НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Экономика У каждого россиянина будет один кошелек с цифровым рублем — ЦБ разъяснил правила

У каждого россиянина будет один кошелек с цифровым рублем — ЦБ разъяснил правила

Доступ к кошельку можно будет получить через приложение любого крупного банка

241
Доступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен» | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUДоступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен» | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Доступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен»

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Жители России смогут открыть только один кошелек для цифровых рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Один человек — один кошелек. И не в каком-то конкретном банке, а на платформе Банка России», — сказала Бакина изданию «РИА Новости».

При этом доступ к кошельку можно будет получить через приложение любого крупного банка, который запустит у себя такую функцию. Бакина отметила, что такой счет будут виден в приложении всех финансовых организаций, которыми вы пользуетесь.

«Например, вы пользуетесь приложениями трех разных банков. Если по какой-то причине приложение первого банка недоступно, вы можете пользоваться своим цифровым счетом в приложении второго или третьего банка», — пояснила директор департамента ЦБ.

По словам Бакиной, поскольку цифровые деньги находятся на платформе Банка России, то они защищены по самым высоким стандартам, которые предъявляются к объектам инфраструктуры, добавила директор департамента регулятора. При этом сам доступ к цифровому кошельку будет дополнительно «запаролен».

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

Однако ранее стало известно, что Банк России введет ограничение на переводы со своего безналичного счета на цифровой кошелек в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом россияне смогут свободно распоряжаться средствами на цифровом кошельке.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ЦБ Цифровой рубль Электронный кошелек Деньги
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Ждите уведомлений от налоговой с таким кошельком.
Гость
1 час
ФССП проще аресты собирать будет
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем