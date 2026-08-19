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Животные Россельхознадзор проведет проверку из-за гибели собак после вакцинации в Ярославской области

Россельхознадзор проведет проверку из-за гибели собак после вакцинации в Ярославской области

Что сообщили в ведомстве

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Россельхознадзор проведет проверки из-за гибели собак в Ярославской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUРоссельхознадзор проведет проверки из-за гибели собак в Ярославской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россельхознадзор проведет проверки из-за гибели собак в Ярославской области

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россельхознадзор намерен провести проверку ситуации с гибелью собак после вакцинации в Ярославской области.

Как сообщили порталу 76.RU в управлении по Тверской и Ярославской областям, его специалисты обратились в Ярославскую областную прокуратуру по поводу совместной проверки регионального госучреждения «Центр ветеринарии», в клиниках которого делали вакцинацию. А федеральный Роспотребнадзор проверит компанию-производителя препарата — «Ветбиохим».

«В Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения вакцины „Мультикан‑8“ производства ООО „Ветбиохим“», — добавили в Россельхознадзоре.

В ведомстве также указали, что при выявлении нежелательных реакций владельцы животных могут сообщать об этом через форму «Новое обращение» на официальном ресурсе Россельхознадзора.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после того, как животных планово привили вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные умирали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора.

Утром 18 августа в группе «Ветбиохим» в сети «ВКонтакте» опубликовали комментарий по ситуации, в котором указали, что на текущем этапе окончательные выводы о причинах произошедшего делать преждевременно. Партию вакцины отозвали из обращения.

19 августа в «Ветбиохиме» прокомментировали, что при анализе имеющейся информации, характера и динамики распространения сообщений, отмечаются признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Собака Смерть Вакцина Россельхознадзор
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