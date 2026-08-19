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Здоровье Подробности «Это похуже, чем химия»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с раком

«Это похуже, чем химия»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с раком

Телеведущая раскрыла подробности лечения

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У Маргариты Симоньян диагностировали рак в сентябре 2025 года | Источник: Марагрита Симоньян / T.meУ Маргариты Симоньян диагностировали рак в сентябре 2025 года | Источник: Марагрита Симоньян / T.me

У Маргариты Симоньян диагностировали рак в сентябре 2025 года

Источник:

Марагрита Симоньян / T.me

Маргарита Симоньян откровенно поделилась подробностями своей тяжелой болезни и рассказала о процессе лечения, которое проходит под наблюдением специалистов. Сейчас журналистка готовится к выпуску автобиографической книги о жизни с Тиграном Кеосаяном, работу над которой пришлось приостановить из-за осложнений после лучевой терапии. Несмотря ни на что, она завершила этот проект, который считает делом всей жизни.

Телеведущая вспоминает, что идея написать автобиографический роман пришла к ней в конце 2025 года. Творческий процесс настолько захватил ее, что она ушла в работу с головой. Однако завершить рукопись вовремя помешало резкое ухудшение здоровья: Симоньян пришлось экстренно прервать работу ради курса лучевой терапии.

— Весь январь была лучевая терапия и мне было ни до чего. А в феврале началась побочка — лучевой дерматит. Это похуже, чем химия. Я не могла сказать «мама», не то что писать, — рассказала Симоньян изданию «7 дней». — Только в конце февраля вернулась к тексту и за весну дописала книгу.

Лучевой дерматит — это воспалительное поражение кожи, которое возникает в результате воздействия ионизирующего излучения. Чаще всего он развивается у пациентов как побочный эффект лучевой терапии при лечении злокачественных опухолей, встречаясь примерно у 95% проходящих такой курс людей. Основные симптомы: покраснение кожи и чувство жжения, сухость, сильный зуд и шелушение, отечность и изменение цвета кожного покрова. В тяжелых случаях — волдыри, болезненные трещины, плохо заживающие язвы. В отдаленном периоде — атрофия кожи, повышенная сухость и риск развития новообразований.

Лишь к концу февраля сильные боли начали отступать. Как только состояние немного стабилизировалось, Симоньян вернулась к рукописи и за весенние месяцы полностью дописала книгу.

О Тигране Кеосаяне вдова принципиально отказывается говорить в прошедшем времени: для нее он по-прежнему ментально находится рядом.

В память о супруге Симоньян создала специальную именную премию Тиграна Кеосаяна. Денежный приз в размере одного миллиона рублей достается обычным людям за реальные героические поступки и подвиги. Объявляя о награждении очередного лауреата, Маргарита всегда произносит одну и ту же фразу: «Мы с Тиграном решили…»

Маргарита прекрасно понимает: опускать руки и сдаваться ей сейчас просто нельзя, ведь она осталась главной опорой для всей большой семьи. Трое несовершеннолетних детей, пожилая мама Тиграна Кеосаяна и ее собственные родственники — все они сейчас нуждаются в заботе, тепле и поддержке.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался осенью 2025 года в возрасте 59 лет. Это произошло после того, как в январе 2025 года на фоне тяжелой болезни сердца и пневмонии он перенес клиническую смерть и девять месяцев провел в коме, из которой так и не вышел.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тигран Кеосаян Болезнь
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Комментарии
2
Гость
1 час
Тигранчик заждался.
Гость
4 часа
Лучевая терапия очень хорошее, с минимумом побочных эффектов лечение.
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