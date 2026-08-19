Паспорт стал недействительным: жительница Ярославской области из-за ошибки попала в список умерших

Жительницу Ярославской области по ошибке посчитали мертвой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жительнице Ярославской области пришлось добиваться воскрешения из мертвых. Ее паспортные данные попали в базу скончавшихся людей и ушло немало времени на то, чтобы она могла восстановить свой статус живого человека.

О том, что с документами что-то не так, ярославна узнала в мае 2026 года. Ее мобильный оператор три раза просил прибыть в салон сотовой связи и подтвердить паспортные данные. При этом сотрудники салона каждый раз поясняли, что им поступает информации о недействительности паспортных данных абонента. Еще одна трудность возникла, когда женщина попыталась заказать на маркетплейсе иностранный товар, для оформления которого требовалось ввести паспортные данные — ей пришло сообщение, что паспорта с такими данными не существует.

«5 июня я обратилась в паспортный отдел Заволжского районного отдела МВД с просьбой разобраться в ситуации, — рассказала ярославна. — Мне пообещали перезвонить через два дня. Но звонок так и не поступил».

19 июня женщина попробовала продлить усиленную квалифицированную электронную подпись, обратилась для этого в соответствующую компанию. Но в организации сообщили, что паспорт клиентки был аннулирован в связи с ее смертью.

Женщина еще раз обратилась в полицию — на этот раз через сайт ведомства. Через пару недель с ней связалась инспектор отдела и велела срочно прибыть для оформления нового паспорта. Ярославна сделала фото на документ, оплатила госпошлину. Но ей поступил повторный звонок с сообщением, что пока приходить не нужно. Пострадавшей пояснили, что ее паспорт был ошибочно признан недействительным из-за того, что якобы в Курганской области умерла женщина с такими же фамилией, именем и отчеством, датой и местом рождения. Женщине велели пока ничего не делать, а просто ждать.

Сколько ждать, было не понятно. Ярославна обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Омбудсмен направил запрос руководителю регионального Управления по вопросам миграции УМВД России. Только после этого проблема была решена. Паспорт ярославны был восстановлен в статусе действующего. В ответе Сергею Бабуркину из полиции также указывалось, что сотрудниками отдела был нарушен порядок рассмотрения заявления женщины, по факту чего будет проведена проверка.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители Ярославской области по ошибке попадают в список умерших. Наш портал писал о пенсионерке, паспорт которой также стал недействителен из-за технического сбоя. Воскреснуть из мертвых оказалось не так-то просто. Женщина также обращалась за помощью к омбудсмену.