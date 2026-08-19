Из Ярославля по Волге пустят метеор в соседний регион

Из Ярославля в Тверь пустят скоростной метеор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля в Тверь и обратно можно будет добраться по воде. Компания «Водолёт» объявила о запуске рейсов скоростного метеора по маршруту между двумя городами.

«Мы знаем, что вы ждали этот маршрут уже в эту навигацию. Поэтому для всех желающих нам удалось организовать этот рейс», — сообщил перевозчик.

Правда, пока выложена информация только о двух рейсах: 25 августа «Метеор 120Р» отправится из Ярославля в Тверь (отправление в 6:40, прибытие в 18:20) а 26 августа — из Твери в Ярославль (отправление в 6:00, прибытие в 18:30).

По пути следования судно пройдет через Рыбинск, Мышкин, Углич, Калязин, Дубну.

Полная стоимость билетов между конечными пунктами поездки — 2700 рублей (есть скидки для детей от 5 до 10 лет). Проехать из Ярославля до Рыбинска на метеоре можно за 520 рублей, до Мышкина — за 1050 рублей, до Углича — за 1260 рублей, до Калязина — за 1550 рублей, до Дубны — за 2100 рублей.

В справочной службе компании «Водоход» порталу 76.RU не смогли ответить, планируются ли еще перевозки по маршруту в этом году. Мы направили официальный запрос в компанию по этому вопросу, ждем ответ.