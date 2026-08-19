«Хоть 10 тысяч поставь, всё равно купят, выбора нет»: родители — о реальных расходах к 1 сентября

Корреспонденты UFA1.RU спросили у родителей, во сколько им обходится подготовка ребенка к школе. Самые скромные бюджеты — 20–25 тысяч рублей на одного ребенка. Однако большинство родителей закладывают гораздо более крупные суммы.
Одна из мам рассказала, что на брюки, рубашки, жилетку и ремень потратила 11 тысяч рублей, а всего планирует уложиться в 25 тысяч. Другая мама отметила, что только на два платья, два фартука и бантики ушло 13 тысяч, и это не считая рюкзаков и сменной обуви.
Многие отмечают, что особенно дорого обходится подготовка первоклассников, ведь нужно купить всё с нуля. И, как говорит одна из собеседниц, «хоть 10 тысяч поставь, всё равно нет выбора».
Подробнее — в видео выше.
Ранее аналитики сервиса «Чек Индекс» сообщали, что минимальный школьный набор в России к концу июля 2026 года подорожал на 6,3% в сравнении с прошлым годом и составил 18,9 тысячи рублей. Однако, как показывают опросы родителей, реальные расходы часто в два-три раза выше, особенно если в семье несколько детей или ребенок идет в первый класс.