославский областной суд оставил в силе приговор Красноперекопского районного суда. Таким образом, он сразу вступил в силу.

Основное наказание по решению суда — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно назначены штраф в размере 400 тысяч рублей и лишение права занимать определенные должности сроком на два года.

Адвокат депутата Михаил Каплин в разговоре с 76.RU пояснил, что будет оспаривать решение в вышестоящей инстанции. А также отметил, что приговор мог быть мягче.

«Мы просили отменить приговор. Были основания хотя бы для смягчения. Пойдем во второй кассационный суд общей юрисдикции, будем идти дальше. Позиция Михаила Борисовича — что он не виновен, его оговаривает второй участник, который на досудебном соглашении находится. А это выгодно — получил условное, три года. Хотя, по сути, он и технику забирал, Писарец ни копейки не получал с этого, и нет данных. Мы считаем, что он [Писарец] проявил халатность, что заключил соглашение с людьми, которые так поступили. Это первое. Второе — это аспект гуманизма. Семья, дочка, положительные характеристики. Приговор достаточно жесткий», — считает президент адвокатской палаты Ярославской области Михаил Каплин.

Что известно про Михаила Писарца

Михаилу Писарцу 49 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы, где работает на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, был членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, но спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.

Со слов защитника, теперь приговор с подписанным определением вернут в районный суд, откуда его направят на исполнение в УФСИН. Служба исполнения наказаний уже определит, в какую колонию посадят депутата. Вероятно, Михаила Писарца отправят в колонию № 1 в Заволжском районе Ярославля.

В связи с этим Михаила Писарца лишат мандата депутата Ярославской областной Думы. Но произойдет это позже:

«На ближайшем заседании Думы этот вопрос будет рассмотрен. Очередное заседание в плане назначено на 29 сентября», — уточнили в аппарате Думы.

За что судили депутата

Уголовное дело в отношении Михаила Писарца возбудили в июне 2025 года по статье о мошенничестве. Через несколько месяцев, в октябре, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 43 миллионов рублей.

По версии следствия, Писарец, занимая должность директора акционерного общества «Центр», которое управляет Центральным рынком, с 2019 по 2023 год заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники, принадлежавшей предприятию. При помощи пособника технику вывезли со стоянки, чтобы перепродать.

«В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — ранее сообщали в прокуратуре Ярославской области.

В процессе следствие переквалифицировало уголовное дело руководителя рынка с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Выйдя из-под домашнего ареста, длившегося с июня по август 2025 года, он вернулся на работу в Ярославскую областную думу.

До суда, который состоялся 26 мая 2026 года, Михаил Писарец находился под подпиской о невыезде. После оглашения обвинительного приговора его взяли под стражу.

Кто пособник

7 октября 2025 года первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника Писарца. По данным 76.RU, это 49-летний ярославский бизнесмен, глава крестьянского фермерского хозяйства.

«По версии следствия, в июне — сентябре 2023 года обвиняемый по просьбе директора акционерного общества „Центр“ нашел подставное лицо для подписания фиктивного договора купли-продажи специализированной техники, принадлежащей обществу. После заключения сделки он организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные стоянки для последующей перепродажи», — сообщали тогда в пресс-службе прокуратуры области.

По версии обвинения, часть вырученных от продажи денег бизнесмен присвоил себе, еще шесть миллионов передал Михаилу Писарцу.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Депутат Уголовное дело
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Комментарии
47
Гость
1 час
Какой гуманный приговор! Чинуша украл СОРОК ТРИ МИЛЛИОНА рублей,а ему всего ярославский суд дал 4 года из которых зачтут домашний арест.Ярославский суд отличается особой нежностью к жуликам во власти и этот приговор ОЧЕРЕДНОЕ подтверждение этому. Не пора ли СК и фСБ присмотреться внимательнее к ярославским судьям о причине столь гуманных приговоров?
Гость
1 час
Вот пусть суд занимается тем, что решит кто кого оговорил
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