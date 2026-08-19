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Страна и мир Умерла режиссер «Незнайки в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета»

Умерла режиссер «Незнайки в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета»

Ей было 83 года

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Причина смерти неизвестна | Источник: кадр из фильма «Своя голова на плечах» 1961 год, режиссер&nbsp;— Мария Федорова, сценарист&nbsp;— Валентин ЕжовПричина смерти неизвестна | Источник: кадр из фильма «Своя голова на плечах» 1961 год, режиссер&nbsp;— Мария Федорова, сценарист&nbsp;— Валентин Ежов

Причина смерти неизвестна

Источник:

кадр из фильма «Своя голова на плечах» 1961 год, режиссер — Мария Федорова, сценарист — Валентин Ежов

Советская актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина умерла сегодня на 84-м году жизни. Она была известна режиссерскими работами «Незнайка в Солнечном городе» и «Муми-тролль и комета».

«19 августа скончалась Нина Шорина — режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер», — сообщил в соцсетях шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Шорина начала сниматься в кино еще в детстве. Первой ее ролью стала Нюра в приключенческом фильме «Огни на реке» (1953 г.). В дальнейшем она сыграла в картинах «Морской охотник», «Первое свидание», «Своя голова на плечах», «А если это любовь?» и других.

Она училась во ВГИКе на актерском факультете в мастерской Якова Сегеля и на режиссерском факультете в мастерской документального кино Льва Кристи в 1961–1972 годах.

Режиссером-мультипликатором Шорина начала работать с 1972 года. Среди ее режиссерских проектов можно выделить «Незнайку в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Недобрая Ладо», «Прекрасная Пери», «Сказка об очень высоком человеке», «Про Буку», «Пудель», «Дверь», «Сон», «Второе я», «Комната смеха», «Сквозняк» и другие.

Игровой фильм «Переводы с восточного» она сняла в 1999 году. Шорина выступила его сценаристом, режиссером и продюссером. После этого она работала над картиной «Ницше в России». Была автором публикаций об анимации.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
7 часов
земля пухом
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