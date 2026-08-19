Хрустящие и ароматные: готовим маринованные огурцы, которые простоят до весны

Замачиваем огурцы на несколько часов для их будущего хруста.

Моем и стерилизуем банку и крышку.

Зелень моем, чеснок чистим.

Приступаем: на дно банки выкладываем зелень, специи, чеснок, затем лучше вертикально укладываем огурчики.

Всё это великолепие заливаем кипятком до верха, накрываем крышкой (но пока не закручиваем!) и оставляем на 15 минут.

Затем сливаем эту воду в кастрюлю, добавляем в нее соль и сахар, кипятим и провариваем 2 минуты.

Снимаем кастрюлю с огня и вливаем уксус, размешиваем. Эту смесь выливаем в банку.