У каждого россиянина будет один кошелек с цифровым рублем — ЦБ разъяснил правила

Доступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен» Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Жители России смогут открыть только один кошелек для цифровых рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Один человек — один кошелек. И не в каком-то конкретном банке, а на платформе Банка России», — сказала Бакина изданию «РИА Новости».

При этом доступ к кошельку можно будет получить через приложение любого крупного банка, который запустит у себя такую функцию. Бакина отметила, что такой счет будут виден в приложении всех финансовых организаций, которыми вы пользуетесь.

«Например, вы пользуетесь приложениями трех разных банков. Если по какой-то причине приложение первого банка недоступно, вы можете пользоваться своим цифровым счетом в приложении второго или третьего банка», — пояснила директор департамента ЦБ.

По словам Бакиной, поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила директор департамента регулятора. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен».

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.