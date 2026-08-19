В Ярославской области водитель насмерть сбил человека на дороге

В Ярославской области насмерть сбили 70-летнего пешехода. ДТП произошло в селе Глебово Рыбинского района около 22:55 18 августа.
«По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле“, произвел наезд на мужчину. В результате пешеход скончался на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На фото с места аварии видно, что у машины разбито лобовое стекло. Возможно, в момент удара пешехода подбросило на капот.
Пока подробной информации об обстоятельствах аварии нет, сотрудники полиции занимаются их выяснением.
Напомним, смертельное ДТП произошло под Переславлем в Ярославской области 15 августа в 14:30 на 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Форд». От удара ВАЗ отбросило в движущийся автомобиль «Ниссан». В аварии погиб 31-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. 34-летнего водителя ВАЗ с травмами доставили в больницу.