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Развлечения Тест Вы точно жили в 2000-е? Лишь единицы пройдут тест на знание хитов той эпохи

Вы точно жили в 2000-е? Лишь единицы пройдут тест на знание хитов той эпохи

Угадываем хиты, которые тогда звучали из каждого утюга

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Сейчас проверим чьи плакаты висели у вас в 2000-е | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаСейчас проверим чьи плакаты висели у вас в 2000-е | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сейчас проверим чьи плакаты висели у вас в 2000-е

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Мы уже предлагали вам поотгадывать песни 80-х по одной строчке и вспомнить хиты 90-х по клипу, пришла очередь проверить ваши знания по трекам 2000-х. В этом тесте вам предстоит вспомнить и вставить слова в песни. Их часто раньше крутили по музыкальным каналам, а теперь поют в караоке, но легко ли получится справиться, когда под рукой нет экрана с подсказками?

ТестПройден 154 раза
1 / 10

Что пропущено в песне группы «Пропаганда»?

Скажу тебе: «Ты супер, детка!»

Ты супер, и снова

Я ______ и, честное слово,

От взгляда такого скрываются редко.

  • Теряюсь

  • Таю

  • Забываю

  • Застываю

2 / 10

Что находится на девятом этаже в песне «Бумбокса» «Хоттабыч»?

На восьмом этаже пати в неглиже,

На седьмом этаже соседи спят уже

На девятом этаже ______ и ___________

Этажом выше спецназ на крыше.

  • Медведи и Фаберже

  • Вампиры и волки

  • Жирафы и йоги

  • Акробаты и елки

3 / 10

Какими слезами плакала осина в песне группы «Корни»?

Плакала береза

Желтыми листами,

Плакала осина

______ слезами.

  • Хрустальными

  • Тяжелыми

  • Красными

  • Тихими

4 / 10

Во сколько ночи будет скучать герой песни MaкSим?

Этот сон был всех короче. Буду я скучать очень.

Знаю, ты еще больше. Завтра ровно в _____ ночи.

Расскажи мне, как поживаешь? Радуешься ли? Маюсь.

С кем ты наяву таешь? Нет, не говори — знаю.

  • Два

  • Три

  • Четыре

  • Пять

5 / 10

Что стало с героем песни Басты «Моя игра»?

Со мною всё нормально, ну и что, что кровь из носа,

Со мною всё нормально, просто я стал очень ________,

Со мной всё хорошо, просто я забыл, как дышать,

Я начал игру, но забыл, как играть.

  • Жестким

  • Серьезным

  • Взрослым

  • Твердым

6 / 10

Что подскажет звезда в песне групп «Сливки» и «Отпетые мошенники»?

Но мне моя звезда подскажет

______________, как быть с тобой

Но мне моя звезда шепнет

И дождем растает над землей

  • Как найти тебя

  • Куда идти теперь

  • Как забыть тебя

  • Где искать ответ

7 / 10

Что пропущено в песне группы «Несчастный случай» «Если б не было тебя»?

Если б не было тебя,

______________________

В шуме дней, как в потоках дождя,

Сорванным листом кружить?

  • Скажи, зачем тогда мне жить?

  • То для чего тогда мне быть?

  • Скажи, к чему мне этот путь?

  • Скажи, зачем мне этот свет?

8 / 10

Чего нет за душой в песне группы «312» «Фонари»?

Вычисляю, где ты,

Очень даже хорошо,

Никаких запретов

И _________ за душой

Если хочешь это,

Значит, ты уже большой

  • Ни капли

  • Ни грамма

  • Ничего

  • Ни крупицы

9 / 10

Про что еще поет группа «Фабрика» в песне «Про любовь»?

Про любовь, про _______, про знакомые слова до боли

Всё, что ты мне ночью говорил.

Про любовь, про _______, про знакомые слова до боли

Всё, что ты мне ночью говорил.

Про любовь…

  • Про меня

  • Про тебя

  • Про нас

  • Про мечту

10 / 10

Как будет одета героиня песни группы «Звери» «Для тебя»?

Мы встретимся с тобою у первого подъезда

Паролем будет просто «Как дела?»

Ты мне сказала, будешь одета как ________

А я надену галстук для тебя.

  • Принцесса

  • Царица

  • Невеста

  • Студентка

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Музыка Ностальгия
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Комментарии
2
Гость
4 часа
я вообщ другую музыку слушал так называемый русскии рок и новую волну
Гость
7 часов
лучше хитов 80 х - нет
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Гость
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