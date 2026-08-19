Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о признаках деструктивного вмешательства третьих лиц

В группе «Ветбиохима» сделали заявление о ситуации с вакциной Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В группе «Ветбиохим» во «ВКонтакте» сделали новое заявление, связанное с ситуацией в Ярославской области. Напомним, владельцы собак сообщили о гибели животных после использования ветеринарной вакцины «Мультикан-8» серии 20, производителем которой является предприятие «Ветбиохим».

«Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц», — проинформировали в «Ветбиохиме» 19 августа.

Пояснений о том, что именно имеется в виду, не дается.

Также в компании добавили, что по состоянию на 19 августа вакцина «Мультикан-8» серии 20 была отозвана из обращения.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Специалисты организации приехали в Ярославскую область, чтобы разобраться в ситуации.

«Работы направлены на проведение комплексных научно-исследовательских мероприятий. На данный момент проводится повторный контроль качества указанной серии вакцины, а также условий производственного процесса. Кроме того, архивные образцы вакцины отправлены в государственный аккредитованный орган с целью проведения независимой экспертизы», — отмечается в сообщении.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после того, как животных планово привили вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные умирали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора.