Хрустящие и ароматные: готовим маринованные огурцы, которые простоят до весны

Август — лучшее время для заготовок, и без маринованных огурцов редко обходится хоть одна кладовая. Домашние огурчики получаются хрустящими и ароматными, подходят и к праздничному столу, и к обычному ужину. Делимся простым рецептом, который легко повторить.
Ингредиенты
600–700 г плотных небольших пупыристых огурчиков;
500 мл воды;
1 ст. ложка соли;
1,5 ст. ложки сахара;
50 мл уксуса;
опционально: листья черной смородины, листья хрена, зонтик укропа, чеснок в зубчиках, лавровый лист, черный перец горошком.
Рецепт
Замачиваем огурцы на несколько часов для их будущего хруста.
Моем и стерилизуем банку и крышку.
Зелень моем, чеснок чистим.
Приступаем: на дно банки выкладываем зелень, специи, чеснок, затем лучше вертикально укладываем огурчики.
Всё это великолепие заливаем кипятком до верха, накрываем крышкой (но пока не закручиваем!) и оставляем на 15 минут.
Затем сливаем эту воду в кастрюлю, добавляем в нее соль и сахар, кипятим и провариваем 2 минуты.
Снимаем кастрюлю с огня и вливаем уксус, размешиваем. Эту смесь выливаем в банку.
Закатываем банку сразу, переворачиваем дном кверху, укутываем и ждем, пока банка полностью остынет.