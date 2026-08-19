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Стиль и красота Модные советы Обзор Пошла светлая полоса: как выглядит трендовый маникюр конца лета — начала осени 2026-го

Пошла светлая полоса: как выглядит трендовый маникюр конца лета — начала осени 2026-го

Стилист Влад Лисовец рассказал, как раздать стиля своим пальчикам

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Стилист поделился модной новостью в своем блоге | Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Стилист поделился модной новостью в своем блоге | Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист поделился модной новостью в своем блоге

Источник:

vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист Влад Лисовец разбирается не только в том, как сочетать одежду, но и в том, какой маникюр лучше всего подобрать под свой образ. Эксперт в области моды нет-нет да и делится советами из мира нейл-арта в своем блоге. На конец лета и начало осени он показал, как выглядит самый трендовый дизайн маникюра, который редко кто делает, и очень зря.

С начала года среди всех принтов главенствовал горох. Модницам рекомендовали делать маникюр с россыпью точек разного размера или только лишь с одной, которая бы выделяла один пальчик на руках или ногах. Теперь на смену пришла полоска.

Она может быть горизонтальной или вертикальной, последняя визуально делает пальчики длиннее и особенно удачно смотрится на длинных ногтях, где есть место, чтобы разгуляться. В цветах не стоит скромничать. Среди референсов, которые приложил Лисовец, обилие оттенков, главное — не переборщить.

Маникюр можно сделать акцентом в образе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаМаникюр можно сделать акцентом в образе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Маникюр можно сделать акцентом в образе

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Если делаете разноцветные полоски на каждом ногте, то возьмите молочную или нежно-розовую базу. Еще один из вариантов — поиграть на яркости. Подобрать один цвет для каждого пальчика отдельно и сделать чуть приглушенное покрытие и более яркие полоски. Стилист также показал маникюр на прозрачной основе с полосками в цвете «сливочное масло» — дань трендовому оттенку прошлого лета.

Полоски могут быть любой толщины. Если захотите сделать потолще, стилист предлагает использовать два цвета — бордовый и голубой — и украсить ими ногти, как у Битлджуса в одноименном фильме Тима Бертона.

Даже осенью не стоит забывать про морскую тематику | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДаже осенью не стоит забывать про морскую тематику | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Даже осенью не стоит забывать про морскую тематику

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Еще одно из важных правил последних сезонов — не стоит ограничиваться только сочетаниями, которые уже кто-то создал. Повторить маникюр из Pinterest или из практики любого инфлюенсера здорово, но кроме вас так сделали еще тысячи людей. Как ранее отмечал Лисовец, нужно за основу брать модные веяния, но искать свои уникальные ходы, которые выделят вас из толпы.

— Самое главное — проявлять себя, носить и покупать то, что не носят остальные. Лучше оставить в прошлом повторение и делать акцент на индивидуальность, — подмечал стилист в разговоре с нашими коллегами из Woman.ru.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Маникюр Влад Лисовец Тренд
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