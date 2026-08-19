Он был храбрым и научил добру. История Стасика Турова, который почти всю жизнь боролся с раком, — видео

История Стасика Источник: 14.RU

Одиннадцатилетний Стасик Туров почти всю свою жизнь боролся с раком, но, к сожалению, болезнь оказалась слишком агрессивной.

Стасик родился 20 января 2015 года в Якутске. Он был самым обычным малышом, рос и развивался, но в 9 месяцев мама заметила, что его глаза начали косить, и обратилась к врачу.

Диагноз Александре и Дмитрию Туровым сказали в лоб: это рак, и надо удалять оба глаза. Но родители не сдались, и глазки удалось спасти, для этого семья даже долетела до Швейцарии.

«Родственники и друзья помогли, Якутия очень сильно помогла. Мы съездили в Швейцарию и пробыли там месяц, операцию сделали в марте. Всё было нормально», — говорил Дмитрий в интервью для 14.RU.

Казалось, что болезнь отступила, но в декабре 2025 года Стасик начал хромать. Исследования показали, что это опухоль. И снова всё началось по новой: химия, боли и ежедневная борьба. К сожалению, мальчику пришлось ампутировать ногу.

«На ноге был большой отек, и было решено ампутировать ее. Когда нас с Сашей позвали на разговор, мы как будто почувствовали, что нам скажут, — на секунду Дмитрий замолчал. — Когда Стасик узнал, через что ему предстоит пройти, он сильно плакал, но собрал все свои силы и сказал, что согласен на операцию, чтобы „убрать эту заразу“».

Но рак оказался коварнее и со временем добрался до легких — мальчику стало тяжело дышать.

«Ему начали вводить лекарства, чтобы он не чувствовал боли. Нам объясняли, что при таком поражении легких ребенок может испытывать страшные панические атаки, как будто он тонет и задыхается», — рассказала Александра.

В последние минуты жизнь мальчик слышал только самые нежные и ласковые слова от любимых родителей. Он спал, но врачи сказали, что Стасик всё-всё слышит.

К нему зашел священник, а после этого мониторы начали показывать неадекватные показатели. 17 июля в 23:23 храбрый и сильный Станислав Туров ушел.