Сезон лисичек в ярославских лесах продолжается: как их правильно пожарить

В Ярославской области продолжается грибной сезон. Один из любимых всеми грибов — лисичка. А самое простое блюдо, которое из них можно приготовить, — жарёха. Однако есть нюансы.
О том, как правильно пожарить лисички, рассказала нашим коллегам из 29.RU жительница Архангельской области Евгения.
— Ничего сложного, но пара моментов есть. Во-первых, важно после чистки тщательно, но аккуратно помыть грибы. Слышала от кого-то, что это не обязательно, но складочек на лисичках много, если не хотите испортить вкус песком, лучше не лениться.
Во-вторых, важно выпарить воду из лисичек, как говорит Евгения. Она выкладывает целые или крупно порезанные грибы на разогретую сковороду с маслом, солит по вкусу, не закрывает их крышкой, и когда влага испаряется, добавляет репчатый лук.
— Если закинете лук сразу, он будет вареным и невкусным. Но тут кому как нравится, конечно. Обычно на одну сковороду мне хватает небольшой луковички, порезать ее надо как можно мельче.
И закинуть, когда грибы почти готовы.
Третий важный момент — не пережарить.
— Лисички — это полезнейший гриб, и если вы его передержите на огне, важные свойства он может потерять. Я жарю на 180 градусах минут 15.
На последнем этапе, буквально за пять минут до снятия сковороды с огня, Евгения добавляет в лисички две столовых ложки сметаны. А в самом конце, перед подачей на стол, — укроп.
— Лисички мы подаем с разным гарниром. Или просто едим с хлебом. Самое вкусное — обмакать хлебом уже пустую сковородку, — улыбается хозяйка.
В вы ходите по грибы?