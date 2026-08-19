«В Сочи на такую сумму даже в столовой не поешь»: как съездить в Абхазию на один день и что там посмотреть

Пруд в Новом Афоне зацвел, лебедей нет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Как съездить в Абхазию из Сочи на один день без личного автомобиля? Из-за жесткого дефицита бензина в обоих регионах оптимальным решением становятся обычные маршрутки. Туристы могут отказаться от утомительных пакетных экскурсий, самостоятельно перейти границу и протестировать абхазский общественный транспорт. За один день всю республику вы не увидите, но посетить две-три главные достопримечательности успеете точно. Корреспондент SOCHI1.RU сдает «пароли и явки»: читайте подробный гид с ценами, расписанием и полезными советами.

На пешеходном пункте пропуска свободно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Граница

На пешеходном пункте пропуска без очередей. Если на автомобильном можно зависнуть на пару часов, особенно в выходные, то здесь всё четко. 15–20 минут — и ты в Абхазии. И это в разгар сезона. Паспортный контроль проводится в здании с кондиционером — никакого дискомфорта.

— Нас пугали огромными очередями. Но мы прошло быстро. Возможно, повезло, может, туристов мало в этом году. Прошли по российским паспортам, — поделилась туристка из Липецка Мария Герасимова.

Маршрутки в удовлетворительном состоянии, но кондиционеров в них нет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Транспорт

Итак, граница пройдена. Идем мимо навязчивых таксистов на автовокзал, который находится прямо на границе. Маршрутки ждут пассажиров и уходят только полностью заполненными — нам пришлось ждать около получаса. После того, как все места были заняты, мы отправились в Новый Афон. По сравнению с прошлым годом цены на проезд существенно повысились.

Не забудьте, что за каждый чемодан в маршрутке придется заплатить по 50 рублей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Стоимость проезда от границы до Гагры — 250 рублей. От Псоу до Нового Афона — 400. За такси сюда же просят 2000 — 2500 рублей. Время в пути — 1 час 20 минут. Дорога в основном свободная. Небольшие затруднения встречаются в районе заправок, где собираются большие очереди за бензином. Выходить из маршрутки можно в любом месте, независимо от остановок.

Знаменитая ГЭС в Новом Афоне Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что поесть в Новом Афоне

Мы поехали в Абхазию не с раннего утра, поэтому в Новом Афоне оказались только к 13:00 — прямо к обеду. Заведений общепита там множество. Прямо на трассе у прудов — лучшая в стране хачапурная, куда всегда приезжают местные. Именно так и нужно выбирать кафе для обеда: где стоит больше всего абхазских машин, туда и идем.

Обед в апацхе (так называется кафе с абхазской кухней) на троих обошелся в 2 тысячи 600 рублей. Признаюсь, с алкоголем. От запотевшей бутылочки шампанского удержаться было невозможно. Заказали копченое мясо, мамалыгу с сыром, соус из фасоли, царский хачапур с обычным и копченым сулугуни и, конечно, компот из фейхоа. Туристы шокированы ценами. В Сочи втроем на такую сумму даже в столовой теперь не поешь.

— В Москве таких цен давно нет в заведениях, может только в какой-нибудь шаурмичной. Зашли познакомиться с абхазскими блюдами. Первый раз пробуем. Не поняли только мамалыгу — вкуса у нее нет, а сыр, мясо и соленья — очень вкусные. Разнообразие местных компотов и соков удивляет — фейхоа, гранат, мушмула, виноград, — рассказала туристка из столицы Анжелика Зверева.

— Мы работаем уже 20 лет и наш хозяин уверен, что нужно брать не высокими ценами, а оборотом. Просмотрите, у нас полная посадка. Даже зимой у нас всегда есть гости. Есть постоянные. Из Сочи на ужины к нам приезжают, — говорит администратор Саида.

Станция «Псырцха» дожила до реставрации и получила вторую жизнь Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что посмотреть в Новом Афоне

Новый Афон, пожалуй, больше других населенных пунктов Абхазии, насыщен туристическими объектами. И посмотреть их все за один день точно не получится. Но самые красивые — вполне.

Недалеко от прудов находится дореволюционная ГЭС , которую часто называют водопадом. В конце XIX века монахи расчистили заболоченный участок реки Псырцхи и возвели плотину, чтобы защитить территорию от весенних паводков. Станция давала свет обители. Говорят, что и сейчас она частично обеспечивает ее электроэнергией. Под каскадом воды есть помещения, в которых из-за постоянной прохлады хранили продукты питания.

Нам интересно было посмотреть, как отреставрировали железнодорожную станцию «Псырцха», теперь там работает ресторан. Территорию вокруг тоже благоустроили: появились фотозоны и клумбы.

В горах Нового Афона находится Грот Симона Кананита — одного из апостолов Христа. Последние годы он провел на абхазской земле в небольшой келье в гроте, где молился сутками. Во время строительства Новоафонского монастыря там сделали небольшую часовню, к которой постоянно идут паломники. Есть в Новом Афоне и более современные достопримечательности. Например, Мемориальный музей боевой славы . Экспозицию открыли в 2013 году в память о героях Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. В Центре белоснежного мемориала установлена звонница, а внутри находится небольшой музей с фотографиями и воинскими атрибутами.

Симоно-Кананитский монастырь Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Неподалеку стоит мужской Симоно-Кананитский монастырь , основанный в 1875 году русскими монахами из греческого Афона, содействие и поддержку в строительстве им оказывал российский император Александр III. Через несколько лет после основания обитель разграбили и уничтожили турецкие войска во время русско-турецкой войны, восстанавливали ее 20 лет.

В 1924 году монастырь закрыли на 70 лет. Его использовали в качестве складов, а в ходе грузино-абхазского конфликта в 1992–1993 годов там размещался военный госпиталь. Сейчас Новоафонский монастырь действующий и отреставрированный. Он состоит из нескольких храмов, главный из которых — Пантелеймоновский собор. Внутреннее убранство — это фрески, написанные в начале прошлого века палехскими мастерами.

Высота еще одной достопримечательности Нового Афона — Иверской горы — составляет 344 метра. По преданию, именно там была обретена икона Пресвятой Богородицы Анакопийской. Гора стала почитаться верующими как святая, а потому еще в VI веке там построили один из первых в Абхазии христианских храмов в честь великомученика Феодора Тирона. Идти туда нужно три километра в гору, правда, по хорошо оборудованной тропе.

Там же сохранилась Анакопийская цитадель , которую построили в раннем Средневековье, в период владычества византийцев. В VII веке они были озабочены участившимися вторжениями арабов и стали строить укрепление. В 736 году его осадило 60-тысячное войско. Две тысячи абхазских и тысяча картлийских воинов несколько месяцев держали оборону, но крепость так и не пала перед врагом. До наших дней дошло 13 внутренних объектов, включая руины стен и оборонительных линий, восточную башню не так давно отреставрировали.

Подняться к цитадели можно с помощью подвесной канатной дороги, протянутой над ущельем реки Псырцхи. Дорога, открытая в 2024 году, соединяет виллу «Орлиное гнездо» со склоном Иверской горы у стен Анакопийской крепости.

Длина канатной дороги: 826 метров.

Максимальная высота над землей: до 120 метров.

Время в пути: 6,5 минуты в одну сторону.

Работает канатка с 08:00 до 20:00. Взрослый билет (туда и обратно) — 2000 рублей, в одну сторону 1500 рублей, детский — 1000 рублей туда-обратно.

Летний вечер в Гагре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Море

Купаться в море в Новом Афоне мы не стали. Для разнообразия поехали в Старую Гагру, на шикарные природные пляжи. И не прогадали. На них мы были уже через час. Вышли у знаменитой колоннады и ужаснулись, сколько людей там было. Думали, и на пляже будут толпы.

Фотографов с животными в Абхазии никто не гоняет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU