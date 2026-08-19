Вы точно жили в 2000-е? Лишь единицы пройдут тест на знание хитов той эпохи

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Во сколько ночи будет скучать герой песни MaкSим?

Этот сон был всех короче. Буду я скучать очень.

Знаю, ты еще больше. Завтра ровно в _____ ночи.

Расскажи мне, как поживаешь? Радуешься ли? Маюсь.

С кем ты наяву таешь? Нет, не говори — знаю.