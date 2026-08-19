Вы точно жили в 2000-е? Лишь единицы пройдут тест на знание хитов той эпохи

Мы уже предлагали вам поотгадывать песни 80-х по одной строчке и вспомнить хиты 90-х по клипу, пришла очередь проверить ваши знания по трекам 2000-х. В этом тесте вам предстоит вспомнить и вставить слова в песни. Их часто раньше крутили по музыкальным каналам, а теперь поют в караоке, но легко ли получится справиться, когда под рукой нет экрана с подсказками?
Что пропущено в песне группы «Пропаганда»?
Скажу тебе: «Ты супер, детка!»
Ты супер, и снова
Я ______ и, честное слово,
От взгляда такого скрываются редко.
Теряюсь
Таю
Забываю
Застываю
Что находится на девятом этаже в песне «Бумбокса» «Хоттабыч»?
На восьмом этаже пати в неглиже,
На седьмом этаже соседи спят уже
На девятом этаже ______ и ___________
Этажом выше спецназ на крыше.
Медведи и Фаберже
Вампиры и волки
Жирафы и йоги
Акробаты и елки
Какими слезами плакала осина в песне группы «Корни»?
Плакала береза
Желтыми листами,
Плакала осина
______ слезами.
Хрустальными
Тяжелыми
Красными
Тихими
Во сколько ночи будет скучать герой песни MaкSим?
Этот сон был всех короче. Буду я скучать очень.
Знаю, ты еще больше. Завтра ровно в _____ ночи.
Расскажи мне, как поживаешь? Радуешься ли? Маюсь.
С кем ты наяву таешь? Нет, не говори — знаю.
Два
Три
Четыре
Пять
Что стало с героем песни Басты «Моя игра»?
Со мною всё нормально, ну и что, что кровь из носа,
Со мною всё нормально, просто я стал очень ________,
Со мной всё хорошо, просто я забыл, как дышать,
Я начал игру, но забыл, как играть.
Жестким
Серьезным
Взрослым
Твердым
Что подскажет звезда в песне групп «Сливки» и «Отпетые мошенники»?
Но мне моя звезда подскажет
______________, как быть с тобой
Но мне моя звезда шепнет
И дождем растает над землей
Как найти тебя
Куда идти теперь
Как забыть тебя
Где искать ответ
Что пропущено в песне группы «Несчастный случай» «Если б не было тебя»?
Если б не было тебя,
______________________
В шуме дней, как в потоках дождя,
Сорванным листом кружить?
Скажи, зачем тогда мне жить?
То для чего тогда мне быть?
Скажи, к чему мне этот путь?
Скажи, зачем мне этот свет?
Чего нет за душой в песне группы «312» «Фонари»?
Вычисляю, где ты,
Очень даже хорошо,
Никаких запретов
И _________ за душой
Если хочешь это,
Значит, ты уже большой
Ни капли
Ни грамма
Ничего
Ни крупицы
Про что еще поет группа «Фабрика» в песне «Про любовь»?
Про любовь, про _______, про знакомые слова до боли
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь, про _______, про знакомые слова до боли
Всё, что ты мне ночью говорил.
Про любовь…
Про меня
Про тебя
Про нас
Про мечту
Как будет одета героиня песни группы «Звери» «Для тебя»?
Мы встретимся с тобою у первого подъезда
Паролем будет просто «Как дела?»
Ты мне сказала, будешь одета как ________
А я надену галстук для тебя.
Принцесса
Царица
Невеста
Студентка