Детские сады с 1 сентября начнут работать по новым правилам: новости 19 августа

Изменения коснутся как программы детского сада, так и детского меню Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 августа.

На Алтае медведь напал на туристов в палатке

Сегодня ночью в селе Артыбаш Турочакского района произошла трагедия. Медведь напал на палатку, где находились туристы, и утащил 29-летнюю девушку в лес.

По данным МЧС, медведь убил туристку, обглодал ее конечности и закопал останки. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Очевидцы пытались отпугнуть медведя, но он напал и на них. Никто не смог помочь.

Проводится проверка, обстоятельства трагедии выясняются. Прокуратура Республики Алтай держит ситуацию под контролем. Также решается вопрос о судьбе животного.

Подробнее о трагедии наши коллеги из NGS.RU рассказывали в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.

Умер барабанщик легендарной группы ZZ Top

Фрэнк Бирд, бессменный барабанщик культовой рок-группы ZZ Top, скончался в возрасте 77 лет. Его музыка звучит в саундтреках множества известных фильмов, таких как «От заката до рассвета», «Назад в будущее», «Армагеддон» и «Призрачный гонщик».

Бирд выпустил с группой множество альбомов Источник: Winslow Townson / Associated Press

«Сегодня мы потеряли великого друга и соратника, а мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и великого, истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы ZZ Top оставались на вершине», — отметил лидер группы Билли Гиббонс.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни на своем ранчо в Техасе, окруженный близкими. В последние годы он находился под медицинским наблюдением в хосписе, и точная причина его смерти пока не разглашается.

Из-за ухудшения здоровья Фрэнк Бирд не смог принять участие в концерте ZZ Top в Лос-Анджелесе, который был отменен 5 августа. Музыкант также пропустил последние выступления группы.

В Рунете перестали работать сайты

Пользователи Рунета пожаловались на доступ к сайтам. Проблемы возникли у россиян в работе веб-ресурсов. Это подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает технические неполадки.

В первые 15 минут около 400 человек сообщили о проблемах с интернетом у одного из провайдеров. За аналогичный период число жалоб на другого оператора связи увеличилось до 137.

Также сбой повлиял на работу системы доменных имен и социальных сетей. У части пользователей возникли проблемы с приложениями банков и онлайн-магазинов.

Большинство обращений, как показывает география, поступило из крупных городов. Особенно активны были жители Москвы, откуда за 15 минут пришло более тысячи жалоб. Из Санкт-Петербурга за то же время было отправлено более 200 сообщений о неполадках.

Позже стало известно, что сбой был связан с отключением электричества на важном узле связи. IT-компания в своем сообщении в Telegram заявила о скором восстановлении работы дата-центра.

ТЦ закрываются по всей России

Торговые центры сталкиваются с серьезными вызовами из-за снижения посещаемости и ухода клиентов на маркетплейсы. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года до 10% торговых комплексов могут закрыться или кардинально изменить свою концепцию.

«Торговые центры постепенно будут становиться не столько местом для обычных покупок, сколько пространством, где можно отдохнуть или получить уникальные услуги. Человек может приехать туда ради ресторана, фитнеса или кинотеатра, а покупку одежды, бытовой техники и других товаров оформить через интернет», — подчеркнул глава Российского Союза Торговых Центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Он отметил, что многие ТЦ отходят от традиционной концепции шопинга и трансформируются в многофункциональные досуговые пространства. Например, в московском ТЦ «Тройка» новый владелец сокращает торговые площади в пользу культурных и гастрономических зон.

Если торговый центр становится убыточным, его владельцы рассматривают возможность сноса и последующей застройки участка более доходными объектами, такими как жилые комплексы или офисы. Это решение принимается, когда потенциальная прибыль от нового проекта превышает затраты на демонтаж, строительство и согласования.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы около 10% российских торговых центров, а это примерно 500–700 объектов из общего числа в 8 тысяч, могут либо закрыться, либо полностью изменить свою концепцию.

Банкоматы убирают с улиц

Уличные банкоматы постепенно уступают место выдаче наличных через кассы магазинов, аптек и АЗС. Банковские учреждения сокращают количество нерентабельных точек, оставляя терминалы преимущественно в местах с высоким потоком посетителей. Об этом сообщил Сергей Елин, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансовой безопасности.

«Банки целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, оставляя лишь рентабельные устройства в местах с высокой проходимостью. На смену ушедшим приходит сервис „наличные на кассе“, который демонстрирует взрывную динамику — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно», — сказал Елин.

Для получения наличных клиент сообщает кассиру необходимую сумму, которая включается в чек. После оплаты картой «Мир» деньги выдаются из кассы. Эта услуга доступна в продуктовых магазинах у дома, на федеральных АЗС, в крупных аптечных сетях и отделениях «Почты России». Особенно важна она для небольших населенных пунктов и удаленных территорий, где установка банкоматов и открытие банковских офисов нецелесообразны.

За первую половину прошлого года через кассы магазинов было выдано около 28 миллиардов рублей. К новой системе подключилось более 43 тысяч торговых точек, что позволяет им экономить на инкассации и привлекать больше клиентов.

Кому компенсируют 100% расходы на коммуналку

Пенсионеры и другие льготные категории граждан могут получить компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если расходы на них превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода. По словам эксперта Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерины Медяковой, федеральный стандарт для расчета компенсации составляет 22%, но в отдельных субъектах он может быть снижен.

Она пояснила, что субсидия на ЖКУ предоставляется пенсионерам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от их дохода. Этот процент может варьироваться в зависимости от региона, но не должен превышать федеральный стандарт в 22%.

Кроме пенсионеров, компенсацию могут получить инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники специальной военной операции (СВО), а также родственники погибших военнослужащих. Эти категории граждан могут рассчитывать на возмещение до половины затрат на жилье и коммунальные услуги.

Наибольшую компенсацию, а именно полное возмещение расходов за коммунальные услуги, получают Герои РФ, Советского Союза и Герои Труда. Для оформления этой выплаты пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты, многофункциональный центр (МФЦ) или подать заявление через портал «Госуслуги».

Однако существует важное условие, которое может препятствовать получению субсидии: наличие задолженности за ЖКУ. В некоторых случаях возможно исключение, если стороны достигли официального соглашения о реструктуризации долга и рассрочке платежей.

Возобновятся полеты в еще одну азиатскую страну

В октябре 2026 года может быть восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой. Об этом объявил министр экономического развития России Максим Решетников на московском бизнес-форуме.

По его словам, это произойдет в начале туристического сезона в Мьянме. Российские туристические компании уже разрабатывают пакетные туры, а восстановление авиасообщения должно стимулировать развитие туризма. С 27 января 2026 года между Россией и Мьянмой действует безвизовый режим, передает ТАСС.

Центробанк установит ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублей

Банк России введет ограничение на переводы со своего безналичного счета на цифровой кошелек в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом россияне смогут свободно распоряжаться средствами на цифровом кошельке, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

По информации Бакиной, все системно значимые банки страны готовы к его широкому внедрению. С осени россияне смогут открыть кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков, где появится специальная кнопка с логотипом. При этом ЦБ рассматривает введение возможных ограничений на операции с этой валютой.

«Единственный лимит — 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости, отвечая на вопрос о введении возможных ограничений на операции с цифровым рублем.

Деньги на цифровом кошельке можно будет использовать без ограничений. На платформе не будет никаких лимитов на переводы.

Названы товары, которые резко подорожают в ближайшее время

Укрепление курса доллара может вызвать рост цен на некоторые товары на российском рынке. Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова предупреждает, что особенно уязвимы импортные товары, такие как бытовая техника, автозапчасти и отдельные продукты питания.

«Основная причина связана с удлинением логистических цепочек и удорожанием механизмов параллельного импорта. Это особенно актуально для крупногабаритной техники, где доля транспортных издержек в конечной стоимости традиционно высока», — поясняет Попова в разговоре с «Прайм».

Смартфоны и ноутбуки, по ее оценкам, могут подорожать в пределах 10–15%.

В секторе продуктов питания инфляция может затронуть товары с высокой долей импортных компонентов или те, которые зависят от зарубежного сырья. Это касается кофе, какао, экзотических фруктов, некоторых видов сыров и колбас.

Импортные алкогольные напитки, табачные изделия и лекарства, особенно те, которые полностью производятся за границей, также могут стать дороже. При этом одежда, обувь и строительные материалы, вероятно, вырастут в цене в меньшей степени.

Оплачиваемый отпуск на похороны близких хотят ввести в России

В России следует ввести оплачиваемый отпуск на срок от трех до пяти дней в случае смерти близкого родственника. Так считает председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Сейчас люди могут взять только неоплачиваемые выходные. Иванов утверждает, что существующая практика недостаточна, так как организация похорон требует значительных временных и финансовых затрат. В траурный период люди вынуждены выбирать между работой и потерей части дохода, что может усугубить их положение.

Иванов предлагает внести изменения в статью 128 Трудового кодекса. По его мнению, это должно включать право на оплачиваемый отпуск продолжительностью до трех дней с сохранением заработной платы.

Для тех, кто непосредственно участвует в организации похорон, срок отпуска может быть увеличен до пяти дней. Также Иванов считает, что дополнительные оплачиваемые дни могут быть предусмотрены локальными актами или коллективными договорами, но это должно стать гарантией для всех граждан страны. Он подчеркивает важность распространения этой меры на всех близких родственников, включая бабушек, дедушек, братьев и сестер, передает «Абзац».

Детские сады заработают по новым правилам

В детских садах с 1 сентября изменится музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными.

Кроме того, во всех дошкольных учреждениях запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3–7 лет. Это будет аналог «Разговоров о важном».

Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Это следует из рекомендаций Минпросвещения России.

«Задача цифровой методической библиотеки — обеспечить единый стандарт дошкольного образования и сгладить региональные различия», — отметил сенатор, профессор, член комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Мурог в разговоре с «Известиями».

Однако это далеко не все изменения, которые произойдут в детских садах 1 сентября. Новые правила заработают и в школах. Там появится ряд новых предметов и начнут выставлять оценки за поведение.