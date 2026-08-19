«Я ругаю себя, конечно». Начинающие инвесторы доверили миллионы «темщице» — вместо дохода партнерство обернулось исками

На жительницу Новосибирска подали заявления несколько человек Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Жительница Новосибирска Татьяна В. создавала впечатление успешной предпринимательницы. Она зарабатывала продажей тюльпанов, перегоняла с мужем машины из Японии и в целом умела крутиться. В современном мире таких людей нередко называют «темщиками». Татьяна убедила своих знакомых вложить средства в ее деятельность под проценты — намного выгоднее, чем в банках. В итоге знакомые стали пострадавшими: оказались без денег, но с исками в суд и заявлениями в полицию. Подробнее — в материале NGS.RU.

«Легко входила в доверие»

Новосибирцы передавали деньги в надежде подзаработать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Новосибирец Денис Е. (его полные данные известны НГС) некоторое время наблюдал за Татьяной В. (ее полные данные редакции также известны): она довольно успешно создавала себе образ преуспевающей предпринимательницы. Когда она в 2024 году предложила вложиться в ее бизнес ради будущей выгоды, обещая выплаты в размере 10–15% от вложенной суммы ежемесячно, он и его девушка Людмила довольно быстро согласились.

«Любого человека это заинтересует, а у кого-то же какие-то бывают проблемы житейские, или хочется что-то подкопить, ремонт дома сделать. А она человек такой, что легко входила в доверие. Мы даже и не думали, что это такое может произойти», — объяснил Денис.

В бизнес Татьяны В. он вложил несколько сотен тысяч, Татьяна написала расписку. Договор был заключен на полгода, предпринимательница всё исправно выплачивала. В 2025 году Денис заключил еще один договор, но всё уже пошло не так гладко.

«Она там месяц–два платила, но начались сбои небольшие, задержки на неделю. А потом начался геморрой», — добавляет Денис.

Когда Денис с Людмилой поняли, что по-хорошему они деньги не получат, пошли в полицию. Заявление они подали 3 января 2026 года, но в возбуждении уголовного дела о мошенничестве после проверки им отказали. Тогда пара обратилась в прокуратуру, где отказ в возбуждении дела не приняли и отправили материалы на повторную проверку (ответ ведомства есть в распоряжении НГС). Что происходит с этим заявлением сейчас, Денис и Людмила не знают.

«Дурость моя была»

Как и Денис, Людмила тоже в первое время исправно получала проценты с вложенных в деятельность Татьяны В. средств. Когда Людмила увеличила сумму вложений до 500 тысяч рублей, начались перебои с выплатами. Более того: Татьяна, которую Людмила считала подругой, попросила у нее денег в долг.

«Я ругаю себя, конечно, дурость моя была: я ей с кредитной карты перевела. Она у меня на неделю попросила 200 тысяч рублей, там еще комиссия за перевод — 12 тысяч. Это было в августе прошлого года», — рассказала Людмила.

Коллективное заявление подали в Железнодорожный отдел полиции Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Долг Татьяна так и не вернула, как и обещанные проценты, — с начала 2026 года платить Татьяна перестала вообще. По подсчетам Людмилы, в общей сложности Татьяна осталась должна ей 800 тысяч рублей — эту сумму она и обозначила в иске в Кировский районный суд. Прокуратура, куда также обратилась сибирячка, в начале августа 2026 года обещала провести проверку (копия ответа есть в распоряжении НГС).

В такой же точно ситуации оказались шестеро новосибирцев — этим летом они объединились и решили подать коллективное заявление в полицию в надежде, что их объединят под одним производством. Но сегодня их рассматривают в разных отделах. Параллельно и Денис, и его девушка Людмила подали иски в гражданский суд. У них уже прошли первые заседания, следующие будут в сентябре.

«Мы требуем проценты за неустойку, за пользование чужими деньгами. У меня на первое заседание она приходила, признала, что у нее долг с процентами. Мы с ней договаривались о том, чтобы вроде как на примирение пойти. Но сами же понимаете, чтобы пойти на примирение, надо хотя бы какую-то часть долга выплатить. Хотя бы 200–500 тысяч», — рассуждает пострадавший.

Теперь Денис надеется, что всё-таки будет заведено уголовное дело о мошенничестве. Он переживает, что, даже если они выиграют гражданские суды, Татьяна может избежать выплат, просто признав себя банкротом.

Ни денег, ни машин

Пока Денис и Людмила ходили по инстанциям, выяснилось, что Татьяна В. задолжала не только им и не только по вкладам: Денис начал интересоваться масштабами деятельности Татьяны и выяснил, что схем у нее было несколько. Она занималась торговлей красной икрой, брала деньги на сделки с автомобилями и собирала деньги в школе на организацию отдыха детям. Правда, не все эти факты корреспондент НГС смогла подтвердить.

Одна из пострадавших, Светлана, рассказала, что три года назад Татьяна В. действительно собирала деньги на машины: они с мужем собирались перегонять автомобили под заказ из Японии.

«Ни денег, ни машин до сих пор никому она не предоставила, нас там несколько человек было. Потом она предложила вложить деньги под проценты и за счет этих процентов вернуть долги за машины. И это вроде бы как инвестиция», — объяснила Светлана.

Как и в предыдущих случаях, полгода Татьяна В. исправно платила проценты, но потом начались проблемы. Светлана за всё это время вложила около пяти миллионов рублей, но увидела только часть этой суммы.

«Дело уже передали в суд»

Два человека пострадали из-за оплаченных, но не полученных тюльпанов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сергей М. живет не в Новосибирске и иногда продает тюльпаны в своем городе. В 2024 году он через сайт с бесплатными объявлениями нашел Татьяну В., которая предлагала цветы оптом. Первая их сделка, на полтора миллиона рублей, прошла хорошо: цветы пришли, Сергей их продал.

В 2025 году он снова обратился к Татьяне. Сумма заказа в этот раз выросла до 1,7 миллиона рублей. Поставку он ждал уже в 2026 году, но ни тюльпанов, ни возврата денег мужчина не дождался. По его оценке, ущерб составляет 2,15 миллиона рублей.

«У меня уже возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 (мошенничество) в Железнодорожном отделе полиции. Дело уже передали в суд, как я понял. Жду, когда мне дату заседания скажут. Там со мной еще один пострадавший из-за тюльпанов», — рассказал Сергей.

«У меня есть договоренности»

Корреспонденту НГС удалось связаться с самой Татьяной В., но разговор получился кратким: комментировать претензии она отказалась. Но при этом не стала отрицать, что конфликт сейчас решают в правовом поле, и отметила, что деньги она возвращает.

«Есть закон, который сейчас занимается этим вопросом. Я зачем буду предоставлять какие-то аргументы? У меня есть договоренности с людьми. Я прямо сейчас же позвоню своему адвокату, и пускай он разбирается тогда в этом», — закончила разговор Татьяна.

Узнать, кто представляет ее интересы, чтобы получить более полную позицию, корреспондент НГС не успела.

НГС также направил запрос в МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать заявления о мошенничестве. На момент публикации ответ не поступил.

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