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Образование «Хоть 10 тысяч поставь, всё равно купят, выбора нет»: родители — о реальных расходах к 1 сентября

«Хоть 10 тысяч поставь, всё равно купят, выбора нет»: родители — о реальных расходах к 1 сентября

В преддверии нового учебного года родители подсчитывают расходы на школьную форму. Видео

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Сколько стоит подготовка к 1 сентября, спросили на школьном базаре

Источник:

Городские медиа

Корреспонденты UFA1.RU спросили у родителей, во сколько им обходится подготовка ребенка к школе. Самые скромные бюджеты — 20–25 тысяч рублей на одного ребенка. Однако большинство родителей закладывают гораздо более крупные суммы.

Одна из мам рассказала, что на брюки, рубашки, жилетку и ремень потратила 11 тысяч рублей, а всего планирует уложиться в 25 тысяч. Другая мама отметила, что только на два платья, два фартука и бантики ушло 13 тысяч, и это не считая рюкзаков и сменной обуви.

Многие отмечают, что особенно дорого обходится подготовка первоклассников, ведь нужно купить всё с нуля. И, как говорит одна из собеседниц, «хоть 10 тысяч поставь, всё равно нет выбора».

Подробнее — в видео выше.

Ранее аналитики сервиса «Чек Индекс» сообщали, что минимальный школьный набор в России к концу июля 2026 года подорожал на 6,3% в сравнении с прошлым годом и составил 18,9 тысячи рублей. Однако, как показывают опросы родителей, реальные расходы часто в два-три раза выше, особенно если в семье несколько детей или ребенок идет в первый класс.

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Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
1 Сентября
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Комментарии
20
Гость
9 часов
И это уже не нужно покупать учебники самим, как это было 12-16 лет назад. М-дааа...
Гость
10 часов
А вы попробуйте подростка в школу отправить. Там одни кроссовки сколько стоят!
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Гость
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