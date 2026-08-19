Из облдумы — в колонию: в Ярославской области на одного депутата станет меньше

Михаилу Писарцу 49 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы, где работает на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, был членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, но спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.