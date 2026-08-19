Канье Уэст едет в Россию. Рассказываем, почём билеты на концерт мировой звезды, и про его самые громкие скандалы

Рэпер Канье Уэст (Ye) во время выступления на своем концерте в Нидерландах Источник: RAMON VAN FLYMEN

Канье Уэст впервые собирается выступить в России — сразу с двумя концертами на «Газпром Арене» 10 и 11 октября в Петербурге. «Фонтанка» — о том, почему приезд одного из самых влиятельных и скандальных музыкантов XXI века само по себе уже событие: от 24 «Грэмми» и похода в президенты США до любви к Гитлеру, отмененных концертов и многолетней истории несостоявшихся визитов в Россию.

Источник: Городские медиа

Канье Уэст едет в Петербург

И на этот раз, похоже, всё взаправду. 17 августа в официальных соцсетях «Газпром Арены» появилась новость, что рэпер даст в Петербурге сразу 2 концерта — 10 и 11 октября. Билеты уже продаются: от 9 тысяч рублей за место на трибуне до 160 тысяч за VIP-ложу, танцпол обойдется в 25 тысяч. Причем самые дешевые и самые дорогие разошлись за первые часы. Если всё состоится, это будут первые публичные концерты одного из самых известных и одновременно скандальных музыкантов XXI века в России. Организаторы — агентство Say Agency.

Анонс концертов Канье Уэста Источник: телеграм-канал «Газпром Арены»

Неплохое представление о том, к чему готовиться Петербургу, дал Алматы — буквально за 2 дня до российского анонса.

Там концерт Уэста сначала едва не поссорил музыкантов с футболистами. Центральный стадион — домашняя арена «Кайрата», который в августе продолжал выступать в еврокубках. В клубе заявили, что дату шоу с ними заранее не согласовали, и опасались за газон после монтажа гигантской сцены. В итоге «Кайрат» обратился в УЕФА, и возможную домашнюю игру пришлось согласовывать на другом стадионе.

В Петербурге до подобных проблем дойти не должно — здесь календарь заранее оставил организаторам большой запас. Последний матч перед концертами Уэста пройдет на «Газпром Арене» 12 сентября, а следующий — только 18 октября. После второго шоу останется почти неделя, чтобы полностью вернуть стадион в футбольный режим.

Самому газону концерт тоже повредить не должен: на время монтажа сцены и шоу поле, как обычно, выкатят за пределы арены. Демонтаж оборудования планируют завершить примерно за сутки. Для «Газпром Арены» такой режим не в новинку: в истории стадиона уже были случаи, когда футбольный матч проходил буквально на следующий день после крупного концерта — к игре площадку успевали полностью привести в порядок, а газон оставался в нормальном состоянии.

Впрочем, для Алматы проблемы со стадионом были только началом.

Сначала погас Алматы, потом началась гроза

14 августа, в день концерта, в Алматы случился масштабный блэкаут. Электричество постепенно вернули, зрители пришли на стадион, и казалось, что дальше всё пойдет по плану. Не пошло.

На город обрушились гроза, сильный ветер и ливень. Особенно эффектно — и довольно страшно — всё это выглядело из-за главной декорации шоу: огромной сферы в виде Земли, установленной посреди стадиона. На ветру конструкция начала раскачиваться и частично деформироваться. За несколько минут до предполагаемого начала зрителям объявили, что выступление Канье отменяется: ради безопасности концерт переносится на следующие сутки. Людей, уже находившихся на стадионе, попросили уйти.

15 августа они пришли снова.

На этот раз гигантская Земля выдержала. Стадион погас, заработали прожекторы, лазеры и пиротехника, а сам Уэст появился на вершине сферы. Почти 2 часа Канье вел публику через всю свою карьеру — от ранних Jesus Walks и Gold Digger до Stronger, Heartless, Power, Runaway и более поздних хитов.

Идеальным шоу при этом не назвали даже восторженные зрители. Американскую звезду почти не показывали крупным планом на больших экранах, поэтому с дальних трибун разглядеть Канье на вершине гигантской сферы было практически невозможно. У зрителей закономерно закрались сомнения: был ли это настоящий Канье?

Были и другие проблемы: часть зрителей жаловалась на неработающие QR-коды, якобы уже использованные билеты и сложности со входом.

В общем, Алматы свой концерт Канье буквально выстрадал. А заодно получил довольно точное представление о том, что сегодня представляет собой Уэст: спустя больше 20 лет после взлета его по-прежнему сопровождают грандиозный масштаб, хаос и скандалы. Но так было не всегда.

Откуда вообще весь этот ажиотаж

Канье начинал прежде всего как продюсер и в начале 2000-х работал в том числе с Jay-Z и артистами его лейбла Roc-A-Fella. В 2004 году вышел дебютный The College Dropout — и Уэст сам превратился в суперзвезду. Дальше почти каждый новый большой альбом менял его собственное звучание, а нередко и направление, в котором двигался массовый хип-хоп: от соул-сэмплов ранних пластинок и стадионной электроники Graduation до меланхоличного автотюна 808s & Heartbreak и жесткой индустриальной эстетики Yeezus.

За карьеру Канье получил 24 «Грэмми» при 76 номинациях. Первый комплект статуэток принес ему уже The College Dropout.

Именно поэтому Уэст успешно пережил практически все собственные скандалы. Можно потерять миллиардные контракты, годами шокировать публику и оказаться нежелательным гостем в некоторых странах, но потом запустить Runaway или Power — и десятки тысяч человек снова придут на стадион.

В 2021 году Канье Уэст сменил имя на Йе. СМИ отмечали, что отказ от фамилии Уэст (West) был очень странен в свете предшествовавших заявлений певца о том, как он гордится своей семьей, как и в свете того, что артист многократно называл себя Мистер Уэст (Mr. West) — в том числе и в песнях.

Тогда он объяснил это тем, что новое имя — «отражение того, что хорошо, плохо, странно, — абсолютно всего». «Я считаю, что " йе " — самое часто используемое слово в Библии. В Библии оно означает " ты " . Так что я — это ты. И я — это мы», — говорил рэпер в интервью американскому радиоведущему Big Boy.

Весной 2026 года Уэст выпустил новый альбом Bully. В нынешнем туре рядом с ним работает Андре Траутман — музыкальный директор Канье, продюсер и музыкант, участвовавший в записи пластинки и появившийся, в частности, в All the Love. Именно его организаторы обещают привезти вместе с Уэстом в Петербург.

При всём своем несомненном таланте Канье почти с самого начала карьеры умудрялся сделать так, чтобы о нем говорили далеко за пределами музыки.

Скандал как часть профессии

В 2005 году во время телемарафона в помощь пострадавшим от урагана «Катрина» он в прямом эфире заявил, что президенту Джорджу Бушу якобы безразличны чернокожие. В 2009-м Уэст выскочил на сцену MTV Video Music Awards, отобрал микрофон у 19-летней Тейлор Свифт и сообщил, что награду, по его мнению, заслуживала Бейонсе. Этот момент до сих пор считается одним из самых громких скандалов в истории музыкальных премий.

Потом появилась политика.

Уэст то поддерживал демократов, то превратился в одного из самых заметных звездных сторонников Дональда Трампа. В 2018 году он пришел к Трампу в Белый дом в красной кепке Make America Great Again и рассказывал о своей симпатии к президенту.

Спустя 2 года Канье решил, что хозяином Белого дома может стать уже он сам.

В июле 2020 года Уэст объявил, что будет баллотироваться в президенты США. Кампания началась слишком поздно, поэтому его имя оказалось в бюллетенях только части штатов. Тем не менее рэпер действительно участвовал в выборах, вложил в кампанию миллионы собственных долларов и получил около 60 тысяч голосов. После поражения Канье отреагировал в своем стиле — опубликовал фотографию на фоне электоральной карты с намеком на новую попытку в 2024 году. Впрочем, полноценной второй президентской кампании в итоге не получилось.

До определенного момента всё это еще можно было списывать на бесконечный перформанс эксцентричной суперзвезды, но постепенно Канье заносило всё дальше.

Гитлер, антисемитизм и миллиардные потери

Осенью 2022 года Уэст начал делать откровенно антисемитские заявления. Последствия последовали быстро: сотрудничество с рэпером прекратили Adidas, Balenciaga, агентство CAA и другие крупные компании. Самым болезненным стал разрыв с Adidas, вместе с которым Канье превратил Yeezy в один из самых успешных модных брендов последних лет. Производство его кроссовок остановили, но не остановило это самого рэпера.

В декабре 2022-го в эфире конспиролога Алекса Джонса Уэст открыто хвалил Адольфа Гитлера. Его аккаунт в Twitter вскоре снова заблокировали — уже после публикации изображения, соединявшего свастику со звездой Давида.

Через некоторое время Канье принес извинения, но история пошла по кругу. В 2025 году он снова устроил серию скандальных публикаций, называл себя нацистом, хвалил Гитлера, выставил на продажу футболку со свастикой, а затем выпустил трек, посвященный вождю Третьего рейха.

В январе 2026 года Уэст сделал уже гораздо более масштабную попытку отыграть всё назад. Он купил целую полосу в The Wall Street Journal и опубликовал обращение с извинениями. Рэпер заявил, что не считает себя нацистом или антисемитом, рассказал о лечении биполярного расстройства и связал свое поведение с тяжелым маниакальным эпизодом и последствиями старой травмы головы. В то же время он подчеркнул, что всё это не оправдывает его поступков. Впрочем, переломить отношение к себе ему это помогло не сильно.

Весной Канье объявили хедлайнером всех трех дней лондонского Wireless Festival. Начался скандал, от мероприятия стали уходить крупные спонсоры, а британские власти в конце концов отказали Уэсту во въезде в страну. Без главного артиста организаторы отменили весь трехдневный фестиваль.

Практически одновременно в Нидерландах происходило обратное. Политики требовали не пускать Канье, а еврейская организация обратилась в суд, чтобы остановить два его концерта в Арнеме. Суд отказался: оснований считать присутствие рэпера угрозой общественному порядку он не увидел. На два шоу к тому моменту продали около 70 тысяч билетов. А за несколько дней до этого больше 100 тысяч человек пришли посмотреть Канье в Стамбуле.

На этом фоне особенно органично выглядит почти десятилетний роман Уэста с Россией, состоящий в основном из слухов о концертах.

В Россию Канье уже собирался. Много раз

Сам Канье уже бывал в России. Первый известный приезд случился еще в ноябре 2016 года. В Москве Уэст встретился с дизайнером Гошей Рубчинским. Вместе они побывали в «Мультимедиа Арт Музее» на выставке Александра Родченко, а затем отправились в бар. Vogue тогда гадал, не закончится ли знакомство совместным проектом. Спустя годы Рубчинский действительно начал работать с Yeezy.

В 2022 году эта история приобрела уже совсем характерный размах. Billboard со ссылкой на одного из людей из окружения рэпера сообщил, что Уэст намерен приехать в Москву, устроить здесь свое шоу Sunday Service, развивать бизнес и даже встретиться с Владимиром Путиным. Почти сразу другой представитель Канье назвал эти планы выдумкой. Так или иначе, ничего из этого не произошло.

Новая серия началась весной 2024 года. В российских телеграм-каналах появилась информация, что Канье договорился о концерте в «Лужниках» 8 июня. Публиковались предполагаемые документы, обсуждались гонорары. Однако сама площадка опровергла все слухи. И хотя концерт действительно оказался фейком, сам Канье спустя несколько недель действительно прилетел в Москву, утверждает продюсер Яна Рудковская.

30 июня 2024 года Уэст появился в российской столице с частным визитом на 40-летие Гоши Рубчинского. Его заметили в центре города, вокруг отеля Four Seasons собрались поклонники, в Сети появлялись видео прогулок рэпера по Москве. На следующий день Канье улетел.

Дальше народная молва стала отправлять рэпера уже в Петербург. В ноябре 2024 года писали, что организаторы якобы договорились о концерте Канье на «Газпром Арене», нашли деньги и даже перечислили его представителям около 2 миллионов долларов аванса при предполагаемом гонораре в 5 миллионов. Представители петербургского стадиона информацию опровергли.

Под предлогом концерта Канье Уэста непорядочные люди пытались зазывать петербуржцев в наркошоп из даркнета. На улицах города появились афиши с лицом звезды, анонсом концерта и QR-кодом.

И вот в 2026 году это, похоже, наконец случится. Впрочем, когда речь идет о Канье Уэсте, ни в чём нельзя быть уверенным до тех пор, пока он не выйдет на сцену. Да и после этого, как показал Алматы, вопросы могут остаться.

Личная жизнь

Личная жизнь Канье Уэста крайне бурная и постоянно находится в центре внимания СМИ. С 2008 года по лето 2010 года рэпер встречался с моделью Эмбер Роуз. В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян, они поженились во Флоренции в мае 2014 года.

В браке пара прожила 8 лет. У них четверо детей. Актриса подала на развод с рэпером в феврале 2021 года. Летом 2022-го Кардашьян и Уэст официально развелись.

В январе 2022 года американская актриса Джулия Фокс подтвердила роман с Канье Уэстом.

Ныне рэпер женат на Бьянке Цензори.

За и против

Кстати, противники концерта уже появились. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин высказался о том, что «этот концерт аморален, недопустим и является плевком в наше общество». «Официальное обращение в компетентные органы и Министерство культуры с требованием отменить эти концерты и заблокировать продажу билетов уже готовится», — добавил он.

При этом первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко считает, что Уэст «нужен» России. «У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады. И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — сказала она «Ленте.ру». Депутат Виталий Милонов тоже против отмены концерта.