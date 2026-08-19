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Еда Хрустящие и ароматные: готовим маринованные огурцы, которые простоят до весны

Хрустящие и ароматные: готовим маринованные огурцы, которые простоят до весны

Делимся проверенным рецептом

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Как сделать крутые закрутки | Источник: читатель 29.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RUКак сделать крутые закрутки | Источник: читатель 29.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RU

Как сделать крутые закрутки

Источник:

читатель 29.RU, Дмитрий Емельянов / E1.RU

Август — лучшее время для заготовок, и без маринованных огурцов редко обходится хоть одна кладовая. Домашние огурчики получаются хрустящими и ароматными, подходят и к праздничному столу, и к обычному ужину. Делимся простым рецептом, который легко повторить.

Ингредиенты

  • 600–700 г плотных небольших пупыристых огурчиков;

  • 500 мл воды;

  • 1 ст. ложка соли;

  • 1,5 ст. ложки сахара;

  • 50 мл уксуса;

  • опционально: листья черной смородины, листья хрена, зонтик укропа, чеснок в зубчиках, лавровый лист, черный перец горошком.

Рецепт

  1. Замачиваем огурцы на несколько часов для их будущего хруста.

  2. Моем и стерилизуем банку и крышку.

  3. Зелень моем, чеснок чистим.

  4. Приступаем: на дно банки выкладываем зелень, специи, чеснок, затем лучше вертикально укладываем огурчики.

  5. Всё это великолепие заливаем кипятком до верха, накрываем крышкой (но пока не закручиваем!) и оставляем на 15 минут.

  6. Затем сливаем эту воду в кастрюлю, добавляем в нее соль и сахар, кипятим и провариваем 2 минуты.

  7. Снимаем кастрюлю с огня и вливаем уксус, размешиваем. Эту смесь выливаем в банку.

  8. Закатываем банку сразу, переворачиваем дном кверху, укутываем и ждем, пока банка полностью остынет.

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Ярослав ВареникЯрослав Вареник
Ярослав Вареник
Корреспондент
Рецепт Огурцы
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Комментарии
1
Гость
7 часов
слюной подавились
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