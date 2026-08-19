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Дороги и транспорт Из Ярославля по Волге пустят метеор в соседний регион

Из Ярославля по Волге пустят метеор в соседний регион

Сколько стоят билеты

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Из Ярославля в Тверь пустят скоростной метеор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз Ярославля в Тверь пустят скоростной метеор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля в Тверь пустят скоростной метеор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля в Тверь и обратно можно будет добраться по воде. Компания «Водолёт» объявила о запуске рейсов скоростного метеора по маршруту между двумя городами.

«Мы знаем, что вы ждали этот маршрут уже в эту навигацию. Поэтому для всех желающих нам удалось организовать этот рейс», — сообщил перевозчик.

Правда, пока выложена информация только о двух рейсах: 25 августа «Метеор 120Р» отправится из Ярославля в Тверь (отправление в 6:40, прибытие в 18:20) а 26 августа — из Твери в Ярославль (отправление в 6:00, прибытие в 18:30).

По пути следования судно пройдет через Рыбинск, Мышкин, Углич, Калязин, Дубну.

Полная стоимость билетов между конечными пунктами поездки — 2700 рублей (есть скидки для детей от 5 до 10 лет). Проехать из Ярославля до Рыбинска на метеоре можно за 520 рублей, до Мышкина — за 1050 рублей, до Углича — за 1260 рублей, до Калязина — за 1550 рублей, до Дубны — за 2100 рублей.

В справочной службе компании «Водоход» порталу 76.RU не смогли ответить, планируются ли еще перевозки по маршруту в этом году. Мы направили официальный запрос в компанию по этому вопросу, ждем ответ.

Как считаете, нужен такой маршрут?

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На полпути к тысяче

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2 часа
В детстве, когда в Норском на огромных кучах песка по целым дням загорали с друзьями, не припомню случая, чтобы, взглянув на Волгу, можно было не увидеть приближавшихся Метеора или Ракеты. Развлекались, на спор угадывая по волнам дошедшим до берега, что за корабль только что прошёл, Москва, Метеор, Ракета, круизный теплоход или какой ни будь сухогруз Волга - Дон. Сегодня, единичный кораблик пущенный по Волге, уже неординарное событие. Наверное это прогресс. Или рывок?
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Один раз стоит проехать и посмотреть на красоты!
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