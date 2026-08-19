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Происшествия В Ярославской области водитель насмерть сбил человека на дороге

В Ярославской области водитель насмерть сбил человека на дороге

Первые подробности от полиции

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Иномарка насмерть сбила пешехода в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruИномарка насмерть сбила пешехода в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

Иномарка насмерть сбила пешехода в Ярославской области

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области насмерть сбили 70-летнего пешехода. ДТП произошло в селе Глебово Рыбинского района около 22:55 18 августа.

«По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле“, произвел наезд на мужчину. В результате пешеход скончался на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На фото с места аварии видно, что у машины разбито лобовое стекло. Возможно, в момент удара пешехода подбросило на капот.

Пока подробной информации об обстоятельствах аварии нет, сотрудники полиции занимаются их выяснением.

Напомним, смертельное ДТП произошло под Переславлем в Ярославской области 15 августа в 14:30 на 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Форд». От удара ВАЗ отбросило в движущийся автомобиль «Ниссан». В аварии погиб 31-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. 34-летнего водителя ВАЗ с травмами доставили в больницу.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Скорей всего водитель не заметил человека на обочине(
Гость
1 час
Ужас конечно, соболезнования семье погибшего!
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Гость
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