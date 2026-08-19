Кровавое лунное затмение увидят жители России — когда его ждать?

Жители России смогут наблюдать кровавое лунное затмение. Случится оно в новогоднюю ночь — вечером 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Ближайшее полное затмение Луны, когда она окрасится в красновато-бурый оттенок, произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи», — рассказала Кошман ТАСС.
Как уточнила специалист, полное затмение Луны в новогоднюю ночь — крайне редкое явление. В последний раз оно наблюдалось 31 декабря 1656 года — 370 лет назад.
Полное лунное затмение — это астрономическое явление, при котором Луна целиком погружается в тень, отбрасываемую Землей. Проще говоря: Земля оказывается между Солнцем и Луной и закрывает солнечный свет от спутника.
Отметим, что сейчас жители России могут следить за метеорным потоком Персеиды. Несмотря на то что пик активности его прошел еще 13 августа, в ту ночь можно было увидеть до 15–20 падающих звезд, наблюдать за ним можно до 24 августа, правда, метеоров будет меньше. В отдельном материале мы собрали лучшие кадры ночного неба.